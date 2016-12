Qualcosa di magico/ Su Canale 5 il film con Melissa Sagemiller e Brad Rowie; curiosità sugli attori

QUALCOSA DI MAGICO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - Qualcosa di magico è il film che andrà in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, dalle 16.45. La pellicola di genere commedia romantica è stata affidata alla regia di Fred Olen Ray, con la produzione curata dalla casa di produzione Monogram Pictures. Tra gli attori protagonisti troviamo Melissa Sagemiller e Brad Rowe. La prima è un’attrice statunitense classe 1974, ha iniziato a recitare già a nove anni e ha lavorato anche in televisione. Tra le sue interpretazioni citiamo Get Over It, Sorority Boys, In ostaggio, The Guardian - Salvataggio in mare e Avvocati a New York. Accanto a lei, invece, il collega Brad Rowe, attore americano di cinema, televisione e anche scrittore, produttore e sostenitore delle politiche pubbliche. Le sue interpretazioni più conosciute sono in Billy Hollywood Screen Kiss nel 1998 e TNT Purgatorio.

QUALCOSA DI MAGICO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Qualcosa di magico è il film in onda su Canale 5 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 16.45. Una commedia per la famiglia, adatta a qualsiasi d'età, prodotta da Monogram Pictures e diretta da Fred Olen Ray nel 2011. Il cast annovera al suo interno Melissa Sagemiller, Brad Rowie, Tom Arnold, Stuart Pankin e Martin Klebba. Il regista del film, Fred Olen Ray è specializzato nella realizzazione di pellicola a basso costo, essendo in grado di produrre film di buona qualità con budget relativamente ridotti. Durante la sua carriera si è cimentato in diversi generi di film come pellicole horror, di fantascienza o d'azione. Il film Qualcosa di magico è stata una delle poche commedie cui si è dedicato durante il corso della sua carriera. Fred Olen Ray oltre ad essere un regista di successo è anche un famoso wrestler, noto con il nome di Faboulus Freddie Valentine. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

QUALCOSA DI MAGICO, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La protagonista della storia è Elizabeth la manager aziendale e la vice presidente di un'influente agenzia pubblicitaria, la Conroy. A ridosso del periodo natalizio apprende dal proprio capo, che l'azienda necessita di attirare più clienti. Elizabeth è una donna completamente immersa nel proprio lavoro. Per seguire la sua carriera trascura la sua famiglia, composta dalla sorella Ella e da suo nipote Max. Charles, presidente della Conroy e datore di lavoro di Elizabeth ammira il lavoro svolto da quest'ultima ma denota che la giovane sia poco amata dai clienti. Decide cosi di affiancarle il giovane manager Robert Morgan che inizialmente Elizabeth percepirà come una minaccia. Ma si rivelerà un Natale molto particolare per lei, in quanto riceverà un dono molto speciale da uno degli aiutanti di Babbo Natale, ovvero il potere di ascoltare i pensieri altrui grazie ad una speciale spilletta magica. Inizialmente Elizabeth userà questo meraviglioso dono solo in ambito lavorativo per cercare di assecondare le richieste del suo datore di lavoro e dimostrare di essere più abile di Robert. Ben presto si accorgerà di come il dono potrà aiutarla a diventare una persona migliore, più attenta alle esigenze degli altri. Riuscirà, ad esempio, a trasformare il rapporto difficile con Robert in una meravigliosa storia d'amore: il dono ricevuto il regalo dall'aiutane di Babbo Natale le permetterà di scoprire la vera essenza ed il significato del Natale.

br/>© Riproduzione Riservata.