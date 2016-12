SANREMO 2017/ Festival, Nuove proposte e Big: Lodovica Comello non vede l'ora di seguire Dance Dance Dance (oggi, 21 dicembre 2016)

SANREMO 2017, NEWS: LODOVICA COMELLO NON VEDE L'ORA DI SEGUIRE DANCE DANCE DANCE (FESTIVAL, 21 DICEMBRE 2016) - Tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2017 ci sarà anche Lodovica Comello che porterà sicuramente brio alla kermesse della musica italiana. Ragazza giovane e di talento ha deciso di uscire dagli schemi della conduttrice classica e di mostrare anche la sua grande qualità da cantante. Intanto però non disdegna seguire con attenzione i tanti talent show che vanno di moda in questo periodo. Tra questi parte oggi Dance Dance Dance che vede tra i concorrenti i suoi amici Clara Alonso e Diego Dominguez. Su Twitter è proprio Lodovico Comello a scrivere: "Non vedo l'ora di vedere i miei amici Clara Alonso e Diego Dominguez scatenarsi sul palcoscenico di #DDDance questa sera! Mucha mierda amigos", clicca qui per il tweet e per i commenti dei follower.

SANREMO 2017, NEWS: CARLO CONTI OFFESO DA UN CANTANTE (FESTIVAL, 21 DICEMBRE 2016) - L'annuncio della lista dei partecipanti a Sanremo 2017 è stata una delle cose più attese della fine dall'anno: non solo dai telespettatori ovviamente, ma anche dai cantanti in gara! Molti di loro, da Fiorella Mannoia a Bianca Atzei, da Gigi D'Alessio a Marco Masini, sono riusciti a entrare nella competizione e sono stati molto felici di questo, ringraziando Carlo Conti e l'occasione che gli è stata offerta. Ovviamente dall'altra parte ci sono anche i delusi, quelli che non ce l'hanno fatta, e che per questo a volte reagiscono con un po' troppa amarezza. Ed è ciò che è successo a Carlo Conti, che in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto di essere rimasto molto deluso da un suo amico. "Sono arrivati messaggi di amarezza, sconforto, in alcuni casi disperazione perché Sanremo per un artista è un'occasione importante per il lancio, il rilancio, il consolidamento di una carriera. Poi è arrivato un messaggio che mi ha fatto molto dispiacere, da parte di una persona che pensavo conoscesse bene me, il mio rigore, la mia correttezza nella scelta dei brani. Voglio pensare che sia stato solo frutto di un momento di rabbia". Carlo Conti non ne ha svelato il nome, ma adesso tutti vogliono sapere di chi sta parlando!

SANREMO 2017, NEWS: LA VALLETTA NIPOTE DI UN GRANDE ATTORE? (FESTIVAL, 21 DICEMBRE 2016) - Ci sono ancora molte settimane che ci dividono da Sanremo 2017 ma quello che ancora non sappiamo è chi troveremo sul palco dell'Ariston insieme a Carlo Conti. Il conduttore proprio nei giorni scorsi, con tanto di prime time su Raiuno, ha annunciato i nomi e i titoli delle canzoni in gara alla prossima edizione di kermesse canora ma non ha rivelato niente sul cast e sugli ospiti che troveremo nelle prime serate in onda a febbraio. Secondo quanto riporta Chi, però, il conduttore ha già scelto la sua valletta anche se lo stesso Conti rivela che al momento non c'è niente di definitivo e non ci sono contratti firmati. Carlo Conti però ha rilasciato quello che sembra essere un indizio sull'ientità della valletta della quale ha detto: "Ci sono nipoti di grandi attori che ho scoperto essere fantastiche... Chi? Dovete scoprirlo voi, ma senza andare troppo lontano, restate in Europa". La valletta che lo accompagnerà sul palco è davvero straniera? Di quali grandi attori sta perlando? Lo scopriremo nelle prossime settimane quando gli annunci dovranno diventare ufficiali.

SANREMO 2017, NEWS: CARLO CONTI SOGNA JULIA ROBERTS E GEORGE CLOONEY COME OSPITI, RIUSCIRÀ AD INVITARLI? (FESTIVAL, 21 DICEMBRE 2016) - Carlo Conti ha annunciato in diretta televisiva i nomi dei 22 cantanti Big che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo, targato 2017: dopo gli annunci, il conduttore della kermesse si è raccontato in esclusiva sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, e ha confessato, divertito: "Marco Masini mi ha mandato a quel paese perchè l'ho nominato per ultimo e la sua ansia cresceva. L'ho fatto apposta per fargli un dispetto" ha aggiunto, scherzando "Questo dimostra che la lista finale l'avevo tenuta segreta: non lo sapeva neanche lui, che è un amico da una vita. Bianca Atzei l'ho nominata come penultima, mi ha scritto che ormai aveva messo l'anima in pace, era sicura di non essere stata scelta. Ho ricevuto tanti messaggi di gioia e di ringraziamento da parte di chi sarà all'Ariston ma ho risposto che l'unico grazie lo devono a loro stessi e ai brani che hanno portato". La curiosità del pubblico rimane alle stelle, specie per quanto riguarda i nomi delle vallette che accompagneranno Conti in scena, e quegli degli ospiti che il conduttore si prepara ad annunciare: "Il mio sogno è avere all'Ariston Julia Roberts e George Clooney, ma non è facile. Io però ci provo lo stesso tutti gli anni... Chissà" ha aggiunto il direttore artistico, sempre sulle pagine di Sorrisi. Ce la farà?

SANREMO 2017, NEWS: LOTTA DURA TRA FIORELLA MANNOIA ED ELODIE (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Fiorella Mannoia ed Elodie Di Patrizi sono i due nomi più accreditati per la vittoria finale del prossimo Festival di Sanremo che prenderà il via dal 7 febbraio. La vera sorpresa della kermesse firmata Carlo Conti è proprio la presenza della Mannoia, assente dal Festival da ormai 30 anni. La cantante era tornata a Sanremo negli ultimi anni solo in qualità di ospite e, l'ultima volta risale al 2014 quando è comparsa affiancando il rapper Frankie Hi-Nrg nella serata dedicata alle cover. Dopo anni di ripensamenti però, Fiorella Mannoia è voluta tornare in gara con un brano inedito che già promette molto bene. Ospite per Corriere TV infatti, l'artista ha raccontato il suo spirito da "Combattente" (citazione al nuovo lavoro e il suo titolo) che si evidenzia fortemente in ogni brano nel nuovo progetto discografico. La Mannoia, ha commentato la sua scelta di partecipare a Sanremo 2017 definendola una follia ma anche una bella sfida e, in riferimento alla canzone ha affermato: "Ci ho pensato molto prima di fare questa scelta, questa canzone è arrivata a disco già chiuso e allora due erano le cose: rimandare la pianificazione di un’uscita che sarebbe stata impossibile da fare per tanti motivi, oppure presentarla ad una platea grande come quella di Sanremo. Ed è una sfida anche questa: siccome le sfide mi piacciono, io gioco". Parlando del suo nuovo lavoro, Fiorella Mannoia ha voluto definirlo un album al femminile per le donne che combattono per trovare la loro dignità. Nel frattempo, per quanto riguarda il toto-vincitore, Fiorella Mannoia “gareggia” contro Elodie Di Patrizi, la più grande scommessa di Emma Marrone che le ha perfino scritto la canzone oltre a produrla e dividere la casa con lei. Chi avrà la meglio tra le due artiste amiche anche nella vita? Sicuramente entrambe avranno il piacere di comparire sul palco dividendosi la medaglia d’oro e quella d’argento.

© Riproduzione Riservata.