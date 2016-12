ALESSANDRA MASTRONARDI/ L'attrice de ‘I Cesaroni’ e de ‘L’allieva’ valletta al quiz di Rai 3 (Rischiatutto, ultima puntata 22 dicembre 2016)

ALESSANDRA MASTRONARDI, IL VOLTO DE ‘I CESARONI’ E DE ‘L’ALLIEVA’ VALLETTA AL QUIZ SU RAI 3 (RISCHIATUTTO, ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Un ritorno sullo schermo per la bellissima Alessandra Mastronardi. La giovanissima attrice nata a Napoli e arrivata alla ribalta grazie alla fiction i Cesaroni sarà la valletta del Rischiatutto, quiz show condotto da Fabio Fazio e in onda oggi giovedì 22 dicembre su Rai 3. L'attrice torna dunque sugli schermi della Rai dopo la sua ultima Fiction che l'ha vista protagonista dei panni di Alice. Questa volta si presterà ad un ruolo diverso dal suo lavoro, ma comunque riuscirà come sempre a conquistare tutti con il suo sorriso. La giovanissima attrice ha fatto parlare di sé per il ruolo di protagonista nella fiction L'Allieva, nei panni di un giovanissimo medico legale, sbadata e spesso immersa nei propri pensieri, divisa tra lavoro e amore. Dopo i Cesaroni dunque, un altro appuntamento che ha consacrato un' artista a tutto tondo che con la sua bellezza acqua e sapone ha conquistato davvero chiunque. Nell'ultimo periodo l'attrice ha fatto parlare di sè per il suo trasferimento a Londra per amore. La Mastronardi infatti ha intrapreso una relazione con Liam McMahon: i due hanno postato una foto sui social che li vede protagonisti alla proiezione del film Lion Movie, nel suggestivo scenario della Soho House.

ALESSANDRA MASTRONARDI, IL VOLTO DE ‘I CESARONI’ E DE ‘L’ALLIEVA’ VALLETTA AL QUIZ SU RAI 3: LA CARRIERA (RISCHIATUTTO, ULTIMA PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - La Mastornardi arriva sul piccolo schermo con la serie Tv i Cesaroni. Ventenne, nel 2006 interpreta Eva Cudicini, uno dei personaggi simbolo di questa serie Tv. Ma non solo televisione. Nel 2007 esordisce anche a teatro con The Prozac family. Dopo il ritorno sullo schermo con la quarta stagione dei Cesaroni, ricopre un ruolo davvero importante: la giovanissima attrice partecipa al capolavoro di Woody Allen To Rome with love. Un esordio non indifferente sul grande schermo con un regista di fama internazionale. Ha partecipato anche ad una campagna del ministero dell'Istruzione nel 2003. Nel 2014 torna in televisione con Romeo e Giulietta, concedendosi una pausa dal piccolo schermo di due anni, dove ritornerà appunto con L’allieva, che a quanto pare avrà anche un seguito. Tanti i premi e i riconoscimenti nella sua carriera, davvero intensa: nel 2011 vince il premio come miglior attrice al Fano International Film Festival per la sua interpretazione ne il Fidanzamento di mia madre, mentre grazie alla partecipazione al film diretto d Allen riceve alla sessantanovesima edizione della mostra del cinema di Venezia il Premio come miglior attrice non protagonista. Una vera e propria soddisfazione per una carriera davvero cristallina.

