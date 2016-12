X FACTOR 2016/ Ed.10, news: Eva Pevarello e il suo rapporto speciale con Manuel Agnelli (oggi, 21 dicembre 2016)

X FACTOR 2016, ED. 10 NEWS: EVA PEVARELLO E IL RAPPORTO SPECIALE CON MANUEL AGNELLI - Eva Pevarello è arrivata terza ad X Factor 2016 (incredibilmente all'ultimo posto si è posizionata Roshelle) ma la cantante di Thiene è stata molto soddisfatta del risultato ed è riuscita di essere arrivata alla finale del talent. Ma, soprattutto, è stata molto felice di aver realizzato un suo sogno e aver lavorato con un big della musica come Manuel Agnelli, il frontman degli Afterhours. I due hanno sempre avuto un legame molto forte e speciale, e la stima reciproca è così grande che il giudice di X Factor 2016 si è addirittura messo a piangere durante la strabiliante esibizione di Eva. "Sul palco mi diceva che eravamo una piccola barchetta contro una nave. Era preoccupato che la prendessi male, ma io sapevo già come sarebbe finita", ha detto la cantante intervistata da Vanity Fair. Un rapporto molto speciale quello che la lega al cantante degli Afterhours e che sicuramente continuerà anche dopo la fine di X Factor 2016: che Manuel Agnelli prenda Eva sotto la sua ala protettrice?

X FACTOR 2016, ED. 10 NEWS: ROSHELLE, SEXY E TALENTUOSA, E’ LEI LA VERA STAR DEL TALENT SHOW? – Roshelle, la cantante dai capelli rosa di X Factor 2016, si è dovuta accontentare del quarto posto in classifica ma i fans la considerano una delle vere star create dalla decima edizione del talent show di Sky. Roshelle, infatti, non solo ha conquistato la fiducia di Fedez ma anche del pubblico che la segue con tantissimo entusiasmo sui social. Oltre ad essere una delle più seguite, dai critici, Roshelle è considerata la più commercializzabile del momento. La giovane cantante ha già la sua sfera di pubblico e nei prossimi mesi potrebbe togliersi delle grandi soddisfazioni. Rossella Discolo, infatti, non solo può contare sulla sua bellissima voce ma anche su un sex appeal che non passa inosservato. “Quanto sei belle”, “che gnocca”, “Togli il fiato”, “Sempre mozzafiato”, scrivono i fans che non vedono l’ora di ascoltare un intero cd della cantante. E tra un commento e l’altro non manca chi rimpiange i momenti trascorsi da Roshelle e Fedez nel loft di X Factor. Cliccate qui per vedere il post.

X FACTOR 2016, ED.10 VINCITORE SOUL SYSTEM NEWS: "È COME SE AVESSI VINTO E SONO CONTENTISSIMA", EVA PEVARELLO RACCONTA LA SUA AVVENTURA (OGGI, 21 DICEMBRE) - Da meno di una settimana si sono spenti i riflettori di X Factor 2016, ma l'eco della musica dei protagonisti continua a riecheggiare con grande successo nel mondo della musica. Fra i ragazzi più talentuosi di questa ultima edizione non possiamo non ricordare Eva Pevarello, prescelta fra migliaia di artisti da Manuel Agnelli e giunta a un soffio dalla vittoria nella serata dedicata al gran finale. Eva, però, non si dice dispiaciuta. Ecco cosa ha rivelato in un'intervista rilasciata ai microfoni del talent show di Sky: "Sto molto bene, sono super contenta di com'è andata e ho tanta voglia di tornare a casa. Non vincere non mi è dispiaciuto perché per quanto mi riguarda io ho vinto, con me stessa io ho vinto: arrivare su quel palco e cantare davanti a tutte quelle persone per me è stata quella la mia vittoria, arrivare fino in fondo e riuscire a fare il mio inedito, quindi per me è come se avessi vinto e sono contentissima, veramente". Eva, quindi, ha ottenuto la sua vittoria più grande, e anche se non si è classificata prima può sperare in un futuro radioso. Per visualizzare il suo video potete cliccare qui.

