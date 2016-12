UOMINI E DONNE / Anticipazione nuovi tronisti: Carmen divisa tra Manuel Vallicella e Luca Onestini, quale sarà la sua scelta? (oggi, 21 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI NUOVI TRONISTI: CARMEN DIVISA FRA MANUEL VALLICELLA E LUCA ONESTINI, QUALE SARÀ LA SUA SCELTA? - Le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne torneranno su Canale 5 a partire al prossimo 9 gennaio, quando la rete ammiraglia di Mediaset manderà in onda ciò che ancora non abbiamo visto delle ultime registrazioni e successivamente la presentazione dei nuovi protagonisti. Rivedremo in video quindi Manuel Vallicella e Luca Onestini, che a quanto sembra saranno catturati da una giovane corteggiatrice, Carmen, che uscirà in esterna con entrambi ma creerà qualche piccolo problema proprio all'ex corteggiatore di Clarissa Marchese. Luca Onestini, infatti, cercherà di indagare sulle sue intenzioni e, appurato che la ragazza sarà ancora indecisa fra lui e Manuel, cercherà di metterla alle strette, auspicando una veloce decisione da parte sua. Carmen alla fine sceglierà Luca o proseguirà la sua avventura alla corte di Manuel Vallicella? Non resta che seguire i prossimi appuntamenti, certi che questa storia regalerà al pubblico ancora molti colpi di scena.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI NUOVI TRONISTI: ALESSANDRO CALABRESE CORTEGGIA SONIA LORENZINI, LE RIVELAZIONI DI LIDIA VELLA – Alessandro Calabrese riuscirà a corteggiare Sonia Lorenzini o la sua avventura a Uomini e Donne finirà prima del previsto? Continua a far rumore la scelta dell’ex gieffino di corteggiare la nuova tronista di Uomini e Donne dopo poche settimane dalla fine della sua relazione con Lidia Vella. Quest’ultima, in particolare, dopo aver subito il colpo, ai microfoni di Fanpage ha rotto il silenzio commentando così la decisione del suo ex fidanzato di voltare definitivamente pagina presentandosi nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore. “Sto bene e male. Male a causa della delusione, e bene perché così ho capito tante cose. Da quando ci siamo lasciati è passato quasi un mese. Non sapevo che lui avrebbe partecipato a “Uomini e Donne”, per me è stato uno shock sapere che sarebbe stato lì. Se me l’avesse detto, avrei evitato ogni tipo di dichiarazione pubblica legata alla nostra crisi”, ha dichiarato l’ex gieffina che sta cercando di riprendersi grazie all’affetto dei fans e della famiglia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI NUOVI TRONISTI E NEWS: FOTO, MANUEL VALLICELLA IN ESTERNA – Manuel Vallicella continua il suo percorso sul trono classico di Uomini e Donne. Il nuovo tronista è stato beccato in esterna con la sua corteggiatrice. Nella foto Manuel appare sulle sue mentre conosce Alessia. Quest’ultima è una delle corteggiatrici che hanno colpito di più Manuel Vallicella che, pur essendo un ragazzo dolce e amorevole, sta cercando di non lasciarsi subito andare ai sentimenti. Il desiderio del nuovo tronista è quello di trovare il vero amore e di non avere una nuova delusione dopo quella avuta da Ludovica Valli. Alessia sembra molto interessata al tronista veronese e piace già al pubblico come si nota da alcuni commenti dei followers. “Bella lei”, “Mi piacciono”, scrivono alcuni fans. Tra i due, però, c’è solo una semplice conoscenza. Il trono di Manuel Vallicella, infatti, è appena partito ma a molti fans non è passato inosservato il fatto che Alessia sia mora e abbia i capelli lunghi proprio come Ludovica. Cliccate qui per vedere la foto.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI NUOVI TRONISTI: SONIA LORENZINI, ALESSANDRO CALABRESE COME CLAUDIO D’ANGELO? – Alla corte di Sonia Lorenzini, nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, si è presentato l’ex gieffino Alessandro Calabrese, fresco di rottura da Lidia Vella. La presenza del romano ha scatenato accese critiche e la stessa Sonia ha espresso le sue perplessità nel vederlo alla sua corte al punto che ha parlato di business. Nonostante tutto, però, la nuova tronista di Uomini e Donne ha deciso di tenerlo e valutare successivamente il da farsi. Sonia, forte e determinata, non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro ed è pronta a capire come stanno davvero le cose tra Alessandro e la sua ex fidanzata Lidia Vella. Quest’ultima si è detta sorpresa dalla decisione di Calabrese di presentarsi nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore facendo intuire che la rottura non risale affatto a tre mesi fa come invece ha rivelato l’ex concorrente del Grande Fratello. Sonia Lorenzini, dunque, accetterà di uscire in esterna con Alessandro per chiarire le cose o deciderà di chiudere subito per evitare di rivivere una situazione simile a quella vissuta con Claudio D’Angelo?

UOMINI E DONNE, NUOVI TRONISTI: MANUEL VALLICELLA E LUCA ONESTINI DIVIDONO PUBBLICO E CORTEGGIATRICI – Se il trono gay sembra destinato a restare in panchina durante la seconda parte della stagione di Uomini e Donne, a gennaio 2017, protagonisti del trono classico saranno sicuramente Manuel Vallicella e Luca Onestini. Gli ex corteggiatori di Ludovica Valli e Clarissa Marchese sono stati accolti con grandissimo entusiasmo dal pubblico e dagli opinionisti che hanno sempre apprezzato le loro qualità. Dopo le prime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, però, sono cominciati i primi paragoni tra i due tronisti. Le corteggiatrici hanno notato un diverso atteggiamento dei due tronisti: se Manuel non dà molta importanza all’aspetto fisico delle sue pretendenti non prestando molta attenzione agli atteggiamenti delle sue pretendenti, Luca Onestini, al contrario, osserva tutti i movimenti delle sue pretendenti. Il modo di comportarsi di Manuel ha sollevato le prime critiche al punto che molte corteggiatrici l’hanno accusato di superficialità. Luca, invece, sta confermando di essere un ragazzo molto attento alle persone che ha di fronte e di essere profondamente e seriamente intenzionato a trovare l’amore. Tra i due tronisti, inoltre, sono cominciate le prime rivalità a causa di una corteggiatrice che sta uscendo con entrambi e che sembra avere una predilezione per quello che è stato definito daClarissa Marchese "il ragazzo perfetto". Manuel Vallicella, inoltre, continua a sollevare dubbi con le sue scelte che sembrano richiamare l’immagine di Ludovica Valli che sembra occupare ancora un posto importante nel cuore e nella mente del tronista veronese.

