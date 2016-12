Uomini e donne / Anticipazioni Trono Over: nuovi amori per tutti tranne che per Gemma Galgani! (news oggi, 21 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: TUTTI TROVANO L'AMORE, E GEMMA? – Anche ieri sera, Gemma Galgani ha dato la buonanotte ai fans ma lo ha fatto in leggero ritardo rispetto al solito orario. La dama del trono over di Uomini e Donne, infatti, è stata molto impegnata ma, nonostante la tarda ora, ha voluto comunque scrivere il consueto messaggio di fine giornate alle sue ammiratrici. “Sono in ritardo per la mia buonanotte??? Domani mattina vi svelerò dove sono stata questa sera..... Sorpresaaaaaaa!!!!! Per pesci auguro una buonanotte e tanti sogni belli!!!! Bacini tesori miei”, ha scritto su Facebook. Dove sarà stata la nostra Gemma? La Galgani avrà trascorso una piacevole serata in dolce compagnia? Ufficialmente, accanto alla dama del programma di Maria De Filippi non c’è nessun nuovo cavaliere dopo la fine della conoscenza con Marco Firpo. Il post di Gemma, dunque, ha sollevato molta curiosità e le fans attendono con ansia il buongiorno della loro beniamina per ottenere qualche informazione in più. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: FRANCESCO TURCO TROVA L’AMORE - Francesco Turco ha finalmente dimenticato Aurora, la dama che aveva "maltrattato" il suo cuore. Il simpatico cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha messo da parte la sua amata andando addirittura via dal programma dedicato ai sentimenti ideato e condotto da ben 21 edizioni da Maria De Filippi. Le dinamiche dei senior torneranno in pista il prossimo 9 gennaio 2017: cosa succederà? Sicuramente l'assenza del buon Francesco si sentirà, non trovate? Il cavaliere over ha postato una serie di scatti social a testimonianza che la sua vita sentimentale procede proprio a gonfie vele! L'ultimo scatto risale al 18 dicembre e ritrae lui insieme alla sua Antonietta: "Questa e la mia Carà granfe amore Antonirtta", scrive l'ex cavaliere in un improbabile italiano. Nonostante gli evidenti problemi con la grammatica italiana, il suo messaggio è stato ugualmente compreso dagli amici online che hanno pensato bene di fargli tanti auguri per la sua nuova frequentazione: quanto durerà? C’è un antico proverbio che dice: “Da Natale a Santo Stefano…”, oppure: “Chi vivrà vedrà”, a voi la scelta. Nel frattempo, se anche voi volete fare gli auguri a Francesco, potete farlo cliccando qui.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: I BUONI PROPOSITI DELL’OPINIONISTA TELEVISIVA - Tina Cipollari si è confidata recentemente tra le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il giornale in edicola con il nuovo numero da ieri, martedì 20 dicembre 2016. Cosa ha detto la burrosa dama? Inizialmente, proprio come abbiamo riportato anche durante il corso del precedente aggiornamento online (che troverete qui sotto), ha parlato di Gemma Galgani, la dama torinese sua acerrima nemica: per lei niente regali? A quanto pare no! Successivamente, Tina ha fatto un bilancio del suo anno: "Pechino mi ha arricchito interiormente, Uomini e Donne è sempre il mio programma del cuore. E lavorare a Selfie con Simona Ventura è stato molto bello. Lei è una alla mano, simpatica. È stata un’esperienza interessante: la trasmissione, al di là dei toni leggeri, parla di temi seri". Tra le tante cose, anche i buoni propositi per l'anno nuovo fanno parte dei progetti della Cipollari: "Per l’anno prossimo, e per i dieci a venire, vorrei non cambiare il mio carattere e restare sempre ottimista".

