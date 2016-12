Tania Cagnotto e Giovanni Tocci/ I tuffatori alle prese con il ballo nel nuovo talent di Fox Life, foto (Dance dance dance, 21 dicembre)

TANIA CAGNOTTO E GIOVANNI TOCCI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: I TUFFATORI ALLE PRESE CON LA DANZA (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - I due campioni di tuffi Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, stasera si immergeranno nel mondo di Dance dance dance, la nuova avventura televisiva di Sky che li vedrà alle prese con il ballo. I due sportivi, amatissimi dal grande pubblico, sono già abituati alla competizione, ma stasera si cimenteranno in una nuova attività, la danza, in quello che di certo non è il loro elemento. La gara avrà tre giudici d'eccezione, che saranno chiamati a dire la loro sulle diverse performance della serata. E se sul profilo ufficiale di Tania Cagnotto ancora tutto tace, la stessa cosa non si può dire per Giovanni Tocci, che ha da poco dato appuntamento a tutti i suoi follower condividendo una foto proprio sul suo profilo ufficiale: "Il gran giorno finalmente è arrivato: Stasera... Alle 21.15... Su @foxtvit e @foxlifeit... Inizia #DDDance. Benvenuti nel Mito", ha scritto il campione. Quali sorprese ci riserverà nel corso della prima serata di oggi? Per visualizzare la sua foto potete cliccare qui.

TANIA CAGNOTTO E GIOVANNI TOCCI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - A Dance Dance DanceTania Cagnotto e Giovanni Tocci: i due tuffatori in coppia come concorrenti nel nuovo talent show di Fox e Fox Life. Tutto pronto per il debutto del programma di ballo che andrà in onda dalle 21.10 questa sera, mercoledì 21 dicembre: Tania Cagnotto e Giovanni Tocci, amici nella vita e sportivi di professione, abbandonano la vasca per cercare di conquistare la pista da ballo. Tolti costumi e cuffiette da nuoto, riusciranno i due tuffatori italiani nell'impresa di imparare a ballare? Sapranno Tania e Giovanni incantare il pubblico come fanno dal trampolino? Lo scopriremo nella prima puntata di Dance Dance Dance: non perdete l'appuntamento, ne vedremo delle belle.

TANIA CAGNOTTO E GIOVANNI TOCCI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Amici nella vita e colleghi di vasca, Tania Cagnotto e Giovanni Tocci hanno entrambi vinto medaglie d'oro ai Mondiali e alle Olimpiadi. Atleti di fama mondiale capaci, Tania e Giovanni hanno confessato di essere timidi e impacciati ma, allenamento dopo allenamento, prova dopo prova, si stanno sciogliendo e sono pronti per affrontare il primo serale di Dance Dance Dance. La Cagnotto ha rivelato che per lei è più facile un salto mortale e un tuffo dal trampolino di tre metri rispetto a una mossa sensuale: la tuffatrice ha infatti confessato di essere rigida e di dover imparare a lasciarsi andare.

TANIA CAGNOTTO E GIOVANNI TOCCI, CONCORRENTI NELLO SHOW DI FOX LIFE: LE LORO MEDAGLIE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Figlia d'arte, Tania Cagnotto è la più grande tuffatrice italiana di tutti i tempi, la prima italiana ad aver conquistato una medaglia mondiale nel tuffo sincronizzato da trampolino la tuffatrice europea con il maggior numero di podi all'attivo. A Rio 2016 ha vinto il bronzo dal trampolino dai 3 metri e l'argento nel trampolino sincro in coppia con Francesca Dallapé. Si è ritirata dalle competizioni il 14 agosto di quest'anno è diventata testimonial della sicurezza stradale ed è finita sulla copertina di aprile di Playboy Italia. Giovanni Tocci, atleta italiano del Centro Sportivo dell'Esercito e del Cosenza Nuoto, è caporal maggiore dell’esercito e si divide tra Cosenza, Roma e Bolzano. Giovanni Tocci è specialista dei tuffi da uno e tre metri e nel sincro. Ha vinto l'argento ai Campionati Europei di Londra, cinque ori, un argento e un bronzo. Ha fiorato l'impresa alle Olimpiadi di Rio arrivando a centrale la qualificazione alle fasi finali.

© Riproduzione Riservata.