AMICI 2016/ Ed.16 news: Lorella Boccia innamorata sui social, le foto con Niccolò Presta (oggi, 22 dicembre)

AMICI 2016, ED. 16 NEWS: LORELLA BOCCIA INNAMORATA SUI SOCIAL, ECCO IL FORTUNATO (OGGI, 22 DICEMBRE) – Lorella Boccia, un tempo allieva e oggi ballerina professionista di Amici 2016, è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore sui social network. Sempre più bella e brava, Lorella Boccia è felicemente fidanzata con Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta, marito di Paola Perego e titolare di Arcobaleno Tre, la società di management e produzioni televisive che vanta nella propria scuderia artisti come Roberto Benigni, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Antonella Clerici, Marco Liorni, Amadeus e Belen Rodriguez. I due piccioncini sono usciti allo scoperto su Instagram pubblicando una serie di scatti di coppia. “E’ bellissimo vederti sorridere” – scrive Lorella Boccia accanto ad una foto in cui è tra le braccia di Niccolò – “Le cose belle”, ribatte Presta. Una coppia giovane e bella le cui foto hanno già fatto il giro del web. I fans, felici di vedere Lorella Boccia innamorata, hanno augurato il meglio alla ballerina. Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 2016, ED. 16 NEWS: ANDREAS MULLER RISPONDERÀ ALLE CRITICHE DI GARRISON? (OGGI, 22 DICEMBRE) - Andreas Muller è uno dei ballerini più bravi della scuola di Maria De Filippi: quasi 21 anni, nato in Germania, Andreas aveva già frequentato la scuola di Amici 2016 lo scorso anno ma, purtroppo, dopo un infortunio era stato costretto ad abbandonare le lezioni prima del serale. Questo gli è costato molte critiche, soprattutto da parte di Garrison, che ha più volte sottolineato come il suo percorso sia in realtà già terminato lo scorso anno: e, adesso, è di nuovo tornato sull'argomento, dicendo che Andreas è un bravissimo ballerino ma che deve andare a lavorare e non fare l'allievo. Il giovane risponderà alle critiche di Garrison? Per adesso Andreas non ha voluto dire nulla e non si è espresso sull'argomento: l'unico messaggio che ha pubblicato sui social è stato un augurio di buona giornata a tutti i suoi fan, corredato da un video in cui si esibisce. Forse vuole evitare di far crescere la polemica con Garrison e, molto saggiamente, ha deciso di lasciar correre.

AMICI 2016, ED. 16 NEWS: SHADY IN VACANZA, LA FOTO CHE CONQUISTA I FANS (OGGI, 22 DICEMBRE) – I ragazzi della scuola di Amici 2016 sono ufficialmente in vacanza. Il talent show di Maria De Filippi è in pausa e tornerà in onda solo nel 2017. Niente lezioni ed esami per gli allievi della scuola più famosa d’Italia che hanno rotto le righe per tornare dalle rispettive famiglie. Shady, però, prima di tuffarsi nel clima natalizio, ha pubblicato su Instagram una foto in cui è in compagnia di due compagne di scuola, Elisa e Valentina, che ha conquistato i fans. “Iniziano le vacanze di Natale”, scrive la cantante che è sempre più amata dai fans. “Siete meravigliose”, “bellissime come sempre”, “Ti amo dai casting, sei stupenda!!!! Bellissime”, “Siete troppo belle. Buone vacanze”, scrivono i fans che hanno in Shady una beniamina. La cantante ha, dunque, già il suo pubblico, pronto a sostenerla sempre e comunque. Con la sua bellissima voce, Shady riuscirà a conquistare anche il consenso unanime della commissione? Cliccate qui per vedere il post.

AMICI 2016, ED.16 NEWS: GARRISON CONTINUA A SPARARE A ZERO SU TUTTI, SI CALMERA' A NATALE? (OGGI, 22 DICEMBRE) - A Natale siamo tutti più buoni? Forse, visto che per Garrison non è proprio così. Dopo le sue ultime dichiarazioni nella scuola di Amici 2016 contro Andreas Muller e una ballerina un po' in carne per i suoi gusti, dalle pagine di Nuovo Tv nel frattempo, è arrivato un nuovo attacco di Garrison Rochelle nei confronti del ballerino di hip hop Andreas Muller: “È un bravo ballerino, è pronto per lavorare. Però, appunto, lui deve andare a lavorare: non deve fare un reality come Amici in veste di allievo. Qualcun altro avrebbe potuto entrare a far parte della Scuola. Così, invece, ha tolto questa possibilità a un altro talento che potevamo scoprire. Ma ripeto: è davvero molto bravo”. L'insegnante di danza di seguito, ha anche affermato di avere dei preferiti, ecco chi sono: “Mi piace Sebastian, l’ho scoperto in un concorso che sto facendo in giro per l’Italia, al quale lui ha partecipato con la sua scuola. Poi mi piace Giulia, la conosco da quando aveva dieci anni, studiava con me, è molto in gamba. Degli altri apprezzo Oliviero, è classico”.