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: LA DAMA NON SI MERITA REGALI DI NATALE? - "D’accordo, a Natale siamo tutti più buoni. Però a lei un regalo proprio no, non lo farei. Ci siamo offese a vicenda tante volte. Sarebbe ipocrita. Neanche grazie a un miracolo riusciremo a fare pace. Lo dico senza astio, ma è una certezza", queste le parole di Tina Cipollari dopo una intervista tra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. Di chi sta parlando? Ma naturalmente di Gemma Galgani, la dama torinese del trono over di Uomini e Donne che vive con lei un fortissimo rapporto contrastante fatto di litigi televisivi ed offese talvolta gratuite. Tina però, ha fatto anche un bilancio della sua carriera definendo l'anno quasi terminato davvero magico ed intenso. I suoi fan così come gli estimatori della Galgani però, si aspetterebbero un po’ di pace e così, tra le altre cose si spera che a gennaio 2017 Tina possa essere un po’ più calma nei confronti della donna che scatena in lei una ira davvero funesta. Anche Chicco Nalli le ha chiesto questo favore e chissà, se sotto l’albero di Natale non trovi in regalo una bella dose di calma e pazienza… voi che ne dite?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GEMMA GALGANI, SVELATO IL SUO RUOLO A TEATRO – Gemma Galgani non ha mai nascosto di essere da sempre una lavoratrice indipendente. La donna, infatti, lavora da anni a teatro come ha anche ribadito nel corso dell’ultima puntata di Selfie – Le cose cambiano anche se i fans si sono sempre chiesti in cosa consista realmente il lavoro della dama del trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani è una direttrice di sala del teatro Colosseo di Torino. Il suo compito consiste nel controllare che tutto, nella sala teatrale, funzioni alla perfezione. Gemma, così, si occupa del controllo delle cassiere, delle maschere, del guardaroba, del bar e fa in modo che gli ospiti abbiano tutto ciò di cui hanno bisogno. Orgogliosa del proprio lavoro, Gemma, questa mattina, ha anche sponsorizzato una rivista letteraria (leggete in basso). La dama, dunque, conferma di essere una donna forte, intraprendente e indipendente. Nonostante tutto, dunque, la Galgani è una donna soddisfatta anche senza amore. Se, tuttavia, il Natale le porterà il principe azzurro, Gemma lo accoglierà a braccia aperte.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: IL CONSIGLIO NATALIZIO DI ANNA TEDESCO – Anna Tedesco è sempre più bella e sfoggia il suo meraviglioso sorriso sui social. La dama del trono over di Uomini e Donne, al settimo cielo per l’arrivo del Natale, ha dato un consiglio speciale ai suoi fans. “Accogli ogni giorno come un dono. Guardati allo specchio, sorridi a te stessa e dì. "Buongiorno " prendi una dose abbondante di bontà aggiungi una bella presa di pazienza, con te stessa e con gli altri, non dimenticare un pizzico di umorismo per superare gli insuccessi, versa su tutto un grosso sorriso e avrai ogni giorno il sole. Buongiorno con il sole”, scrive la Tedesco. Anche Anna, dunque, è già entrata nel clima delle feste. Bellissima ma sempre single, la dama riuscirà a trovare l’amore sotto l’albero? I fans si augurano per lei di sì anche se sperano di rivederla comunque in trasmissione. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: NUOVA AVVENTURA PER GEMMA GALGANI? L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Gemma Galgani non smette mai di stupire. Oltre ad essere un’assoluta protagonista del trono over di Uomini e Donne e a lavorare a teatro, la sua grande passione, ha trovato il tempo anche per una nuova avventura. Ad annunciarlo è la stessa dama storica del programma di Maria De Filippi che ha deciso di dare il buongiorno ai fans in modo assolutamente diverso dal solito. “Oggi il buongiorno ve lo regalo con la rivista Carie... sono sempre molto orgogliosa del lavoro fatto e del traguardo raggiunto... bravi!!!! Complimenti è davvero fantastico!!!!! Un abbraccio a tutti”, scrive su Facebook. Gemma, dunque, ha collaborato anche da una rivista letteraria di cui è estremamente orgogliosa. Donna sempre molto impegnata, la Galgani non si arrende mai e, nonostante i mille impegni professionali, non ha alcuna intenzione di fermare la sua caccia all’amore. Cliccate qui per vedere il post.



UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: GIANLUCA PANNULLO E GLI AUGURI SPECIALI PER NATALE – Il Natale si avvicina e Gianluca Pannullo ha deciso di portarsi avanti scrivendo un augurio speciale ai suoi ammiratori sui social. “Quello che conta non sarà sotto l'albero...non verrà incartato e non ha prezzo… Quello che conta lo troverai nell'aria in un abbraccio, in un semplice sorriso, in uno sguardo o un bacio... Auguri amici... Un sereno Natale a tutti”, scrive l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sfoggia un meraviglioso sorriso accanto ad un amico. Single ma circondato dall’affetto sincero di amici e parenti, Gianluca Pannullo continua a mostrare la sua gioia di vivere con cui trascina davvero tutti. I fans, tuttavia, si augurano di vedere l’aitante ex cavaliere innamorato accanto ad una donna che gli voglia davvero bene. Gianluca, tuttavia, pur avendo il desiderio di trovare il vero amore, non ha alcuna intenzione di accontentarsi e chissà che, sotto l’albero, non trovi davvero la sua principessa. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI, RITORNO DI FIAMMA A GENNAIO? – Le dame e i cavalieri del trono over di Uomini e Donne torneranno in studio prima della fine del 2016 per l’ultima registrazione dell’anno? In attesa di scoprirlo, continuano i rumors sul futuro di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nonostante sul web continuano a rincorrersi voci su un possibile addio della dama, la realtà è completamente diversa. La Galgani, infatti, non ha alcuna intenzione di lasciare il programma di Maria De Filippi senza amore. Durante la sua partecipazione a Selfie – Le cose cambiano, Gemma ha ribadito ancora una volta di sognare ancora il principe azzurro e sembra disposta a tutto pur di trovarlo. I fans, però, sono sicuri che Gemma l’abbia già trovato e che il suo nome sia Giorgio Manetti. Nonostante la storia tra Gemma e Giorgio sia finita da tempo, sono tanti i fans che sognano ancora il ritorno di fiamma e che vedono nei gesti e nelle parole dei due dei chiari indizi dell’amore che li unisce ancora. Al pubblico non sono passati inosservati gli sguardi che Gemma e Giorgio si rivolgono in puntata e i continui battibecchi che sembrano i bisticci di due innamorati. In tanti, dunque, sono pronti a scommettere su un colpo di scena che potrebbe cambiare il futuro del trono over a gennaio 2017. Gemma e Giorgio, dunque, si renderanno finalmente conto di amarsi ancora?

© Riproduzione Riservata.