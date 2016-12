VICTOR ROS/ Anticipazioni puntata 21 dicembre 2016: Victor continua le indagini di Martinez

VICTOR ROS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 21 DICEMBRE 2016: LA SOCIETÀ SEGRETA - Un ritorno a Madrid per nulla semplice per il giovane Victor Ros, il protagonista della fiction omonima che tornerà in scena oggi - mercoledì 21 dicembre 2016 - a partire dalle 14.45 su Canale 5, con la prima parte del secondo episodio, intitolato “La società segreta”. Victor deve infatti affrontare la morte di Martinez, l’Ispettore che l’ha allontanato dalla strada e gli ha dato una possibilità di riscatto. Lo farà naturalmente a modo suo, portando avanti le indagini sull’assassino di prostitute che Armando stava cercando di sbattere dietro le sbarre. Formalmente, è Carballo a doversene occupare, ma visti i suoi tratti approssimativi il protagonista decide di procedere per conto proprio, senza dover rendere conto a nessuno. Il primo intoppo consiste proprio nel recuperare il fascicolo che Martinez aveva messo insieme sul caso: sembra sparito, come se non fosse mai esistito. A Victor Ros, dunque, verrà l’idea di provare a chiedere alla moglie di Martinez e anche al dottor Aldanza, che gli fornirà la prima pista dalla quale partire. Riuscirà ad arrivare alla verità?

