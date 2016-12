Vanessa Incontrada/ La conduttrice e attrice su Sky nei panni di giudice! Con lei Diego Passoni e Timor Steffens (Dance dance dance, 21 dicembre)

VANESSA INCONTRADA, LA SHOWGIRL GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: CON LEI ANCHE DIEGO PASSONI E TIMOR STEFFENS (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - La nuova avventura di Vanessa Incontrada si chiama "Dance, dance, dance" ed è il nuovo format di Sky che, a partire da stasera, andrà in onda su FoxLife (canale 114). L'attrice e presentatrice si ritroverà quindi a vestire i panni di giudice assieme ad altri due personaggi molto amati dal grande pubblico, Diego Passoni, speaker di Radio Dj, e Timor Steffens, coreografo e ballerino che ha già come giudice in alcune versioni straniere del format. La Incontrada, per ricordare a tutti i sui follower l'appuntamento che stasera la riporterà sul piccolo schermo, ha scelto di pubblicare sul suo profilo ufficiale di Instagram uno scatto che la ritrae assieme ai suoi compagni di viaggio. Ecco le parole che accompagnano la sua foto: "Tutto è pronto per questa sera #DDDance ! Vi aspettiamo. Besitos Amigos". Se volete visualizzare l'immagine direttamente su profilo della protagonista, potete cliccare qui.

VANESSA INCONTRADA, LA SHOWGIRL GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Tra i giudici di Dance Dance Dance, trasmissione che andrà in onda su Fox Life, ci sarà anche la showgirl spagnola Vanessa Incontrada. Quest'ultima assolverà il suo ruolo a partire da questa sera, mercoledì 21 dicembre alle ore 21.10. Insieme a lei ci saranno anche il ballerino olandese Timor Steffens e il coreografo nostrano Luca Tommassini, in un trio che già promette scintille.

VANESSA INCONTRADA, LA SHOWGIRL GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: CURIOSITA' (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Il programma che sarà condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni sarà quindi impreziosito da uno dei personaggi di spicco della televisione italiana, capace di farsi conoscere grazie ad una lunga serie di trasmissioni delle quali è stata protagonista. Solo quest'anno, la conduttrice e attrice ispanica si è cimentata in ben due lavori sul piccolo schermo, ossia la miniserie Non dirlo al mio capo e il film destinato alla televisione La classe degli asini. Inoltre, ha anche presentato Prodigi - La musica è vita, una serata organizzata dall'UNICEF ed incentrata sulle esibizioni di numerosi giovani talenti. Vanessa non si ferma mai ed è sempre pronta ad intrattenere il pubblico con le sue gesta. Una vera e propria artista poliedrica, capace di cimentarsi al meglio su diversi campi anche in contemporanea. In un'intervista, la soubrette ha confermato la produzione per l'anno prossimo di una nuova serie di Non dirlo al mio capo, che dimostra ancora una volta quanto abbia volta di impegnarsi come attrice. Inoltre, la Incontrada sta lavorando anche a Roma per le riprese di un'altra fiction, intitolata Il Capitano Maria e in onda l'anno prossimo su Rai Uno. Vanessa non si ferma davvero mai.

VANESSA INCONTRADA, LA SHOWGIRL GIUDICE NEL TALENT SHOW DI FOX LIFE: CARRIERA (DANCE DANCE DANCE, 21 DICEMBRE 2016) - Nata a Barcellona il 24 novembre 1978, Vanessa inizia il suo percorso artistico da modella non ancora maggiorenne, prima di trasferirsi dalla sua città natale in Italia. La prima esperienza televisiva risale al 1998 col programma musicale Super su Italia 1, seguito due anni dopo da Subbuglio su Rai Uno e in coppia con Giancarlo Magalli. La sua carriera spicca rapidamente il volo. Si fa apprezzare anche come speaker radiofonica conducendo programmi come Protagonisti, prima di tornare sul piccolo schermo nel 2001 con Nonsolomoda. Il 2003 è l'anno dell'esordio cinematografico con Il cuore altrove, diretto da Pupi Avati. La definitiva consacrazione arriva con Zelig Circus, presentato al fianco di Claudio Bisio dal 2004 al 2006 e capace di proiettarla tra le autentiche star del nostro spettacolo. Negli anni successivi, continua ad essere la conduttrice di diverse trasmissioni quali Festivalbar, Wind Music Awards, Let's Dance, Italia's Got Talent. Nel frattempo, la sua carriera da attrice va avanti con grandi soddisfazioni, con i film La cena per farli conoscere, Tutte le donne della mia vita, Aspettando il sole, Mi rifaccio vivo, Ti sposo ma non troppo e Tutte le vogliono e le fiction Caruso - La voce dell'amore, Benvenuti a tavola - Nord vs Sud, Angeli - Una storia d'amore e Non dirlo al mio capo.

