iZOMBIE 2 / Anticipazioni del 21 dicembre 2016: il ritorno di Peyton

iZOMBIE 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Action di oggi, mercoledì 21 dicembre 2016, andranno in onda due nuovi episodi di iZombie 2, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "Le vere casalinghe morte di Seattle" e "Omicidio e amore". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mesi dopo gli ultimi eventi, Liv (Rose McIver) viene allontanata dalla madre perché non ha voluto dare un po' del suo sangue per salvare il fratello. Anche Evan (Nick Purcha) preferisce non vederla, non sapendo che Liv ha fatto tutto per nascondere la sua vera natura di zombie. Ravi (Rahul Kohli) cerca invano di creare una cura, anche se non ha l'utopium necessario. Chiede quindi a Liv di fare in modo che sia Blaine (David Anders) a fornire una partita. Lo zombie adesso sta portando avanti un'impresa funebre, tramite cui gestisce un import export di cervelli. Di nascosto da Liv, accetta un carico di utopium in arrivo con l'obbiettivo di conquistare il mondo. Clive (Malcolm Goodwin) invece inizia ad avere dei sospetti sulla presenza di Major (Robert Buckley) sulla scena del crimine. Il detective e la zombie si occupano poi dell'omicidio di un anziano: il suo cervello fa diventare Liv molto scorbutica, ma le permette anche di capire che l'assassino è Byron (Adam Rose), un suo vicino di casa che l'ha ucciso solo perché temeva avesse fatto del male al suo cane. Nel frattempo, Vaughn (Steven Weber) decide di mettere sul mercato una nuova Super bevanda ed assume anche Major in modo che possa uccidere gli zombie individuati. Per convincerlo ad operare ai suoi ordini, gli annuncia chiaramente che intende uccidere Liv. Quest'ultima invece, non sa che la sua nuova coinquilina Gilda (Leanne Lapp) è in realtà l'assistente di Vaughn. Ravi prosegue con i propri esperimenti, ma capisce che l'unico modo per capire esattamente quali siano gli effetti dell'utopium è assumere la droga personalmente. Coinvolge quindi Major perché vadano in un locale alla ricerca di qualche spacciatore. Nel frattempo, Liv e Clive indagano sull'omicidio di uno studente che faceva parte di una confraternita. Assumere il suo cervello porta Liv ad usare un linguaggio poco cordiale, anche nei confronti del detective. Per poter arrivare al suo assassino, chiede a Gilda di accompagnarla ad una festa della confraternita, dove ha diverse visioni. Le piste si rivelano tuttavia inutili, ma osservando meglio i filmati dell'ultima festa a cui aveva partecipato la vittima, Clive scopre che era presente anche un altro ragazzo mascherato, l'unico che sia passato al defunto poco prima che morisse. Major e Ravi invece riescono a trovare la droga, ma ne rimangono del tutto travolti e Liv viene contattato come numero per le emergenze dell'ex fidanzato. Ha così il modo di avvicinarsi di più, ma il giorno seguente è tutto scomparso ed in più Major è diventato tossicodipendente. Blaine invece costringe il padre a cedergli mezzo milione di dollari con cui pagare il vice Procuratore perché stringa il cappio attorno al collo del maggiore trafficante di droga della città, Casey Ross.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 DICEMBRE 2016, EPISODIO 3 "LE VERE CASALINGHE MORTE DI SEATTLE" - Liv e Clive indagano sull'omicidio di Taylor, una ricca casalinga che un tempo aveva una relazione con Vaughn. Dopo aver assaggiato il suo ervello, la zombie diventa particolarmente ossessionata, urtando il detective. Intanto, Major continua a lavorare per la Max Rager e viene sedotto da Gilda, che rivela di essere la figlia di Vaughn. Peyton invece torna in città come leader della nuova task force contro il commercio dell'utopium.

iZOMBIE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 21 DICEMBRE 2016, EPISODIO 4 "OMICIDIO E AMORE" - Liv e Peyton riescono a ricucire il loro rapporto, mentre indagano sulla morte di una donna, strangolata. Assaggiare il suo cervello trasforma la zombiee in un'appassionata di musica country. L'agente dell'FBI Dale Bozzio inizia invece ad indagare su una serie di casi irrisolti che riguardano la scomparsa di molte persone, alcuni collegati con il discorso zombie. Intanto, anche Blaine inizia a chiedersi dove siano finiti alcuni suoi clienti ed inizia a collaborare con Peyton, dandole in cambio alcune informazioni sul boss del commercio di utopium.

br/>© Riproduzione Riservata.