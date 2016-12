Anticipazioni Uomini e donne/ News Trono Classico: Andrea Cerioli in crisi, prima scrive a Valentina e poi... (Oggi, 21 dicembre 2016)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ANDREA CERIOLI RIVUOLE LA SUA VALENTINA? – I Cerisarda non sono più realtà da un po'. La coppia nata sotto i riflettori di Uomini e donne ormai oltre due anni fa alla fine non ce l'ha fatta. Dopo alcuni alti e bassi, Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda si sono lasciati, o almeno così sembra in queste ultime settimane in cui i due non sono comparsi insieme né sui social e né ad eventi più o meno mondani. Fatto sta che qualche ora fa qualcosa è cambiato e Andrea Cerioli non solo è tornato sui social per postare un lungo messaggio ma questo sembra che sia dedicato proprio alla sua ex, Valentina Rapisarda. La siciliana è ormai un lontano ricordo per il tronista ma tutto potrebbe ancora cambiare soprattutto perchè il bolognese vorrebbe "tornare a casa e trovare tutto al loro posto, soprattutto le persone". Poco dopo in suo soccorso è arrivato un amico e lui stesso lo ha annunciato sempre sui social. Andrea pensava semplicemente alla sua mamma scomparsa o proprio a Valentina? Adesso i fan attendono una risposta velata dalla bella siciliana, intanto, ecco qui il messaggio del Cerio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: UNA SETTIMANA INSIEME PER I CLAMARIO, DENTRO O FUORI? – Claudio Sona e Mario Serpa continuano a godersi il loro amore. Dopo la scelta a Uomini e Donne, i due piccioncini sono praticamente inseparabili. Nonostante vivano a chilometri di distanza, cercano in tutti i modi di stare insieme come testimonia un video pubblicato da Mario. Nel filmato, l’ex corteggiatore è a casa di Claudio alla ricerca di un piccolo spazio nell’armadio per poter mettere le sue cose. L’ex tronista e l’ex corteggiatore, dunque, stanno facendo le prove per una convivenza. Nessuno dei due, infatti, ha intenzione di vivere una storia a distanza e, nei prossimi mesi, potrebbero decidere di andare a vivere sotto lo stesso tetto. Per il momento, però, si accontentano di farlo pochi giorni a settimana. Mario, inoltre, le filmato invita tutti i fans a presentarsi alla discoteca Fellini venerdì 23 dicembre dove sarà in compagnia di Claudio Sona per la prima serata di coppia. Cliccate qui per vedere il video.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO REGISTRANO IL LORO VIAGGIO - Il viaggio dopo la scelta sembra una componente non da poco e ritornata in pista proprio questo nuovo anno dopo alcuni anni in "stop". Dopo aver appurato che Federico Gregucci e Clarissa Marchese sono stati paparazzati in giro con la redazione del programma, la stessa cosa è accaduta per Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, i due giovani della provincia di Roma che si sono scelti inaspettatamente prima della decisione finale di Claudio Sona. La giovanissima coppia ha catturato attorno a sé gli sguardi indiscreti del popolo della rete che ha ben pensato di attaccarli su più fronti diversi ecco perché, Camilla ha pensato bene di chiudere i commenti del suo account di Instagram, per evitare gli insulti. Stefano Carriero della redazione, nel corso della giornata di ieri ha annunciato che il post scelta verrà registrato per tutte le coppie che si sono formate, ecco perché anche Camilla e Riccardo avranno a disposizione il loro bel viaggio da compiere dove? Il VicoloDelleNews a tal proposito ha riportato una segnalazione delle talpe del web, sempre pronte ad offrire scoop dell'ultima ora: “Ciao ragazze, Riccardo e Camilla viaggio sul mio stesso treno, l’ultima fermata è a Bolzano, loro sono molto carini si tengono sempre per mano e si coccolano, parlano sempre con due persone presumo, che siano due persone della redazione…anche se non sono ripresi dalle telecamere, io sono scesa a Trento quindi loro sono diretti a Bolzano, perché è quella la prossima e ultima fermata del treno!”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: MARIO SERPA PAZZO D’AMORE PER CLAUDIO SONA, LA DEDICA IN UNA FOTO – Mario Serpa non ha alcuna intenzione di rinunciare all’amore di Claudio Sona e sembra disposto a tutto pur di vivere totalmente la loro storia. Nonostante viva a Roma, infatti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha raggiunto Claudio Sona a Verona dove si gode la bellezza della città di Romeo e Giulietta e l’amore dell’ex tronista. “Casa è dove si trova il cuore...! #goodmorning #verona #sorrideresempre #vivereacolori #loveislove”, scrive su Instagram Mario Serpa sfoggiando il sorriso della felicità (cliccate qui per vedere il post). Da parte sua, invece, Claudio Sona continua a rivivere i bei momenti trascorsi con Mario prima della scelta. Tra i ricordi più belli che il tronista porta nel cuore c’è l’ultima esterna fatta a Napoli dove i Clamario sono stati accolti dall’affetto di tantissima gente. “Ciao Napoli, grazie per la bellissima esterna #bestmemories”, scrive Claudio su Instagram strappando gli applausi dei followers, in particolare dei napoletani. “Modestamente siamo noi napoletani che diamo il calore giusto”, “Tornateci presto a Napoli, vi aspettiamo”, scrivono i fan. