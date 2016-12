ALDO VITALI/ Il giornalista e il direttore ospite da Fabio Fazio (Rischiatutto, puntata 22 dicembre 2016)

ALDO VITALI, IL GIORNALISTA E DIRETTORE OSPITE DA FABIO FAZIO (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Tra gli ospiti del programma Rischiatutto, che viene trasmesso su Rai Tre, questa sera, giovedì 22 Dicembre 2016 c'è anche il giornalista Aldo Vitali. La trasmissione è un quiz, che ha come presentatore Fabio Fazio. A proposito della sua partecipazione a Rischiatutto, Vitali ha dichiarato di essere molto felice per essere stato invitato come ospite al programma di Fazio.

ALDO VITALI, IL GIORNALISTA E DIRETTORE OSPITE DA FABIO FAZIO: CURIOSITA' (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Nell'ultimo periodo, si è parlato di Aldo Vitali, in quanto il giornalista è diventato il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Riguardo a questa promozione, Vitali ha sostenuto che si tratta di una bellissima soddisfazione professionale e di una sfida emozionante. Il giornalista ha anche confessato che svolgerà la sua attività di direttore, prendendo esempio nello stile da Gigi Vesigna, che è anche un suo grande amico. Vitali, in diverse interviste, ha detto che da piccolo aveva un sogno nel cassetto. Da bambino desiderava diventare un forte centravanti dell'Inter. Aldo ha affermato su vari giornali che ha una città preferita nel mondo. Questo posto è la città di Srinagar, che si trova in Kashmir. Vitali ha fatto parlare di sè ultimamente, perchè ha confidato ai giornalisti di avere un desiderio. Il direttore sogna di lasciare tutto e di trasferirsi in Tanzania, per comprare una fattoria. Aldo ha dichiarato di essere una persona che non si prende troppo sul serio e che ama la gente che riesce a cogliere il lato ridicolo della vita. Per quanto riguarda la sua vita privata, Vitali ha detto che ama trascorrere il tempo libero leggendo e ascoltando musica. Le sue opere letterarie preferite sono state scritte da Achille Campanile, Laurence Sterne e Evelyne Waugh. Sulla musica, il direttore ha confessato che la sua canzone preferita è un brano di Lucio Battisti, che si intitola Le cose che pensano. Leggendo diversi giornali di gossip, si è scoperto che Aldo Vitali è sposato. Sua moglie si chiama Simona. La coppia ha una figlia di nome Bianca, che ha una relazione con Stefano Accorsi.

ALDO VITALI, IL GIORNALISTA E DIRETTORE OSPITE DA FABIO FAZIO: LA CARRIERA (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Aldo Vitali è nato a Milano nel 1957, ma è cresciuto a Lucca. Ha quindi 59 anni ed è il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Vitali ha frequentato l'Università degli studi di Firenze e si è laureato in Lettere. Aldo ha fatto per quattro anni teatro, recitando al fianco di Luca Ronconi. In seguito, nel 1986, Vitali riceve un incarico importante. Viene scelto per lavorare nella redazione del Giornale e si occupa soprattutto di scrivere articoli sul mondo degli spettacoli. Nel 1994, il giornalista passa a La Voce e due anni dopo diventa un dipendente della Walt Disney Italia. Per la Walt Disney, Vitali svolge l'attività di vicedirettore di Topolino. Cinque anni dopo, e cioè nel 1999, Aldo è il vicedirettore di Max. Nell'agosto del 2000 entra a far parte della redazione di Gq Italia, in qualità di condirettore. Nel 2003, il giornalista incomincia a lavorare per TV Sorrisi e Canzoni. In questa redazione, inizia a ricoprire degli incarichi di responsabilità di importanza sempre più crescente. Nel 2008, infatti, Vitali ricopre il ruolo di condirettore e successivamente divanta direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Il direttore è anche uno scrittore della Feltrinelli. Con questa casa editrice, Aldo ha scritto diversi libri. Questi opere sono: Tre volte grande, Chi è di scena e Fregati da Dio.

br/>© Riproduzione Riservata.