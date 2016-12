Timor Steffens/ Il ballerino sarà uno dei giudici più temuti nel nuovo talent di Fox Life (Dance dance dance, 21 dicembre)

TIMOR STEFFENS, IL BALLERINO GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: IL PUBBLICO LO AMERÀ? (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Timor Steffens, coreografo e ballerino noto in tutto il mondo, sarà fra i giudici di Dance Dance Dance assieme al collega Luca Tommassini e all'attrice Vanessa Incontrada. Timor vanta collaborazioni con divi di fama mondiale, quali Rihanna, Beyoncé, Whitney Houston e Madonna. Ma nella sua lunga e gloriosa carriera ha avuto anche l'onore di ballare in uno dei tour di Michael Jackson. Il coreografo, assieme al collega Tommassini, rappresenterà quella parte di giuria dedicata alla parte tecnica e giudicherà le esibizioni dei diversi concorrenti in gara con l'intuito e la professionalità di un vero artista. Come si può immaginare, quindi, sarà di certo uno dei personaggi più temuti di questa prima edizione del talent show di sky. Steffens ha all'attivo già altre partecipazioni come giudice di talent, da ricordare fra queste la sua esperienza nella versione olandese del format. Una personalità coma la sua non potrà che regalare al pubblico grandi colpi di scena, gli spettatori lo ameranno?

