Un Posto al sole/ Anticipazioni puntate 22 e 21 dicembre: Franco e Angela vicini alla fine?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE: Un posto al sole continua ad intrattenere i suoi fedelissimi fan anche nella settimana che precede il Natale: il sole di Napoli, infatti, scalda i cuori di telespettatori e protagonisti, soprattutto di quelli che stanno vivendo un vero e proprio momento di crisi nella propria esistenza. Il personaggio principale delle ultme puntate della soap napoletana è stata proprio Angela, che è una figura a volte rimasta un po' in ombra rispetto alla relazione tra Nunzio e Franco. Quest'ultimo, infatti, è il padre del ragazzo, quindi è logico che ci sia un rapporto intenso e totalizzante tra i due. Angela, allora, che c'entra? Lei è la donna che ha scelto di amare Franco e di stargli vicino, e da quando Nunzio è sparito è come se le mancasse un pezzo di sé nel vedere il suo uomo così triste. Non sembra, ma anche Angela sta soffrendo molto per la sparizione strana del figliastro, ma non può dire nulla perché deve mostrarsi forte per risollevare il suo amore. Nella puntata odierna, però, gli spettatori più affezionati non hanno potuto fare a meno di notare che la donna sta iniziando a faticare a tenersi tutto dentro, quindi presto esploderà nel suo dolore. Non sa che, invece, Franco le tiene dei segreti importanti.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: PANORAMA MOZZAFIATO SUL SET PER ILENIA LAZZARIN, VIDEO - Le avventure dei personaggi di Un posto al sole ci intratterranno anche stasera su Rai Tre nel consueto appuntamento delle 20.40 e intanto continuano le riprese per le nuove puntate della soap opera che da vent’anni appassiona milioni di persone in tutta Italia. Nei prossimi episodi non mancherà la mitica Ilenia Lazzarin, che dal 2001 veste i panni di Viola Bruni. Quest’oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, l’attrice era sul set a Posillipo e ha voluto mostrare ai fans il fantastico panorama di cui si godeva dalla terrazza dove si trovavano ma non ha mancato di sottolineare il freddo pungente che hanno dovuto sfidare: “Adesso... 21 dicembre ore 12.30 set di #unpostoalsole al freddo e al geeeeelooo... ahahahha!!!! #set #upas #rai @instarai3 #ilenialazzarin #claudiaruffo @claudiarufforeal”. Clicca qui per vedere il video che ha collezionato oltre 7mila like.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: ASCOLTI, BRUSCO CALO E SHARE AL 7.8% - La soap opera Un posto al sole torna stasera su Rai Tre per il consueto appuntamento delle 20.40 e c’è da sperare che oggi gli ascolti tornino a salire dopo il brusco calo di ieri. La puntata andata martedì 20 dicembre 2016 ha infatti tenuto incollati davanti al televisore 2.021.000 telespettatori fermandosi al 7.8% di share. In termini di telespettatori, il giorno prima ce n’erano sintonizzati quasi 170mila in più e lo share rende ancora più evidente il cambiamento di rotta: si è infatti passati dall’8.4 al 7.8%. Un numero ben sotto la solita media della soap opera, che generalmente si aggira attorno all’8.5%.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: IL PASSATO CHE RITORNA – Un posto al sole tornerà in onda anche questa sera con un’altra imperdibile puntata. Oltre ai problemi di Nunzio e Franco, nell’appuntamento odierno ci sarà spazio anche per Marina e Matteo. I due sono vicini a ritrovare la serenità ma i fantasmi del passato tornano a tormentare l’uomo. Qualcosa di torbido, infatti, verrà fuori dal passato di Matteo che potrebbe distruggere il suo rapporto con la Giordano. Rottura vicina per Renato e Nadia. L’uomo, infatti, non fa che maltrattare la donna, anche di fronte agli amici. Ornella, dopo aver assistito ad una discussione tra i due, stanca e infastidita dall’atteggiamento maschilista di Poggi, difenderà Nadia la quale è convinta che Renato si vergogni di lei e sembra decisa ad interrompere la relazione. A cercare di aiutare Renato sarà Raffaele che cercherà di dare dei consigli al cognato per salvare il suo rapporto d’amore. Riuscirà nella fatidica impresa?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: Un Posto al sole torna anche questa sera non solo con la storia di Franco, Angela e del giovane Nunzio ma anche per una coppia senior della soap partenopea. Nelle nuove puntate della soap spagnola, ci sarà spazio anche per un po' di felicità, per due personaggi che negli ultimi tempi non sono sembrati più affiatati come un tempo. I diretti interessati saranno Matteo e Marina, che sembreranno avere superato le recenti divergenze al punto da fare progetti insieme sul futuro. Non va tuttavia dimenticato che su di loro pende la spada di Damocle a causa delle intromissioni di Roberto, per nulla disposto a vedere la sua ex cominciare una nuova vita insieme al problematico Serra. Chi dei due la spunterà in questa guerra d'amore? Lo scopriremo solo nelle puntate post natalizie, almeno secondo gli rumors.