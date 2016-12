STEFANO DE MARTINO, NEWS: PER IL BALLERINO SI CHIUDE UN ANNO PIENO DI EMOZIONI PROFESSIONALI E NON (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Stefano De Martino è stato uno dei protagonisti assoluti del 2016 nel mondo dello spettacolo italiano. L'anno è iniziato con le difficoltà legate dalla separazione da Belen Rodriguez e dalla situazione di suo figlio Santiago che i due hanno gestito molto bene. Professionalmente Stefano De Martino ha vissuto diversi momenti molto emozionanti sia nel suo lavoro da ballerino che in quello di ospite fisso in diverse trasmissioni. L'abbiamo visto giudice del nuovo programma di Maria De Filippi ''Pequenos Gigantes'' per poi essere protagonista anche in ''Selfie, le cose cambiano''. Di recente invece l'abbiamo visto ospite anche a House Party programma sempre prodotto da Maria De Filippi. Un momento stimolante dal punto di vista professionale che non si fermerà di certo per la fine dell'anno.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: "SANTIAGO CHIEDE QUANDO TORNEREMO INSIEME" BELEN RODRIGUEZ SVELA I SOGNI DI SUO FIGLIO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - I fan di Stefano De Martino, ormai da molti mesi, nutrono la speranza di poter assistere a un ritorno di fiamma della coppia d'oro dello star system, quella cioè formata dal loro beniamino e Belen Rodriguez, oggi felicemente fidanzata con il pilota di Moto Gp andrea Iannone. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la showgirl ha svelato quelle che sono le domande che spesso le rivolge suo figlio: "Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini". E ai tanti fan, in questi ultimi mesi, non sono sfuggiti una serie di piccoli segnali che, se fossero verificati, testimonierebbero in maniera inequivocabile che fra i due protagonisti l'amore non è mai finito. Non solo la dichiarazione rilasciata dal ballerino nel corso di una video chat con i sui follower, ma anche gli atteggiamenti non del tutto sicuri che la Rodriguez, di tanto in tanto, ha manifestato nel corso delle sue interviste, quando ha cercato di ribadire la fine della relazione con suo marito. Rivedremo la famiglia De Martino di nuovo insieme o per i due la rottura è qualcosa di definitivo?

STEFANO DE MARTINO, NEWS: ALLE GIUSTRE CON SANTIAGO, ESAUDIRÀ IL GRANDE DESIDERIO DEL FIGLIOLETTO? FOTO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - il più grande desiderio si Santiago, il figlio di Stefano De Martino,è che il suo papà torni a stare con la mamma, Belen Rodriguez. Che il bambino stia chiedendo quando i due torneranno insieme lo ha rivelato la stessa showgirl argentina a Chi e questa tenera ed innocente richiesta ha sicuramente toccato il cuore anche di papà Stefano, che ama profondamente il figlioletto e che lo accontenterebbe sicuramente, se potesse. Per ora però una eventuale riconciliazione tra i due sembra lontana e De Martino si accontenta di fare felice il piccolo Santi in altri modi, come portandolo alle giostre. Una foto scattata nelle scorse ore e finita su Instagram ci mostra infatti il ballerino di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di papà mentre fa giocare il figlioletto su una delle giostre di piazza Liberty a Milano: clicca qui per vedere lo scatto.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO MANDA IN TILT LA BELLA BELEN? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Stefano de Martino sembra pronto a tornare in pista anche nel 2017 e finita l'esperienza a Selfie le cose cambiano, presto il ballerino avrà a che fare con un'esperienza tutta sua su Italia Uno. Resta il fatto che vige il silenzio assoluto sulla sua vita privata anche se, ad un anno dalla separazione con la moglie, ancora i fan sperano in un loro ritorno di fiamma. Le sue parole, quelle dette in un video sui social e che riguardavano proprio l'amore che prova ancora per la showgirl argentina, hanno toccato il cuore di quest'ultima. Belen sembra essere in crisi e la mancanza di selfie con Andrea Iannone sembra confermare che proprio le parole del ballerino l'hanno fatta traballare un po'. La stessa argentina, a Chi, ha rivelato che le sue parole non l'hanno lasciata indifferente ma ha anche ribadito che per il momento le cose vanno così. Le parole lasciano aperto uno spiraglio per il loro amore e, magari, dopo questo inizio di stagione alle prese con diversi impegni, il ballerino potrebbe tornare ad occuparsi dei suoi affari di cuore.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: LA VITA PRIVATA E IL GOSSIP, IL BALLERINO DI AMICI HA UNA NUOVA RELAZIONE? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Per Stefano De Martino sta per chiudersi una stagione televisiva piena di grandi successi. I suoi ultimi incarichi lo hanno visto infatti impegnato nella scuola di Amici come ballerino e supporter, ma anche a Selfie - Le cose cambiano nelle vesti di mentore assieme al suo compagno di viaggio Mariano Di Vaio, con il quale fino ha ora ha collezionato ben tre vittorie su cinque. Con la nuova e ultima puntata del programma di Simona Ventura, che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 28 dicembre, il ballerino potrà finalmente dare il via al suo periodo di pausa dal video in occasione delle festività natalizie, che di certo lo porteranno nella sua terra natale circondato dall'affetto dei suoi cari, almeno per qualche giorno. Ma come sempre, tutti gli occhi sono puntati sulla sua vita privata, soprattutto da quando la sua ex Belen Rodríguez ha svelato la presenza di una misteriosa donna con cui Stefano De Martino avrebbe dato il via a una nuova relazione, un personaggio lontano dal mondo dello spettacolo e ancora rimasto nell'ombra ai più. Di chi si tratta? Le ipotesi sono molteplici, anche se da parte del protagonista non sono ancora arrivate conferme di alcun tipo; tuttavia, i suoi fan sono in attesa già da tempo di scoprire se Stefano De Martino, in occasione delle festività natalizie, farà le dovute presentazioni al suo pubblico, che da mesi spera di scoprire qualcosa di più sulla sua vita privata. Dobbiamo aspettarci delle sorprese?

