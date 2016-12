STASERA IN TV/ Programmi Sky: il nuovo talent con Vanessa Incontrada, Ncis e The Affair (oggi, 21 dicembre 2016)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016. Per la prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, la piattaforma satellitare di Sky con i suoi innumerevoli canali ci propone diversi programmi per tutti i gusti. Dalle serie Tv ai Talent e programmi su Sky Uno e Fox, e film di diverso genere, anche in prima visione sui canali Cinema. Vi accenniamo in breve cosa ci aspetta sui principali canali. Si comincia dal Fox con il reality show Dance Dance Dance e sarà seguito da una fiction, si continua con il crime che di tutto rispetto sul canale Top Crime va in onda NCIS, mentre una vasta scelte di film sono in attesa di essere scoperti sui canali dedicati al cinema. Dopo questa breve introduzione ci affrettiamo a darvi il dettaglio della programmazione della serata di Sky.

Sul canale Fox e Fox Life il reality show "Dance Dance Dance" in prima visione, una gara di ballo in cui personaggi famosi divisi in sei coppie dovranno sfidarsi a ritmo di musica, reinterpretando coreografie di film musicali e videoclip. Su Fox crime andrà in onda la serie Tv "Ncis", Unità anticrimine della Marina militare, con gli episodi 13,14 e 15 della dodicesima stagione. Sky Atlantic propone in prima visione l’episodio 4 della terza stagione di "The Affair", e a seguire un nuovo episodio di "Divorce" con Sarah Jessica Parker. Sul canale Sky Uno andranno in onda due programma in 1^Tv, "Bambini alla riscossa" con l’episodio 9, durante la puntata verrà data la parola ai bambini per spiegare come vivono la situazione di avere genitori sempre assenti per cause lavorative. A seguire ci sarà l’episodio 3 e 4 di "Natale a suon di luci", in cui le luci natalizie sono oggetto di sfida tra quattro famiglie americane. La programmazione di mercoledì 21 Dicembre prevede per il canale Sky Cinema 1 la commedia "Vacanze ai Caraibi", con Christian De Sica, Massimo Ghini e Angela Finocchiaro. Su Sky Cinema Hits verrà trasmesso "Magic Silver", dove la Principessa Bluerose,piccola gnoma, dovrà intraprendere un viaggio per riacquisire l’Argento magico e liberare il mondo dall’oscurità. "Le cronache di Narnia: il principe Caspian", visibile su Sky Cinema Family. Il principe Caspian sarà costretto alla fuga per colpa di Lord Miraz che lo vuole uccidere e conquistare il trono. I fratelli Pevensie insieme agli abitanti di Narnia, contrasteranno Miraz e i suoi uomini. Sky Cinema Passion trasmetterà "Ustica", che affronta il dramma dell’aereo Dc9 scomparso dai radar nel 1980, trovato poi nel Mediterraneo con 81 vittime. Infine su Sky Cinema Max andrà in onda il film sulla storia del campione dei pesi massimi Billy Hope "Southpaw - L'ultima sfida". Maureen moglie di Billy prova a farlo abbandonare la boxe, ma prima che il campione possa attuare il desiderio della moglie, uno scontro con Escobar gli porta via proprio la sua amata, colpita da un proiettile.