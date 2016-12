OROSCOPO / Oggi 21 dicembre 2016, Paolo Fox previsioni del giorno: Capricorno, ottima partenza. Sagittario c'è tensione. Ariete e gli altri segni

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CAPRICORNO e SAGITTARIO: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - C’è davvero molta forza per il Capricorno: Paolo Fox, nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele, ha fatto presente che per i nati del segno la settimana è partita decisamente alla grande. Molti spesso i Capricorno si concentrano forse un po’ troppo al lavoro e alla propria attività: tutti parlano molto poco, anche se gli basta un’occhiata per farsi capire, e quando è proprio è costretto ad esprimersi utilizza poche frasi, chiare e concise. L’astrologo consiglia ai nati del segno di fare uno splendido regalo a Natale alla persona che amano, dimostrandosi più disponibili a livello emotivo. “La giornata di Natale sarà molto intensa” ha concluso infine Fox per il Capricorno su LatteMiele. SAGITTARIO - C’è decisamente un po’ di tensione per i nati del segno del Sagittario: Paolo Fox, nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele, conferma che è tutta stanchezza quella accumulata dai nati del segno, che hanno grandi progetti e grandi prospettive pronti ad andare avanti anche durante l’anno prossimo, il 2017. L’astrologo fa anche presente che è possibile che alcuni di essi debbano essere modificati. “Un sagittario senza progetti, senza direttive, senza un’idea, è un Sagittario snaturato e triste” spiega ancora l’astrologo, facendo presente che chi al momento non è impegnato in nulla dovrebbe capire se non c’è effettivamente qualcuno che ostacola il suo percorso. “Liberativi” consiglia allora alla fine Paolo Fox ai Sagittario ancora ‘bloccati’.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, PESCI: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - La Luna è opposta ai nati del segno dei Pesci, come sottolinea Paolo Fox nell’oroscopo e nelle previsioni realizzate su LatteMiele, ha dovuto affrontare un piccolo malessere a livello del fisico. Marito, invece, è nel segno e questo rende i nati a cavallo tra febbraio e marzo piuttosto nervosi, attivi e agitati: i sentimenti rimangono sempre molto importanti, ed è proprio per questo che qualsiasi Pesci che non si sente amato passa un brutto periodo, perfino se quest’ultimo dovrebbe - almeno stando a quanto dice il cielo - essere buono. Non bisogna dunque affatto sottovalutare l’amore: va bene pensare al lavoro e ai soldi, ma tutto ciò deve essere in funzione per la vita delle emozioni. Nuove alleanza e nuovi ritorni in scena sono inoltre previsti entro la prossima primavera, conduce Fox su LatteMiele.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ACQUARIO: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - C’è tantissima forza in questo momento per i nati del segno dell’Acquario che da pochissimo hanno deciso di andare a convivere o di sposarsi: lo ha fatto presente Paolo Fox nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele. “Tra l’altro, proprio a livello economico” ha aggiunto l’astrologo “bisogna stasera attenti perché, è vero ci sono state molte spese, però questo Giove prima o poi permette anche un ritorno”. Tra le giornate di venerdì e di domenica bisogna programmare solamente eventi piacevoli: a Natale invece, chiude ancora Fox, sarebbe meglio tenere sotto controllo lo stress.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, SCORPIONE: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Mettere alla prova un sentimento: è questo quello che hanno fatto di recente i nati del segno dello Scorpione, come è pronto a sottolineare Paolo Fox nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele. Qualche nato del segno, fa presente ancora l’astrologo, potrebbe anche trovare il coraggio di di ‘basta’ davanti ad una situazione che non va più, mettendo più che altro alla prova sé stesso, continuando a sperare che le cose comunque si aggiustino. Il timore e la paura di essere lasciati va contenuto e va lasciata da parte anche l’ansia di portare avanti un rapporto in questo momento, per gli Scorpione. “In questo periodo credo sia importante, con questa Venere dissonante, lasciar fluire le tue energie e le tue emozioni senza creare disagi a te stesso e agli altri: vivi la vita alla giornata” ha concluso infine l’astrologo su LatteMiele. BILANCIA - I nati del segno della Bilancia vorrebbero sempre trascorrere periodi sereni: è questo ciò che Paolo Fox sottolinea nell’oroscopo e nelle previsioni realizzate su LatteMiele. C’è da dire, però, che anche ha una bella situazione economica di tanto in tanto metta alla prova il proprio benessere: l’astrologo sottolinea infatti che molti Bilancia, anche sposati, spesso si concedono degli eccessi, perché amano ricercare situazioni che siano il più stabili possibili, ma in seguito provano anche una grande noia, dopo aver raggiunte e costruite. I nati del segno sono affascinati dall’insolito, che devono sempre lottare tra questa dualità: il desiderio di avere tutto sistemato e alla perfezione e quello di oltrepassare i confini. Non a casa, fa presente ancora Fox nel suo oroscopo su LatteMiele, la Bilancia è un segno d’aria.