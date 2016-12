The magic of Belle Isle/ Diretta streaming e trailer del film con Morgan Freeman e Virginia Madsen in onda su Rai Movie

THE MAGIC OF BELLE ISLE, FILM IN ONDA OGGI, 21 DICEMBRE 2016, SU RAI MOVIE: DIRETA STREAMING E TRAILER - La prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 di Rai Movie sarà incentrata su un titolo cinematografico molto impegnato. Alle ore 21.20 sarà la volta di The Magic of Belle Isle, commedia diretta da Rob Reiner e realizzata negli Stati Uniti nel 2012. Il cast è incentrato soprattutto sulla figura di Morgan Freeman, affiancata da Virginia Madsen e Madeline Carroll. Il trailer di questa pellicola che è visionabile cliccando qui, mostra alcune scene salienti, col protagonista paralizzato che ritrova la sua creatività con l'aiuto di una bambina di nove anni e di sua madre. Il film è disponibile nella sua diretta streaming sul sito Rai dedicato, cliccando qui.

THE MAGIC OF BELLE ISLE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 DICEMBRE 2016: CURIOSITÀ - The Magic of Belle Isle è il film che verrà trasmesso su Rai Movie oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, in prima serata. Una pellicola dal genere commedia e drammatica che è stata affidata alla regia di Rob Reiner, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati da Guy Thoma assieme allo stesso regista e Andrew Sheinman. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica della Castle Rock Entertainment in collaborazione con la Voltage Pictures, la fotografia è stata curata da Reed Morano e il montaggio è stato eseguito da Dorian Harris. Le musiche sono state composte da Marc Shaiman, un compositore statunitense che durante la sua carriera ha composto colonne sonore per svariati film tra cui Parental Guidance, Il primo amore non si scorda mai, Non è mai troppo tardi, Il club delle prime mogli, Insonnia d'amore, La famiglia Addams e Misery non deve morire. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2012 con una durata complessiva di circa 1 ora e 49 minuti.

THE MAGIC OF BELLE ISLE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - The Magic of Belle Isle è il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 ore 21.20, una commedia realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 2012 con la regia di Rob Reiner mentre nel cast sono presenti Morgan Freeman, Virginia Madsen, Madeline Carroll, Emma Fuhrmann, Nicolette Pierini, Fred Willard, Kenan Thompson, Ash Christian e Jessica Hecht. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE MAGIC OF BELLE ISLE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Monte Wildhorn (Morgan Freeman), un uomo dal talento eccezionale per la scrittura. Infatti Monte Wildhorn tempo prima si poteva ritenere lo scrittore di maggior successo di tutti i tempi. Purtroppo però per lui le cose iniziano a mettersi male e così dopo aver trascorso un lungo periodo in cui non è riuscito più a produrre niente decide di agire per mettere riparo a questa difficile situazione di blocco creativo. La sua vita infatti a causa di questo problema è diventata triste e solitaria, l’uomo ha iniziato a bere pesantemente per trovare un minimo di sollievo ma ha creato la situazione opposta trasformandosi in una sorta di alcolizzato. Monte Wildhorn è costretto ora a vivere su di una sedia a rotelle, così prima di finire di peggiorare la propria esistenza decide di trasferirsi all’interno di una piccola casa rurale che è situata in un bellissimo posto incontaminato. La casa infatti si trova si di un lago e lo scrittore è convinto che in quel posto così stupendo e per certi versi magico può ritrovare l’ispirazione che ora ha perso. Qui inizia la nuova vita di Monte Wildhorn, l’uomo infatti immediatamente fa la conoscenza dei suoi vicini di casa e nello specifico della vicina Charlotte (Virginia Madsen), madre single di una splendida bambina. La figlia della signora Charlotte si chiama Finnegan (Emma Fuhrmann), ha nove anni ed è una bambina molto particolare. Man mano che i giorni passano, l’amicizia tra lo scrittore e Charlotte si intensifica sempre di più, con la donna che chiede a Monte Wildhorn di impartire alcune lezioni a sua figlia Finnegan con la speranza di aiutare l’immaginazione della bambina. Lo scrittore accetta di buon grado ma ben presto capisce che queste lezioni finiranno per aiutare lui stesso perché sarà proprio grazie a queste che l’uomo inizierà a riscrivere e a produrre capolavori come accadeva un tempo.

© Riproduzione Riservata.