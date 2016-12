STASERA IN TV/ Programmi Mediaset: lo show di Canale 5 con Laura Pausini, Io robot e Gli intoccabili (oggi, 21 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, 21 dicembre 2016, la programmazione delle reti del Biscione offre una vasta gamma di scelte differenti ed adatte ai gusti di ogni membro della famiglia. Film d'azione, fantascientifici e sentimentali per gli amanti del grande cinema, programmi d'intrattenimento per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata in armonia e serenità con i programmi Mediaset, serie tv tra le più amate del pubblico televisivo e film adatti ai più piccoli. Insomma, un'offerta di programmi ricca e variegata anche in vista delle imminenti feste natalizie. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

Si parte con Canale 5 che alle 21.10 propone la terza puntata del programma di varietà House Party, che dopo il successo ottenuto con la prima puntata presentata da Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, vedrà alla conduzione l'insolito duo formato da Gerry Scotti e Laura Pausini, divertimento e spettacolo sono assicurati. Su Italia 1, saranno invece accontentati gli amanti del cinema fantascientifico e d'azione. Alle 21.10 appuntamento con il film Io Robot, interpretato da Will Smith, diretto da Alex Proyas ed ispirato ai romanzi di Isaac Asimov. In una Chicago del 2035 in cui i robot sono divenuti dei veri e propri oggetti domestici, il detective Del Spooner dovrà indagare sulla morte del dottor Lenning per la cui morte viene incriminato proprio un robot. La seconda serata di Italia 1 propone poi Il domani che verrà, film d'avventura del 2010 diretto da Stuart Beattie che narra le vicende di un gruppo di amici che dovranno salvare i propri cari ed il resto della città di Wirrawee, dalla prigionia di una misteriosa forza militare straniera. Su Rete 4, alle 21.10, sarà la volta del film Gli Intoccabili, interpretato da Robert de Niro e Kevin Costener e diretto da Brian De Palma. La pellicola racconta la storia dell'agente Elliot Ness e della sua battaglia contro la supremazia del boss Al Capone nella Chicago del 1930. Alle 23.30 andrà in onda il film Oltre il Limite, thriller del 1999 con John Hurt. Su La5 alle 21.10, sarà trasmesso Joyful Noise-Armonie del cuore, un film musicale che racconta le vicende del coro della Chiesa di una cittadina della Georgia approdato alle semifinali del Joyful Noise. Mediaset Extra propone alle 21.15, la mini serie televisiva Come un Delfino interpretata da Raul Bova, che racconta la storia di Domenico Fioravante, grande nuotatore italiano costretto ad abbandonare il nuoto nel 2004 per via di una ipertrofia cardiaca. Su Iris, spazio ad un grande thriller come La Tela dell'assassino, film incentrato sulla storia di una detective di San Francisco chiamata ad indagare sulle morte di alcuni uomini del suo passato. Italia 2, alle 21.10, propone il film Blade II che con la regia di Guillermo del Toro racconta le vicende del vampiro Blade interpretato dall'attore Wesley Snipes. Su Top Crime alle 21.10, appuntamento con il quinto e sesto episodio della 16° stagione di Law e Order: Unità Speciale. Infine su Boing, per i più piccoli, l'appuntamento è alle 20.00 con il film Diario di una Schiappa ispirato all'omonimo libro di Jeff Kinney e diretto da Thor Freudenthal.