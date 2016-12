PRESA MORTALE / Trailer del film con John Cena e Robert Patrick in onda su Canale Nove

PRESA MORTALE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 21 DICEMBRE 2016: DIRETTA STREAMING E TRAILER - "Presa mortale" è un film d'azione realizzato nel 2006: la principale caratteristica di questa pellicola è la presenza del wrestler John Cena nei panni del protagonista. L'appuntamento con questa pellicola è previsto su Canale Nove alle ore 21:15 di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016. Il trailer, che potete vedere qui, ci porta all'interno del comando operativo speciale del corpo dei marine di istanza a Stoccarda, in Germania. Un colonnello entra nella palestra in cui i suoi uomini si stanno allenando e chiama a rapporto il soldato John Triton. Non senza rammarico è costretto a riferire al suo sottoposto che il tribunale militare ha emesso una sentenza a suo discapito. Triton, infatti, era colpevole di aver disubbidito ad un ordine diretto, cosa intollerabile per qualsiasi esercito del mondo. Per tanto il militare viene congedato con effetto immediato. Il colonnello è affranto per l'ingrato compito che gli è toccato: ritiene infatti che Triton sia uno dei migliori marine che abbia conosciuto in tutta la sua carriera e lo ringrazia per aver servito la patria con coraggio e dedizione. Sul sito dell'emittente, www.nove.tv, non è ancora fruibile un sevizio di diretta streaming.

CURIOSITÀ - Presa mortale è il film che andrà in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in prima serata. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2006, è stata realizzata negli Stati Uniti d'America con la regia di John Bonito, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da Scott Pourroy. Sono stati previsti ben tre seguiti della pellicola, intitolati Presa mortale 2 diretto da Reinè, Presa Mortale - Il nemico è tra noi e The Marine 4: Moving Target. Da sottolineare come il film abbia incassato ben 25 milioni di dollari il che lo ha fatto diventare il miglior successo di sempre della casa cinematografica della WWE Films. Il protagonista principale della storia è interpretato da John Cena, il wrestelr, attore e rapper statunitense sotto contratto con la WWE.

IL CAST - Presa mortale, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.15. Una pellicola dal genere azione – thriller dal titolo originale The Marine. La regia è stata affidata alla rgia di John Bonito e nel cast sono presenti oltre all'ex wrestler John Cena anche Robert Patrick, Kally Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca, Jerome Ehlers, Manu Bennett, Damon Gibson, Drew Powell e Frank Carlopio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA - La storia di un uomo di nome John Triton (John Cena), marines che ha combattuto strenuamente in Iraq, ora però in congedo seppur contro la sua volontà a causa di una sua insubordinazione. John quindi fa il suo rientro a casa, finalmente dalla sua famiglia che vive negli Stati Uniti. Qui, dopo alcuni giorni di riposo, John decide di doversi trovare un lavoro e così si fa assumere come guardia giurata. Il suo primo giorno di lavoro però per John le cose non si mettono affatto bene, in quanto si ritrova nel bel mezzo di una rissa e di conseguenza immediatamente licenziato. John è molto sfiduciato, così sua moglie Katie (Kelly Carlson) per tirarlo su organizza un bel viaggio, I due allora si mettono in viaggio, ma mentre fanno sosta presso una stazione di servizio, la signora Katie viene rapita da una banda di criminali nonché di pericolosi assassini al cui capo c'è un uomo di nome Rome (Robert Patrick) noto per essere molto nevrotico e folle. John quindi si precipita sulla propria automobile e si lancia verso l'inseguimento. A causa dei numerosi colpi d'arma da fuoco contro la macchina di John questo perde il controllo e finisce giù per un dirupo. I criminali credono che il marine sia morto, consapevoli però che anche la polizia è sulle loro tracce a piedi decidono di attraversare il bosco portando naturalmente con sé la povera Katie che tengono come loro ostaggio. Nel frattempo però John riesce a salvarsi grazie anche all'aiuto di un ispettore che stava seguendo la banda di criminalali. I due allora si dirigono verso la palude con la speranza di acciuffare i criminali. La situazione però degenera, tra i criminali iniziano a nascere dei forti dissapori e contrasti , quando poi arriva John inizia una feroce lotta con il marine che uccide due malviventi, ma purtroppo altri due criminali riescono a fuggire portando con se Katie. John riparte nuovamente al loro inseguimento attraversando tutta la Carolina del Sud fino ad arrivare finalmente alla resa finale in cui John riesce ad uccidere tutti i malviventi compreso il pericoloso Rome e a salvare la sua amata Katie anche grazie all'aiuto delle forze di polizia.