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: CLARISSA MARCHESE E FEDERICO GREGUCCI, L’AMORE IN UN SORRISO – Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono sempre più innamorati e felici. La coppia di Uomini e Donne si sta godendo l’amore in Sicilia dove potrebbe festeggiare anche il Santo Natale. La coppia che sta registrando anche il doposcelta che sarà trasmesso a gennaio su canale 5 sta visitando la città e si sta godendo tutta l’atmosfera natalizia. Su Instagram, il calciatore ha scritto una bellissima dedica alla sua Miss Italia dimostrando, ancora una volta, quanto sia innamorato di lei. “Quando mi sorride capisco che di tutto il resto non me ne faccio nulla!!! #tiamo #natale #love #noi”, scrive l’ex corteggiatore. “Tienitela stretta, siete bellissimi”, “l’amore vero”, “vi meritate tutta la felicità del mondo”, “Mai vista una coppia così bella. Vi auguro ogni bene”, “Greg sei di una dolcezza infinita! Sei un ragazzo speciale, davvero!”, scrivono i fans. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: GINEVRA PISANI, LA DEDICA SPECIALE PER CLAUDIO SONA – L’ultima coppia che si è formata nello studio di Uomini e Donne è quella di Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Pur non essendo seguiti come i colleghi, Claudio e Ginevra si godono ugualmente il loro amore anche se le critiche sono ancora tante. Accanto all’ex tentatore di Temptation Island, però, la giovanissima Ginevra ha trovato l’amore che stava cercando. Claudio D’Angelo, infatti, riesce a renderla felice e il sorriso che l’ex corteggiatrice sfoggia sui social ne è la prova. “Non sono brava con le dediche e lo sai... quindi ti dico semplicemente GRAZIE di esserci!”, scrive Ginevra su Instagram. Claudio D’Angelo, nei giorni scorsi, ha raggiunto la sua bella fidanzata a Napoli trascorrendo con lei dei giorni pieni d’amore e di felicità. Una coppia, dunque, che vuole dimostrare di essere davvero innamorata. L’ex tronista, dunque, è davvero innamorato della giovanissima Ginevra? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA CONCORRENTI DELL’ISOLA DEI FAMOSI? – Claudio Sona e Mario Serpa sono due dei protagonisti più amati della prima parte della stagione di Uomini e Donne. I Clamario sono diventati dei veri beniamini del pubblico che continua a seguirla attraverso i social network. Per tutti i fans di Claudio e Mario, però, a gennaio 2017, potrebbe arrivare una piacevole sorpresa. Secondo quanto riporta il portale BitchyF, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbero partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei famosi. "Claudio Sona e Mario Serpa naufragheranno all’Isola dei Famosi? Secondo i ben informati i due sarebbero intenzionati a partire per l’Honduras dopo aver già abbandonato i rispettivi lavori (il bar di Claudio resta di sua proprietà, ma pare che lui adesso non ci passi troppo tempo, mentre Mario che faceva il commesso si è licenziato). Stando agli ultimi rumor, probabilmente grazie alla loro agenzia i neo-fidanzatini avrebbero tenuto un colloquio con gli autori proprio nei giorni scorsi”, si legge sul portale. Sarà vero?

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO, I FAN NON CREDONO AL LORO AMORE – Da quando hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non si sono più lasciati. I due trascorrono intere giornate insieme dividendosi tra serate con gli amici e momenti molto passionali. Quello che unisce l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è un amore che li ha travolti totalmente come mostrano le numerose dediche che i due si scambiano sui social ma i fans continuano a non credere alla loro storia. Sono ancora tanti, infatti, gli utenti del web che puntano il dito contro la giovane coppia accusandola di essere falsa e costruita e di voler recitare un ruolo per business. “Piú vi guardo, piú guardo la faccia di Riccardo e piú penso che siete falsi... Tanto ma tanto falsi. Ma secondo voi la faccia di lui é una faccia da innamorato? Sembra pure annoiato. Il ritratto della felicità insomma mamma mia”, “solo io sto ridendo?”, “Tanto vi lasciate” – scrivono alcuni followers di Camilla mentre altri continuano ad apprezzare l’amore e la voglia di stare insieme che hanno Riccardo e Camilla nonostante siano entrambi giovanissimi – “la perfezione”, “ma quanto siete belli”, “si sono scelti sin dalla prima esterna per non lasciarsi più”. Cliccate qui per leggere tutto.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E NEWS: A GENNAIO IN ONDA LE DOPO SCELTE DEI CLAMARIO, CLAUDIO, CLARISSA E RICCARDO – Grande sorpresa per i fans di Uomini e Donne. Il trono classico tornerà in onda a gennaio 2017 e la redazione, prima di dare ufficialmente il via al nuovo corso, ha deciso di fare un ultimo regalo al pubblico. I troni di Claudio Sona, Clarissa Marchese, Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo sono stati tra i più seguiti degli ultimi anni riuscendo a portare a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Sono quattro le coppie che si sono formate prima della pausa natalizia ovvero Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Claudio Sona e Mario Serpa, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. Tra le quattro coppie, le più amate sono quelle di Clarissa e Federico, Claudio e Mario. I fans li seguono con tantissimo affetto sui social e a gennaio potranno finalmente guardare non solo i loro doposcelta ma anche quelli di Claudio e Ginevra, Riccardo e Camilla. Ad annunciarlo è Stefano Carriero, un membro della redazione che, rispondendo alle domande dei followers, su Instagram ha scritto: “Quest’anno arriveranno i doposcelta di tutti, tranquilli”. I fans potranno così guardare come procedono le storie d’amore dei protagonisti della prima parte della stagione di Uomini e Donne che, tuttavia, stanno condividendo con i fans i momenti più belli della loro vita di coppia. Una scelta a sorpresa quella della redazione di Uomini e Donne che, da tempo, non seguiva più le coppie dopo la scelta. L’unica eccezione è stata fatta lo scorso anno con Ludovica Valli e Fabio Ferrara.

© Riproduzione Riservata.