X FACTOR 2016, ED.10 VINCITORE SOUL SYSTEM NEWS: GAIA GOZZI, UN FUTURO RADIOSO NEL MONDO DELLA MUSICA? L’INTERVISTA ALLA SECONDA CLASSIFICATA (OGGI, 21 DICEMBRE) - Gaia Gozzi è arrivata a un passo dalla vittoria nella finale di X Factor 2016 che si è tenuta giovedì scorso al Mediolanum Forum di Assago. In un’intervista realizzata dopo la fine del talent, l’italobrasiliana si è raccontata a 360 gradi parlando dei momenti che hanno preceduto il gran finale: “Volevo spaccare tutto, ero gasata, volevo liberarmi ed essere me stessa al 100%”. Salire sul palco di una finale così importante è stata un’esperienza incredibile per la giovane: “È una delle cose più belle che mi siano capitate. Sono fiera di me stessa. Quando me lo sono immaginata mi vedevo tremante e inghiottita dal palco ma poi è stato tutto l’opposto. Fatto il medley mi sono tolta tutti i pensieri dalla testa e me la sono goduta. È stato bellissimo”. L’attesa per il verdetto non le è pesata e, riguardo la vittoria dei Soul System, Gaia ha espresso tutta la sua gioia: “I Soul se lo meritano, sono dei gran lavoratori. Io ho ancora tanto da scoprire e tanto in cui crescere. Il rapporto migliore l’ho avuto con Roshelle e i Soul system, che conosco dalla prima audizione. È stato bello arrivare in fondo tutti insieme”. Clicca qui per vedere tutta l’intervista.

X FACTOR 2016, ED.10 VINCITORE SOUL SYSTEM NEWS: GAIA GOZZI RINGRAZIA, ORGOGLIOSA DELLA SUA 'NEW DAWNS' (OGGI, 21 DICEMBRE) - Ormai una settimana fa i Soul System trionfavano sul palco di X Factor 2016, venendo proclamati vincitori della decima edizione del talent show. La seconda classificata, invece, è stata la concorrente di Fedez, Gaia Gozzi, che nella semifinale di due settimane fa ha presentato al pubblico il suo inedito, dal titolo "New Dawns". La canzone ha immediatamente conquistato i telespettatori del talent show, e non solo. Proprio qualche ora fa Gaia Gozzi - che ha gareggiato guidata dal rapper insieme a Roshelle (anche lei approdata in finale) e Caterina Cropelli - è voluta intervenire sulla propria pagina Instagram per ringraziare coloro che l'hanno accompagnata e sostenuta, e che hanno permesso al suo pezzo di esordio di avere tanto successo. In particolare, là Gozzi ha scritto: "Sono felicissima di sapere che 'New Dawns' è ancora nella Top 5 della classifica iTunes!!! E oltre al singolo, anche altri due brani dell'EP rimangono nella top50! Grazie a tutti per il sostegnoooo #ThatsAmore #MusicistheAnswer #Gaia #XF10". Il post, nel giro di qualche ora, ha raggiunto e superato i 20mila like: clicca qui per vederlo direttamente dalla sua pagina Instagram.

X FACTOR 2016, ED.10, NEWS: JARVIS PENTITI DOPO LA VITTORIA DEI SUOL SYSTEM? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Come un fulmine a ciel sereno (che però qualcuno già si aspettava) i Suol System hanno vinto la decima edizione di X Factor 2016: la band di ragazzi veronesi di origine ghanese ha sbaragliato gli altri super concorrenti del talent e sono riusciti a interrompere la sequela di vittorie del giudice Fedez, portando una stella al team di Alvaro Soler. Inizialmente scartati a favore degli Jarvis, i Soul System sono arrivati dritti in finale e hanno confermato di avere il cosiddetto fattore X che serve per sfondare nel mondo della musica. Appena si è saputo della loro vittoria il pensiero è corso agli Jarvis, la band di quattro ragazzi che ha deciso di abbandonare il talent subito dopo essere stati scelti ai bootcamp: che si siano pentiti di non aver partecipato a X Factor 2016? In realtà, viste le molte interviste che stanno rilasciando, sembra quasi che questo "no" al talent gli abbia portato fortuna e fatti diventare famosi in men che non si dica (tanto che hanno messo addirittura la famosa spunta blu sui social network accanto al loro nome).

X FACTOR 2016, ED.10, NEWS: IL NO AL TALENT LI HA FATTI DIVENTARE FAMOSI? (OGGI, 21 DICEMBRE 2016) - Non accade praticamente mai (e così non è stato per i Daiana Lou, praticamente scomparsi dalla circolazione) ma sembra proprio che gli Jarvis, con il loro "no" ad X Factor 2016 siano stati lanciati verso il successo. A quanto detto in una recente intervista a Diva e Donna addirittura Maria De Filippi li avrebbe invitati nella sua trasmissione: "Dopo X Factor ci hanno contattato da Amici di Maria De Filippi ma basta talent! Riprovare con un altro programma non sarebbe coerente", hanno detto. Sembra insomma che rifiutare un contratto con la Sony non abbia conseguenze per il gruppo composto da giovanissimi che si sentono anche più forti e capaci rispetto a prima: "Con Sony siamo rimasti in buoni rapporti. Non c’è niente di male ad aver detto no a un sistema, siamo consapevoli che è una scelta che può avere conseguenze, ma siamo pronti ad affrontarle con la forza della nostra musica", confessando candidamente gli Jarvis sempre a Diva e Donna. Chissà cosa gli riserva il futuro.

