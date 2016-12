STASERA IN TV/ Programmi Rai: La mossa del pinguino, Frozen - Il Regno di Ghiaccio e Chi l'ha visto? (oggi, 21 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, la programmazione Rai è ricca di proposte molto interessanti che saranno in grado di accontentare i gusti di gran parte dei telespettatori, dai grandi ai più piccini. Tra film d'animazione, commedie, documentari, serie tv e programmi d'approfondimento giornalistico, allieteranno la serata del pubblico a casa. Ma senza fermarci troppo nelle anticipazioni vi sveliamo il dettaglio della programmaione della serata.

Su Rai Uno alle ore 21.25 appuntamento con il film La mossa del pinguino, commedia del 2014 diretta da Claudio Amendola ed interpretata da Ricky Menphis ed Edoardo Leo. Il film racconta la storia di quattro amici affascinati dallo sport del curling che decidono di partecipare alle Olimpiadi invernali del 2006. A seguire dalle 23.20 sarà trasmesso Porta a Porta, il programma d'approfondimento condotto da Bruno Vespa. Rai Due da spazio al film d'animazione Disney Frozen-Il Regno di Ghiaccio che narra le vicende del simpatico pupazzo di neve Olaf e delle sorelle Anna ed Elsa. Alle 23.00, sarà la volta del film fantasy Inkhearth-La leggenda del cuore d'inchiostro, simpatico commedia fantastica che racconta la storia di Mortimer Folchart, il rilegatore di libri che ha il poter di trasportare i personaggi dei libri nel mondo reale. A nove anni dalla scomparsa di sua moglie, Mortimer assieme a sua figlia Meggie, si lancerà nuovamente alla ricerca della sua amata consorte. Su Rai Tre dalle 21.15 l'appuntamento è con Chi l'ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca delle persone scomparse. Rai 4 alle 20.45 propone il quarto, il quinto ed il sesto episodio della serie tv Teen Wolf approdata ormai alla sua quarta stagione. Su Rai 5 dalle 21.25, spazio al documentario Soundbreaking. Rai movie trasmetterà il film comico/drammatico The magic of Belle Isle-Un'incantevole vacanza, pellicola del 2012 diretta da Rob Reiner che racconta la storia dell'incontro tra uno scrittore costretto su una sedia a rotelle ed una madre single con tre figlie, che lo aiuteranno a riscoprire la sua passione per la scrittura. Infine su Rai premium andrà in onda La Bella e la Bestia, film del 2014 diretto da Christophe Gans ed ispirato all'omonima fiaba Disney.