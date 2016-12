Ti amerò fino ad ammazzarti/ Su La7 il film con River Phoenix e Kevin Kline

TI AMERÒ FINO AD AMMAZZARTI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Ti amerò... fino ad ammazzarti è il film in onda su La7 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 23.00. Una pellicola dal genere commedia del 1990 diretta da Lawrence Kasdan (Brivido Caldo, L'acchiappasogni) ed interpretata da River Phoenix (Stand by me, Belli e dannati), Kevin Kline (Un pesce di nome Wanda, French kiss, La scelta di Sophie), Keanu Reeves (la trilogia di Matrix, Point Break) e Tracey Ullman (Robin Hood - Un uomo in calzamaglia, Criminali da strapazzo). La trama del film è liberamente ispirata ad un fatto realmente accaduto in Pennsylvania, nel 1984. Lawrence Kasdan, regista della pellicola, è attivo ad Hollywood principalmente come sceneggiatore e produttore. Ha collaborato alla sceneggiatura di alcuni capitoli della saga di Star Wars (Il risveglio della forza, di cui è anche produttore, Il ritorno dello Jedi e L'impero colpisce ancora) oltre che a blockbuster come I predatori dell'arca perduta. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

TI AMERÒ FINO AD AMMAZZARTI, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Joey (Kevin Kline) è il marito infedele di Rosalia (Tracey Ullman). Quando lei coglie il marito in flagrante durante un tradimento cerca di suicidarsi, ma poi decide di uccidere il marito. I primi tentativi di omicidio però si rivelano infruttuosi. Rosalia assolda quindi Devo (River Phoenix), ragazzo che lavora nella pizzeria di Joey, innamorato della donna, per uccidere il marito, già narcotizzato. Il ragazzo spara a Joey, ma il colpo non risulta mortale. Rosalia incarica quindi due sbandati di tentare nuovamente, ma Joey riesce ancora a sopravvivere. I due hanno però programmato l'omicidio in un bar, e un avventore che li aveva sentiti parlare ha allertato la polizia. Quando gli agenti arrivano ad arrestare Rosalia, sua madre, Devo e i due tossici maldestri, Joey finalmente capisce che è la moglie la causa di tutti gli strani incidenti che gli stanno capitando, e che lei sa dei suoi continui tradimenti. Lui, ama veramente la moglie, per cui la fa scarcerare e le promette fedeltà, ma questo non basterà a tranquillizzare Rosalia. .

