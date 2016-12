Raniero Monaco Di Lapio e Beatrice Olla/ L'attore e la sua compagna alle prese con le coreografie del talent di Sky (Dance dance dance, 21 dicembre)

RANIERO MONACO DI LAPIO E BEATRICE OLLA, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: LA COPPIA ALLE PRESE CON LE COREOGRAFIE DI SKY (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Stasera, sul canale Fox Life di Sky penderà il via Dance dance dance, una delle gare di ballo più spettacolari mai viste in tv che vedrà i volti noti del piccolo schermo esibirsi in una sfida tutta dedicata al mondo della danza. Fra le diverse coppie di protagonisti pronte a sfidarsi nella competizione c'è anche quella formata dall'attore Raniero Monaco di Lapio e la compagna Beatrice Olla, personaggi amatissimi dal pubblico televisivo e pronti a dare battaglia. I due concorrenti, in un breve video pubblicato qualche ora fa sulla fan page ufficiale del talent di Sky, hanno dato appuntamento a tutti i loro fan con un messaggio molto simpatico che, in qualche modo, preannuncia ciò che succederà nel corso della prima puntata di stasera. Anche loro, quindi, sono pronti a confrontarsi con il pubblico in una gara di ballo spettacolare, di fronte ai tre giudici pronti a giudicare la loro esibizione. Riusciranno ad avere la meglio? Se vi siete persi il loro video potete visualizzarlo cliccando qui.

RANIERO MONACO DI LAPIO E BEATRICE OLLA, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla a Dance Dance Dance: i fidanzati-modelli arrivano su Fox e Fox Life. Ormai da tre anni fanno sul serio e sono una delle tre coppie vere del nuovo talent show di Sky: nella vita come sulla pista da ballo, Raniero e Beatrice sono inseparabili. Poco noti al grande pubblico, i giovani attori sapranno di cerco conquistare le simpatie dei fan di Dance Dance Dance che ammireranno la loro indiscutibile bellezza ma anche la grande professionalità. Su di loro lo staff del programma punta tantissimo, convinti che Raniero e Bea saranno tra i più bravi delle coppie di famosi. Intanto cresce l'attesa per l'esordio del programma: lo staff del talent ha lanciato anche l'hashtag #DDDance, già tra i trend topic di Facebook e Twitter. Appuntamento il 21 dicembre dalle 21.10 su Fox e Fox Life.

RANIERO MONACO DI LAPIO E BEATRICE OLLA, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla sono una coppia anche nella vita da ormai tre anni e per la sfida di Dance Dance Dance stanno preparando la coreografia di una commedia romantica che al cinema ha stregato migliaia di spettatori. Per i due modelli la danza non è soltanto uno sport ma una passione, un amore. I due hanno rivelato di aver provato allo sfinimento la presa del volo dell'angelo e che, durante quei momenti, si è trattato di un esercizio di fiducia. Se c'è anche un minimo di esitazione, ha detto Beatrice, il corpo pesa due volte e si rischia di cadere e farsi male.

RANIERO MONACO DI LAPIO E BEATRICE OLLA, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: LA LORO CARRIERA (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Modello e attore, Raniero ha studiato recitazione alla Actor's Academy di Milano. Ha debuttato in tv nel film So che ritornerai, poi sul grande schermo in Amore 14, per la regia di Federico Moccia. In televisione l'abbiamo visto nella fiction Caterina e le sue figlie 3 nei panni di Giovanni l'idraulico. Recentemente si è unito al cast di Don Matteo e di Un posto al Sole, confermandosi attore molto promettente. Beatrice Olla, attrice e modella, ha esordito in spot diventati virali per i marchi Samsung, Vichy, Findus e Medusa e come testimonial di moltissimi eventi di moda. Insegna danza classica e moderna, per cui a Dance Dance Dance avrà una marcia in più. In televisione e al cinema l'abbiamo vista in Zio Gianni, Mamma ti porto in vacanza e The answer, del regista Ludovico Fremont.

