RICCARDO ROSSI, L’ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5 (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Tra gli ospiti di House Party, trasmissione televisiva che va in onda su Canale 5, questa sera, martedì 21 dicembre 2016 ci sarà anche l'attore Riccardo Rossi. Di recente Rossi, che intepretava il mitico Mazzocchi nella serie I ragazzi della terza C, ha raccontato - come si può ascoltare in un video su Repubblica - qualche piccolo dettaglio in più in proposito dei tempi in cui andava a scuola. Rossi ha affermato che all'esame di maturità è stato ammesso con buoni voti, ma che poi all'orale ha litigato con il presidente della commissione e non ha risposto bene alle domande di matematica. Vedremo come se la caverà stasera, in prime time, ad House Party come 'assistito' del mitico Dino Abbrescia: appuntamento alle 21.15 su Canale !

RICCARDO ROSSI, L’ATTORE OSPITE NEL VARIETÀ DI CANALE 5: LA CARRIERA (HOUSE PARTY, PUNTATA 21 DICEMBRE 2016) - Riccardo Rossi nasce a Roma, il 24 ottobre 1962. È un attore e un personaggio televisivo italiano. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene con la sua partecipazione a College, nel 1984. In seguito, Riccardo viene scelto per recitare nella serie I ragazzi della 3C. Rossi, agli inizi degli anni Novanta, fa parte del cast della trasmissione di Non è la Rai. In questo programma, interpreta il personaggio di Cenerentola. Nel 1995 è ospite fisso a Buona Domenica e dall'anno successivo fino al 1999 partecipa a Forum. Dopo, Riccardo conduce il programma di Rai 2 Nessundorma, con accanto la bravissima Paola Cortellesi. Nel 2002 passa alla conduzione di una trasmissione di La7, che si chiama Assolo. Nel 2008, l'attore è ospite del programma radiofonico Gli spostati. Rossi ha recitato anche in numerose pellicole cinematografiche, come SPQR, Un'estate al mare, Scusa se ti chiamo amore e Notte prima degli esami-Oggi. Dal 2010 al 2013, Riccardo ha ricoperto il ruolo di giudice nel programma Cuochi e Fiamme e nel 2014 ha scritto il suo primo film, che si intitola La prima volta di mia figlia. L'attore ha partecipato a diversi spot televisivi, come quello dell'acqua Ferrarelle e dei baci Perugina. Rossi è uno degli autori di Fiorello e ha preso parte alla trasmissione Fiorello Show, che è andata in onda su Sky Uno.