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE: Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Franco, forte anche del fatto che sta tenendo la bugia da troppo tempo, inizierà ad avere cenni di cedimento, tradendo dei dettagli che potrebbero far scoprire la posizione di suo figlio. Angela, forse, è più scaltra di quanto il marito pensi, e non manca molto al deflagrare di un conflitto senza precedenti nella loro famiglia. Nel frattempo Nico e Susanna sembrano molto complici, quindi forse il rapporto tra i due può subire un'evoluzione nelle prossime puntate. La scena clou delle scorse puntate è arrivata durante la discussione a tre tra Beatrice e i suoi due dipendenti. I ragazzi, rispettosi e stacanovisti, non hanno mai osato alzare la voce con il loro capo, ma questa volta sembra loro troppo oneroso lavorare la notte di Natale, soprattutto per via dei problemi che Palazzo Palladini ha riscontrato nell'ultimo periodo tra i proprietari e i dipendenti.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: GIGI DEL COLLE MOSTRA IL SUO VERO VOLTO? - Gigi Del Colle ha ottenuto ciò desiderava e ora è pronto a scaricare Serena? E' questa la sensazione avuta guardando la puntata di Un posto al sole di ieri nella quale il servizio fotografico dell'attore e della figlia è stato pubblicato su una famosa rivista. Da quel momento il padre di Serena ha dato poche notizie di sé, limitandosi ad affermare di essere molto impegnato in interviste e programmi televisivi e di non poter tornare a Napoli. Il primo Natale in compagnia del padre, sarà quindi una delusione per la Cirillo che dovrà rassegnarsi a trascorrere tale festività con la madre e con Roberto Ferri, ospite di Filippo. Si tratta solo di un caso, dettato dai tanti impegni, o le intenzioni di Del Colle sono altre? Fin dall'inizio è apparso evidente che l'uomo fosse interessato ad ottenere la maggiore visibilità possibile dalla figlia ritrovata e che le sue mosse non fossero dettate dai reali sentimenti nei confronti di Serena. Dopo averla 'spremuta', quindi, l'attore si preparerà a scaricarla? La delusione potrebbe essere molto vicina per colei che ha desiderato di incontrare il padre per una vita intera.

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: RITORNA IL SERENO TRA MARINA E MATTEO? - Il Natale si avvicina per i protagonisti di Un posto al sole, anche se non per tutti sarà facile raggiungere la serenità tipica di questo periodo dell'anno. Sarà questo il caso di Nadia e Renato, che continueranno a litigare finendo per attirare l'attenzione di Ornella. Sarà la stessa dottoressa Bruni a scontrarsi e a criticare il vicino di casa per il modo in cui tratta la sua compagna: basteranno queste parole per convincere Poggi a cambiare atteggiamento? Non mancheranno i problemi per quanto riguarda Nunzio, che potrà contare sul solo aiuto di Franco per non essere accusato di tentato omicidio. Ma la situazione quanto prima potrebbe degenerare, finendo per causare nuovi problemi al giovane Cammarota e al suo padre adottivo. Nel frattempo, Angela continuerà ad essere insofferente per questa situazione, non condividendo il comportamento di Franco.

UN POSTO AL SOLE, DOVE SIAMO RIMASTI: Che cosa è successo finora, e di cosa ha parlato la puntata odierna di Un Posto al Sole? Nico Poggi, uno dei personaggi più giovani ma più determinati della soap, non può fare a meno di scontrarsi con Renato, che vorrebbe vederlo sotto torchio a lavorare persino la notte di Natale: chi l'ha detto, pensa Nico, che sia proprio io a dover subire questa incombenza? Il ragazzo non è affatto aiutato dalla reazione di Giulia, che spalleggia Renato senza pensarci, portando alla fine i tre ad una discussione anche piuttosto colorita. Negli stessi istanti Angela e Franco, come si accennava, sono invece chiusi nel proprio dolore. LA solidità della coppia sembra stabile, ma Angela non sa di star vivendo una menzogna delle peggiori che possono capitare ad una donna. Franco, infatti, sta facendo il doppio gioco, dichiarando apertamente di non sapere dove sia finito il figlio. In realtà, nelle scorse puntate Nunzio ha cercato dei modi per contattare il padre, e quando ci è riuscito quest'ultimo non se l'è sentita di denunciarlo alla Polizia, preferendo il suo amore di padre alla dichiarazione di colpevolezza. Quella che sembrava una situazione temporanea e precaria, però, va avanti da un bel po', quindi Franco è sempre più lacerato dal dubbio e dal bivio di fronte a cui si trova: continuare a mentire all'amata tenendo sicuro il figlio, oppure denunciare il giovane? Se quella di Nico poteva sembrare solo una ribellione personale, un'impuntarsi inutile per non lavorare a Natale, ci mette lo zampino anche Susanna, che forte del no detto da Nico non ci pensa due volte a prendere le parti del ragazzo di fronte a Beatrice, inflessibile datrice di lavoro che si aspetta una notte senza sosta per il cenone natalizio. Per quanto la donna passi dall'essere brusca ed autoritaria all'essere melliflua e adulatrice per convincere le due teste calde a tornare sul posto di lavoro, i suoi sforzi non sembrano ripagati più di tanto.

