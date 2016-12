TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Tina tra due fuochi, David o Oskar? (Oggi, puntata 21 dicembre 2016)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: TINA DIVISA TRA DAVID E OSKAR? - Tempesta d'amore tornerà anche questa sera su Rete 4 per una nuova attesissima puntata, caratterizzata da numerosi avvenimenti degni di nota. Dopo la difficile operazione alla quale è stata sottoposta, Beatrice dovrà fare i conti con la brutta notizia relativa alla sua paralisi. Purtroppo non tutto è andato come previsto e lei dovrà rassegnarsi a perdere l'uso delle gambe. Ciò non basterà per far perdere a Friedrich interesse nei confronti della sua ex amante, al punto tale che il socio del Fuerstenhof comincerà a pensare a come gestire questa nuova situazione, cercando di convincere Beatrice a lottare. Tina ha chiaramente espresso i suoi sentimenti per David con il primo bacio appassionato scambiato con lui. Tale gesto, che l'amica di Luisa cercherà di minimizzare, troverà la completa approvazione del giovane Hofer il quale comincerà a pensare ad un un futuro in compagnia della collega. Anche per lui, quindi, questa amicizia si trasformerà lentamente in vero amore? Non tutto però sarà rose e fiori, soprattutto tenendo conto che Oskar non sarà affatto disposto a rassegnarsi a perdere la ragazza sulla quale ha posato gli occhi. Per questo chiederà a Tina di uscire e lei, non conoscendo i sentimenti di David, accetterà l'invito. Mentre Hildegard sarà infastidita dall'atteggiamento di Melli, che si occuperà della sua casa, Clara continuerà a credere che Lucien abbia cattive intenzioni nei confronti di Desiree. Per questo compirà una serie di errori che finiranno per metterla in cattiva luce sia nei confronti dell'ex di Desiree che, e soprattutto, verso Adrian.