AMICI 2016, ED.16 NEWS: NIENTE REGISTRAZIONE E NESSUNA MESSA IN ONDA SPECIALE? FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE) - Siamo tutti in attesa di scoprire se questa misteriosa registrazione prevista per oggi di Amici 2016 ci sarà oppure no ma, intanto, dai social non arrivano potizie positive in questo senso. Mentre tutti si aspettavano che la sorpresa annunciata dalla pagina ufficiale di Amici fosse una registrazione di una puntata da mandare in onda a Natale, ecco poche ore dopo comparire una foto con tutti i ragazzi con tanto di cappello in testa e una versione Babbo Natale per augurare ai propri fan tanti auguri di Buone Feste. Con la foto che potete trovare cliccando qui, non solo la redazione e i ragazzi augurano buone feste a tutti ma confermano anche che per adesso il programma è in pausa e che la prima messa in onda sarà quella del 2 gennaio prossimo sempre su Real Time e sempre nel primo pomeriggio. In particolare, si legge: "Augurandovi buone Feste vi ricordiamo che i ragazzi di #Amici16 tornano il 2 gennaio alle 13.50 su @realtimetvit - Canale 31".

AMICI 2016, ED.16 NEWS: RICCARDO MARCUZZO TRANQUILLIZZA I FANS, FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE) - Amici 16 tornerà sul piccolo schermo solamente il prossimo 2 gennaio 2017, ma l’attenzione dei fans del talent è ancora tutta puntata sui giovanissimi protagonisti che hanno iniziato a conoscere durante questi ultimi due mesi, specialmente grazie ai daytime di Real Time e ai pomeridiani che sono andati in scena su Canale 5. Prima delle vacanze, Shady, Federica, Riccardo e Lo Strego hanno avuto occasione di presentare i loro inediti e di rilasciarli sulla piattaforma iTunes, dove hanno in poco tempo scalato le vette delle classifiche. Proprio in merito a questo, Riccardo Marcuzzi è voluto intervenire su Instagram per tranquillizzare tutti i propri followers, in merito alla sua “Sei mia”. Il cantante della scuola di Amici ha precisato: “Non succede nulla se scendiamo di posizione. È normale! Con solo 3 puntate siamo arrivati primi, sopra ad artisti che in quel weekend volevano stare al nostro posto! Non è ancora il momento di chiedere di più… #tranquilli #amici16”. Clicca qui per vedere il post di Riccardo Marcuzzi direttamente dalla sua pagina social ufficiale.

AMICI 2016, ED.16 NEWS: NIENTE VACANZE PER IL TALENT, I RAGAZZI VOGLIONO AUGURARE BUON NATALE AI FAN (OGGI, 22 DICEMBRE) - Lo scorso sabato 10 dicembre 2016 è andato in onda lo speciale del sabato di Amici 16, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e, dal lunedì al venerdì in onda su Real Time a partire dalle 13.50 condotto da Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. Il daytime del canale 31 tornerà in pista dal prossimo 2 gennaio 2017. Da giorni però, si parla di una nuova registrazione di oggi, 22 dicembre: sarà vero? La puntata speciale però, per la gioia dei fan verrà trasmessa sabato 24 dicembre, per fare un bel regalo di Natale a tutti gli estimatori del reality show. Un comunicato ufficiale su Facebook delle ultime ore ne ha dato piena conferma: “I ragazzi di Amici 16 si stanno preparando per farvi gli auguri di buone feste a modo loro…Stay Tuned”, si legge. Al momento però, non si conoscono le modalità del nuovo appuntamento, si tratterà di una sfida normale oppure sarà una puntata totalmente natalizia che regalerà solo musica ed emozioni da condividere con i fan? Nel frattempo, mentre tutti gli allievi si stanno preparando per la puntata speciale, Riccardo, Federica, Lo Strego e Shady gioiscono più degli altri i quanto i loro 4 inediti stanno andando davvero benissimo e le vendite sugli Store digitali stanno regalando numerose soddisfazioni.

© Riproduzione Riservata.