Anticipazioni Una Vita/ Puntate spagnole: Cayetana e l'attesa storia saffica che la vedrà protagonista, solo un errore? (oggi, 21 dicembre 2016)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI PUNTATE SPAGNOLE E NEWS DI OGGI, 21 DICEMBRE 2016 - I sentimenti di Teresa nei confronti di Cayetana continueranno a tenere banco anche nelle prossime puntate spagnole di Una vita. Mentre la maestra avrà occhi solo per il suo Mauro, soprattutto ora che sta lottando in seguito ad una difficile operazione, Cayetana dimostrerà ancora una volta di avere un sorprendente interessamento per l'amica. Se in un primo momento sembrava trattarsi soltanto di un nuovo intrigo della De La Serna, decisa a portare a termine la sua vendetta verso la rivale, la situazione poi ha finito per sfuggirle di mano, al punto da spingersi oltre con un bacio sulla bocca. La notizia della presenza di Teresa al capezzale di Mauro finirà per sconvolgere a tal punto Cayetana da spingersi a fuggire di casa: al suo ritorno apparirà confusa e disperata, causando la grande preoccupazione di Fabiana. Sarà questa la riconferma dell'amore per Teresa? Sarà Cayetana, dopo Humilidad, la nuova rivale per la felicità dei due protagonisti Mauro e Teresa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ARTURO ACCUSA SIMON DEL COLPO AD ACACIAS 38 (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Fin dal giorno in cui Simon ha fatto il suo ingresso nelle trame spagnole di Una vita, i telespettatori hanno capito che non si sarebbe limitato ad un ruolo di secondo piano. Come sarebbe possibile da parte di un personaggio interpretato dal famoso attore Jordi Coll, alias Martin/Gonzalo della telenovela Il Segreto? E così sarà, anche se il maggiordomo dimostrerà di avere già trovato il suo antagonista. Si tratterà di Arturo, il padre di Elvira, che nella puntata di oggi arriverà persino ad accusare il suo dipendente di avere avuto un ruolo attivo nel colpo organizzato ad Acacias 38. E mentre Mauro continuerà a lottare tra la vita e la morte a causa delle gravi ferite subite durante la liberazione del palazzo dai malviventi, sarà compito di Elvira dimostrare al padre che Simon non era coinvolto in questo recente dramma e di essere stato sempre al suo fianco, proteggendola da eventuali minacce da parte dei delinquenti. Arturo a quel punto non potrà che ammettere l'evidenza, tornando indietro sui suoi passi e ridando a Simon il posto di lavoro che gli aveva tolto, credendolo colpevole di rapimento.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FELIPE LASCIA HUERTAS (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Nelle puntate spagnole di Una vita il rapporto di Felipe e Celia non è più l'idillio di un tempo, tanto che l'avvocato ha da poco intrapreso una relazione clandestina con un'altra donna. Celia, notando la stranezza nel comportamento del marito, non ci ha messo molto a capire che stava nascondendo qualcosa e a scoprire che lui avesse l'amante. Huertas, questo sarà il nome della donna, subirà il duro confronto della signora Alvarez Hermoso che le ordinerà di farsi da parte. Poco dopo, sarà anche la volta di Felipe che dovrà prendere una decisione: porre fine al suo matrimonio, con tutte le conseguenze che ciò comporterà anche per la sua immagine pubblica, o chiudere definitivamente la sua relazione con Huertas. L'avvocato avrà quindi poca scelta a tal proposito ovvero chiedere a Huertas di farsi da parte, lasciandolo libero di superare questa nuova crisi con la moglie. Ma la reazione della sua amante sarà inaspettata e decisamente sopra le righe: Huertas sarà molto arrabbiata, al punto da inveire contro Felipe. Che conseguenze dovremo aspettarci d'ora in avanti? E se fosse Huertas a diventare la nuova dark lady di Una vita, ora che Cayetana è decisamente meno potente di un tempo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PACIENCIA SI TRASFERISCE A CUBA? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Sono tanti i personaggi di Una vita che si trasferiranno altrove nel corso delle puntate spagnole della nota telenovela. Già vi abbiamo segnalato la partenza di Juliana e Leandro per Parigi e di Tano per Londra, mentre Pablo e Leonor potrebbero essere costretti a lasciare Acacias 38 per sfuggire ad un'ingiusta pena. Sempre l'isola americana potrebbe essere anche la destinazione di Paciencia che, proprio nell'episodio odierno, discuterà con Servante riguardo la possibilità di partire quanto prima per una destinazione così lontana. Il marito, però, non si dirà convinto di questa decisione, affermando di volerla seguire in questo suo nuovo progetto. Paciencia accetterà, uscendo definitivamente di scena in compagnia del marito? Si tratterà di un espediente narrativo per segnare l'addio dei due più simpatici personaggi della telenovela spagnola? Se così fosse, Aurora Guerra dovrebbe pensare a dei sostituti per cercare di distogliere l'attenzione dalle tante tragedie che da sempre caratterizzano il complicato quartiere di calle Acacias.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA AMMETTE DI AMARE MAURO (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Le puntate di Una vita attualmente in onda in Spagna concedono ampio spazio alle vicende legate al ferimento di Mauro, avvenuto in seguito il suo intervento per liberare gli inquilini di Acacias dal sequestro. Le condizioni dell'ispettore appariranno fin da subito estremamente gravi, tanto che si renderà necessaria un'operazione d'urgenza per salvarlo dalla morte. E mentre lui lotterà nella sua battaglia più difficile, Teresa apparirà distrutta al suo capezzale. Sarà in tale frangente che la nuova protagonista femminile della telenovela, ammetterà per la prima volta davanti a Celia i sentimenti che prova per San Emeterio. Sebbene, infatti, la maestra abbia lavorato per diverso tempo come tutrice di Tano presso l'appartamento degli Alvarez Hermoso, non ha mai avuto il coraggio di esprimere il suo amore per Mauro. Mentre Celia sarà dalla parte dell'amica anche in questo frangente, ci sarà qualcuno che non riuscirà a sopportare l'idea che Teresa si trovi in ospedale ad assistere l'amato. Si tratterà di Cayetana, i cui sentimenti per la bella maestra appaiono profondamente ambigui. La vedova De La Serna uscirà di casa senza avvisare né Fabiana né Ursula e rientrerà solo dopo molte ore, apparendo più confusa del solito. E' davvero gelosia e amore ciò che prova per Teresa alias la vera e unica Cayetana Sotero?

