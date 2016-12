UNA VITA / Anticipazioni puntate 22 e 21 dicembre: una soffiata per Mauro, scarcerazione per Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 22 DICEMBRE: La scena clou delle ultime puntate di Una vita è ancora legata a Mauro, grazie ad una soffiata, capisce che in realtà i due non sono morti. I sospetti dell'investigatore aumentano ogni ora di più e dunque l'uomo vuole fare assolutamente luce su quanto sta avvenendo. Interpella così Guadalupe per chiedere la riesumazione dei cadaveri. Qui avviene un fatto davvero particolare. La donna rifiuta senza possibilità di appello: non vuole che le bare vengono aperte per effettuare questa riesumazione visto che in tal caso nessuno troverebbe i cadaveri all'interno. Intanto la situazione di Cayetana in cella peggiora giorno dopo giorno. Dopo tanto riesce a capire che in realtà la sua compagna di cella è una complice della Polizia e a la paura e l'inquietiudnie, mista af una voglia di vendetta per essere venuta meno al patto, affonderà nell'abisso la donna, che non sta già passando un periodo positivo. In questa puntata torneranno in scena anche Victor e Maria Luisa: l'uomo, che fino a qualche giorno fa aveva paura di ufficializzare la storia, va dai genitori di lei per chiedere la mano. Ma inaspettatamente verrà bloccato dalla stessa ragazza, che nonostante la richiesta ora decide di temporeggiare.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: QUALI SONO LE VERE INTENZIONI DI URSULA? - E' Ursula uno dei personaggi chiave delle puntate di Una vita in onda su Canale 5. La governante, che è stata più che mai al centro delle scene in occasione della morte di German e Manuela, verrà oggi casualmente nominata dalla sua padrona, destando l'attenzione di Berta. Quali saranno le intenzioni della nuova compagna di cella della signora De La Serna? Ma le novità non si limiteranno a tali sospetti: anche Fabiana, una delle poche persone preoccupate per la sorte della sua ex padrona, si dirà non convinta delle buone intenzioni della governante che potrebbe riservare qualche spiacevole sorpresa per Cayetana. Questo atteggiamento di Fabiana desterà grande curiosità tra i fans della telenovela spagnola: già in passato non era sfuggito il fatto che la domestica provasse un sincero affetto per la De La Serna che, anche se a modo suo, sembrava ricambiare tale sentimenti (come non ricordare che Cayetana si era recata a fare visita a Fabiana anche a rischio di essere infettata dalla febbre tifoide?). La vicenda sicuramente non si fermerà qui, cosa dovremo aspettarci nell'immediato futuro di Fabiana e Cayetana?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 21 DICEMBRE: CAYETANA HA TROVATO UNA NEMICA? - La seconda stagione di Una vita non è cominciata nel migliore dei modi per Cayetana che avrà un nuovo problema da affrontare dopo il suo arresto. Nel carcere in cui sarà rinchiusa con l'accusa di avere ucciso German e Manuela, la signora De La Serna farà la conoscenza di una donna, Berta, che si dimostrerà particolarmente gentile nei suoi confronti. Quest'ultima ascolterà le confidenze della sua compagna di cella che, dopo avere incontrato Mauro più che mai convinto della sua colpevolezza, cercherà di tirarla su di morale. Sarà in tale circostanza che Cayetana, perdendo il controllo delle sue azioni a causa del suo stato d'animo, farà il nome di Ursula conquistando improvvisamente l'interesse di Berta. Per quale motivo la donna reagirà in quel modo? Ursula sarà per lei una totale sconosciuta o qualcosa dal passato legherà le due donne? I timori che Lourdes avrebbe potuto causare problemi alla relazione di Maria Luisa e Victor si trasformeranno purtroppo il realtà: la crudele signora Palacios esprimerà sena remore la sua contrarietà a tale fidanzamento, proibendo alla figlia di continuare a frequentare l'amato. Sarà questa la fine dei loro sogni, proprio ora che finalmente avrebbero potuto trasformarsi in realtà? L'arresto di Cayetana causerà grande fermento ad Acacias 38, tanto che Servante e Paciencia cercheranno di approfittare della situazione entrando in casa della donna senza la sua autorizzazione. Sarà in tale circostanza che i due divertenti personaggi fingeranno di essere due persone ricche, provando per la prima volta l'ebrezza della bella vita.

UNA VITA, DOVE SIAMO RIMASTI: L'arresto di Cayetana ha sicuramente sconvolto tutto il pubblico appassionato della soap opera spagnola. Ma a quanto pare i colpi di scena non sembrano finire qui. Il personaggio principale dell'appuntamento odierno è sicuramente Guadalupe, che sta continuando a depistare le indagini. Infatti la madre di Manuela e Pablo sembra continuare a nascondere un segreto sull'uccisione della figlia e di German. La perfida donna desta sospetti e il suo carattere schivo e controverso non aiuta di certo le indagini. Più di qualcuno vorrebbe scarcerare Cayetana, ritenuta innocente, ma a quanto pare la donna sembra essere destinata a rimanere in carcere. Il motivo per cui Guadalupe nn vuole che la scarcerazione avvenga rimane un mistero, ma sicuramente ci saranno dei buonissimi motivi per depistare le immagini. D'altronde questo personaggio controverso non ha mai riscontrato la simpatia del pubblico proprio per il carattere duplice. Per capire però la situazione bisogna fare un piccolo passo indietro. Cayetana, la nobildonna incolpata dell'omicidio, è stata incastrata con delle accuse praticamente inattaccabili. Anche il suo alibi non sembra essere così forte e dunque il suo fermo è stato convalidato. In cella ha continuato a perdere il senno, un comportamento strano avvenuto praticamente già da qualche periodo. Il suo atteggiamento è schivo e il suo sesto senso è ormai assottigliato, anche perché non riconosce una complice dell'ispettore che è sua compagna di cella. La donna continua a non essere credibile e dunque Guadalupe ne approfitta della situazione. Mauro, nonostante il flacone di veleno trovato a casa della donna e la sua voglia di vederla marcire in galera, non sembra poi così propenso a rispettare ciò che ha affermato. Questo porterà il detective su una nuova pista, proprio perché non è poi pienamente convinto di quello che è avvenuto. Questo arresto ha infatti sorpreso l'intera cittadina, che non sembra poter credere all'attesto della nobildonna. Un vero e proprio colpo che rischia di far saltare trame ed intrighi finora rimasti sotto il tappeto. Inoltre non c'è da sottovalutare la posizione di Pablo. Il fratello di Manuela, assassinata secondo tutti dalla donna, non è propriamente convinto di quanto si afferma in tutto il paese. A quanto pare l'uomo sospetta qualcosa e cercherà di fare di tutto per capire chi ha veramente ucciso sua sorella, in modo tale da renderle giustizia pienamente. E questo scenario, apertosi ormai da tempo, rischia di far saltare i piani di qualcuno all'interno di questa fitta e complicatissima trama.

