VITA DA STREGA/ Diretta streaming e trailer del film con Nicole Kidman e Will Ferrell in onda su La7

VITA DA STREGA, FILM IN ONDA OGGI, 21 DICEMBRE 2016, SU LA7: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, La7 ha scelto di proporre mercoledì 21 dicembre alle ore 21.10 il film Vita da strega. Stiamo parlando di una commedia fantasy risalente al 2005 e prodotta negli Stati Uniti, con un cast di primissimo ordine formato da Nicole Kidman, Will Ferrell, Michael Caine e Shirley MacLaine. La regia è stata invece curata da Nora Ephron. Il film è tratto dall'omonima serie televisiva ed è incentrato sui poteri magici della protagonista Samantha, come si vede anche dal trailer in lingua originale con sottotitoli in italiano disponibile cliccando qui. La pelicola sarà disponibile anche in streaming sempre sul sito di La7, all'indirizzo raggiungibile cliccando qui.

VITA DA STREGA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: IL CAST - Vita da strega è il film in onda su La7 oggi, mercoledì 21 dicembre 2016 alle ore 21.10. Una commedia sentimentale di genere fantastica, il titolo originale è Bewitched ed è uscita in America nel 2005. Il film è stato diretto da Nora Ephron, che si è occupata anche della sceneggiatura insieme a Delia Ephron e ispirata all'omonima sitcom americana andata in onda tra il 1964 e il 1972 con protagonisti Elizabeth Montgomery e Dick York. I protagonisti di questa produzione sono: Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley MacLaine, Michael Caine, Jason Schwartzman, Kristin Chenoweth, Heather Burns, Jim Turner, Stephen Colbert e David Alan Grier. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VITA DA STREGA, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 21 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Isabel Bigelow non è una ragazza comune, ha poteri magici, ma cerca in ogni modo di vivere una vita il più possibile normale. Stanca di poter avere tutto quello che vuole con il solo schiocco delle dita decide di trovarsi un lavoro comune. Un giorno in una libreria incontra il divo della televisione Jack Wyatt, che rimane colpito - oltre che dalla sua bellezza - anche dal modo in cui arriccia il naso. L'uomo sta producendo il remake di una sitcom molto in voga negli anni Sessanta e sta cercando la protagonista. La storia è quella di Vita da strega e Isabel dovrà interpretare la strega Samantha. Per Isabel l'incontro con Jack è un vero e proprio colpo di fulmine, ma non è lo stesso per l'uomo che vuole solo rilanciare la sua carriera di attore, ormai in declino. L'attore è stato convinto dal suo agente a riproporre una sitcom del passato, sperando così di evitare la bancarotta. Will però ha una personalità molto particolare e delle pretese assurde, soprattutto non vuole che la coprotagonista oscuri la sua luce e per questo cerca una perfetta sconosciuta per il ruolo della moglie. Senza nessuno sforzo Will convince la bella Isabel a fare il provino per la parte della protagonista e grazia alla sua particolare mimica facciale ottiene subito il ruolo. Isabel sogna di poter vivere una grande storia d'amore anche fuori dal set, ma deve fare i conti con le manie di protagonismo di Will, che si dimostra un uomo egocentrico ed esibizionista. La ragazza, stanca delle continue ingerenze da parte dell'attore, inizia a fargli una serie di scherzi sul set, complice un pizzico di magia. Delusa dal fatto di aver ripreso le sue vecchie abitudini Isabel decide di lasciare il lavoro, ma è convinta dall'adorabile zia Clara a fare un incantesimo di innamoramento su Will. L'atteggiamento dell'uomo cambia in modo repentino, non solo si dimostra gentile e innamorato di Isabel ma le concede anche maggiore spazio sul set. La serie tv è un grande successo ma Isabel non è realmente felice di quello che ha fatto e annulla l'incantesimo. Will però pare ancora innamorato di lei e allora la ragazza decide di dirgli la verità sulla sua natura di strega. Durante la festa per il successo della serie Isabel confessa tutto a Will, che però si spaventa...

