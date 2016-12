UNTRADITIONAL/ Oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, non va in onda: ecco perché

UNTRADITIONAL, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (mercoledì 21 dicembre 2016) - Fabio Volo ha conquistato tutto con la sua Untraditional, la serie tv in cui interpreta sé stesso (e all’interno della quale ha coinvolto diversi vip e personaggi dello spettacolo), che è andata in scena sul Nove: oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, purtroppo non si rinnoverà l’appuntamento in prime time, dal momento che la settimana scorsa ha preso il via il finale di stagione. La serie televisiva che ha rotto e violato tutti gli schemi: Fabio Volo ha voluto dire grazie a tutti coloro che l’hanno sostenuto in questo progetto. Lo scrittore ha affidato un messaggio ai social network nel quale ha fatto anche un’altra piccola rivelazione: “Ciao ciao ragazzi… ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Untraditional. Mi piacerebbe scrivere un lungo messaggio per spiegarvi molte cose su questo gruppo di persone che insieme a me hanno lavorato a questo progetto difficilissimo. Un progetto in totale controtendenza rispetto al panorama televisivo italiano. Alla fine ho deciso semplicemente di scrivervi GRAZIE! Cerco di farlo sempre quando posso. Ringraziarvi per l’affetto che ci avete dimostrato r soprattuto grazie perché è merito vostro se già da qualche giorno ci siamo messi a lavorare alla seconda seconda stagione. Un abbraccio…”. Untraditional, dunque, tornerà in futuro: al suo posto, più tardi, prenderà invece il via il film “Presa mortale”, pellicola di azione con John Cena.

UNTRADITIONAL, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA - Il primo episodio di Untraditional della settimana scorsa si intitola Un ricco spuntino e si apre con un personaggio molto amato soprattutto dai giovani, Francesco Mandelli, protagonista de I Soliti idioti. Fabio e Francesco sono seduti al tavolino di un bar e parlano dei loro progetti, Fabio non fa mistero di cominciare a non credere più a ciò che gli racconta il suo agente Raimondo ed è quasi intenzionato a fare a meno di lui. Dopo aver parlato a lungo con Francesco, Fabio decide di andare a scaricare un po' di adrenalina in palestra e qui incontra la solita prorompente Melita Toniolo e Roberto Bertolini, personal trainer e vincitore insieme al suo amico Andrea Pinna della quarta edizione di Pechino Express. Intanto Fabio chiede a Raimondo di raggiungerlo in palestra per comunicargli la sua scelta di sostituirlo una volta per tutte. In quest'occasione però Raimondo gli dice che Silvio Muccino è sicuro di volere proprio Fabio per il suo nuovo film erotico ma a condizione che si tagli i capelli a zero. Fabio sconvolto da questa alquanto stramba proposta esce dalla palestra e si incammina verso casa ma viene fermato da Joe Bastianich che lo conduce in un posto molto particolare. Qui incontra Rudy Zerbi che lo invita ad entrare in un locale riservato a uomini che hanno deciso di rasare a zero i capelli come segno di libertà e di voglia di conquistare il mondo. Tra i personaggi incontrati in questa realtà surreale ci sono Ciro D’Amore, star indiscussa della serie di successo Gomorra, Saturnino, bassista di Jovanotti, Claudio Bisio, Enrico Ruggeri, Giuliano Sangiorgi, Gianluca Vialli ed infine Adriano Galliani. Il povero Fabio riesce a scappare e all'uscita del locale incontra per caso la sua ex Paola Iezzi che con una scusa lo porta a casa sua, qui maldestramente gli versa del caffè sulla maglietta e i due si abbandonano ad un bacio. Fabio sentendosi in colpa scappa via e va a chiedere consiglio a Gianni Morandi che invece lo snobba e gli chiede di andare via. Rientrato a casa, la sua compagna Johnanna si accorge subito che Fabio è un po' strano ma cerca di soprassedere e lo conforta come fa sempre ma lui non regge questa situazione e sviene. Il secondo episodio del finale di Untraditional si intitola New York New York e si apre con Fabio intento a fare una Tac perché crede di avere un tumore al cervello. Il suo medico si limita a consigliargli di stare un po' più rilassato e di pensare di meno. Una nuova giornata ha inizio e Fabio come sempre si dirige in radio per il programma da lui ideato Il volo del mattino. Questa mattina l'ospite di turno è Max Giusti che cerca di tentare Fabio facendogli esprimere degli apprezzamenti un po' spinti sulla sua fidanzata, tutto questo per metterlo in ridicolo. Ecco tornare Raimondo entusiasta di aver ricevuto una chiamata da Antonio Ricci il quale vorrebbe Fabio come inviato di Striscia la Notizia. Fabio non è affatto contento perché il suo unico pensiero è quello di produrre la sua serie, ma a quanto pare il suo agente sta facendo di tutto per non far avverare il suo sogno. Ma le sorprese non sono finite qui, Raimondo fa vedere a Fabio la copertina di un giornale di gossip in sui sono stati immortalati lui e Paola mentre entrano in casa di quest'ultima. Fabio si precipita a casa per spiegare tutto a Johanna ma non la trova, a questo punto chiama Paola che gli confessa di essere stata lei a chiamare i paparazzi perché voleva rovinargli la vita, come lui ha fatto con lei quando ha deciso di lasciarla. Fabio fa la valigia e parte per New York, appena arrivato riceve una chiamata, è Raimondo che finalmente gli dà una bella notizia, la sua serie si farà.