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, VERGINE: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Ci sono diversi pensieri e anche qualche ripensamento nella mente delle donne nate sotto il segno della Vergine: è questo quello che Paolo Fox fa presente nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele. Questo è abbastanza comune per le nate a cavallo tra agosto e settembre, ma attenzione che talvolta piccole ansie possono maturare anche in depressione ed eccessiva stanchezza. Per coloro che hanno attraversato una separazione l’astrologo consiglia e e raccomanda di provare a voltare pagine, perché le cose cambiano: spesso i Vergine sono poco sereni perché cercano in tutti i modi di vedere e volere le cose proprio come erano in passato. Le cose cambiano, e se una vecchia relazione è stata difficile bisogna trovare il coraggio di andare avanti. “In amore in questo periodo vale molto il contatto mentale più che fisico” ha concluso infine Fox su LatteMiele.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, LEONE: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Non c’è nessuna crisi sul fronte amoroso per il Leone in questo periodo: lo ha fatto presente Paolo Fox nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele. Questo non vuol dire che i nati del segno non siano pronti per mettere in crisi una storia d’amore, specialmente se hanno il sospetto che coloro che hanno al proprio fianco sia poco serio. “È vero che tu sei sempre molto forte, a volte vivi degli amori anche per compagnia”: spesso, i Leone cominciano alcune relazioni pensando di poterle interrompere quando vogliono, ma la realtà è che coloro che sono nati a cavallo tra luglio e agosto faticano ad accettare una ferita nell’orgoglio, e non accetterebbero per esempio di essere lasciati, nonostante si tratti di una ‘storia solo a metà’. “Se ti trovi un un rapporto in cui non hai il polso della situazione, potresti anche sbraitare” fa dunque presente in chiusura l’astrologo.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, ARIETE: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - C’è forza in questo momento per i nati del segno dell’Ariete: Paolo Fox, nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele, ha fatto presente che è importante, ora, rimboccarsi le maniche - nonostante i mesi pesanti che si sono affrontati in passato - e i nati del segno riescono inoltre a dare il meglio di sé proprio quando devono agire da apri-strada, da pionieri. Si tratta di un memento in cui raggiungono la realizzazione massima: qualcuno potrebbe far partire progetti un po’ particolari, sondare terreni ancora semi-sconosciuti. L’Ariete, quando trova una porta chiusa, tenta in tutti i modi di sfondare andare avanti: “Ci sono stati mesi pesanti” ha ribadito ancora l’astrologo “l’importante è recuperare energia, e mi piace questo cielo”. Anche i sentimenti e le amicizie sono favoriti, peggio vanno le economie e il lavoro invece sta ingranando proprio nell’ultimo mese.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, TORO: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - C’è una ‘condizione speciale’ per i nati del segno del Toro, almeno fino al prossimo Natale: Paolo Fox, nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele, ha fatto però presente che saranno proprio i giorni attorno a quello del prossimo 25 dicembre ad essere un po’ più strani. “Evidentemente c’è qualcosa che non va, oppure i Toro che hanno magari avuto più storie nella loro vita o una separazione nel passato, si chiederanno: con chi devo stare? O comunque, chi sto dimenticando?” ha voluto aggiungere l’astrologo focalizzandosi sulla sfera dei sentimenti. Attenzione che nell’ultimo periodo, nonostante le soddisfazioni, sono usciti un po’ di soldi: bisogna prestare attenzione ora.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, GEMELLI: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Paolo Fox, nelle previsioni e nell’oroscopo realizzati su LatteMiele, ha fatto presente che i Gemelli sono convinti di vivere l’amore giusto solamente quando arrivano a provare delle emozioni forti e quando riescono a far funzionare la fantasia. La raccomandazione dell’astrologo è però quella di stare attenti a non esagerare, a rimanere comunque incollati alla realtà e non idealizzare la storia che si sta vivendo. Il brusco contatto con ciò che davvero può arrivare a far fare dei passi indietro ai Gemelli: tante volte i nati del segno si innamorano senza dire nulla, e quando tutto diventa palese si rendono conto le le aspettative sono disattese. “Se ci sono forti dubbi se qualcuno non è d’accordo su quello che pensi, su quello che dici potrebbero esserci maggiori tensioni proprio in questi giorni” ha concluso infine Foz su LatteMiele per i Gemelli.

OROSCOPO DI PAOLO FOX, CANCRO: PREVISIONI DI OGGI 21 DICEMBRE 2016 (QUARTA SETTIMANA DEL MESE) - Procedere oltre e mantenere la calma: è questo il consiglio di Paolo Fox per i Cancro, come si può ascoltare nelle sue parole e nelle previsioni realizzate su LatteMiele. La raccomandazione è rivolta specialmente ai nati del segno che hanno trovato delle difficoltà in ambito lavorativo. La condizione di disagio potrebbe andare anche due o tre mesi, e comunque non si può far saltare nulla, specialmente per coloro che hanno un contratto in corso: “in questo periodo il Cancro… sta riflettendo su quello che è giusto fare” ha aggiunto l’astrologo Non sono mancate poi alcune delusioni e piccoli dispiaceri legati proprio alla relazioni, sia in ambito di lavoro che in famiglia: “qualcuno magari è uscito di scena e non te l’aspettavi”, ha concluso infatti Paolo Fox su LatteMiele per il Cancro.

© Riproduzione Riservata.