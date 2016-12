BEAUTIFUL / Anticipazioni puntate 23 e 22 dicembre: Wyatt non cede "abbiamo solo una mamma in questa vita!", e Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 DICEMBRE - Quante ne ha combinate Quinn fin dalla sua entrata in scena a Beautiful? Tra rapimenti, tentati omicidi e inseguimenti la gioielliera ha assunto stabilmente il suo ruolo di dark lady e lo spazio a lei dedicato aumenterà nel corso dei prossimi mesi. Ma cosa pensa Wyatt di mammina? Gli è bastato sapere che la donna si è spinta persino a rapire Liam pur di lasciargli campo libero nella sua crociata di conquista a Steffy? Decisamente il passato non ha insegnato nulla al marito di Steffy che continuerà a credere che la madre sia cambiata. Lei non potrebbe mai causare problemi al matrimonio degli Statt, né tanto meno fare del male agli altri familiari di Steffy. E che dire poi di intromissioni nella loro unione? Certo che no: Quinn non farebbe mai soffrire il suo adorato figlio! Ed ecco che ancora una volta, quando Wyatt pensa qualcosa della sua bella mammina, lei è pronta a stupire e a dimostrare il contrario. E quanto accadrà nella puntata di oggi ne sarà chiara dimostrazione.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 DICEMBRE - Oggi a Beautiful Bill e Katie chiariranno la loro situazione, precisando cosa accadrebbe nel caso il loro matrimonio dovesse naufragare. Dopo avere parlato con la moglie, lo Spencer sarà molto scosso in quanto improvvisamente capirà che potrebbe avere molto da perdere per realizzare il suo sogno d'amore con Brooke. Sconvolto per questa novità, Bill chiamerà proprio la sua (quasi) amante e le racconterà ciò che Katie ha detto. Come reagirà la madre di Hope davanti a questa dichiarazione? Non potrà fare altro che riconfermare la conclusione alla quale lei stessa era giunta in precedenza: per lei e Bill non potrà esserci futuro né ora né mai? Questo amore impossibile sembrerà quindi essere arrivato al capolinea ancora prima di diventare una relazione extraconiugale a tutti gli effetti: Katie avrà davvero riconquistato il marito, sebbene lui abbia in mente solo un'altra donna. La questione sembra essere una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: CHE SORPRESA! ERIC DI NUOVO CON UNA DONNA AL SUO FIANCO! - Quanto tempo è passato dal giorno in cui Eric ha vissuto una vera storia d'amore? Negli ultimi anni il patriarca Forrester è stato relegato ad un ruolo di secondo piano, limitatosi più che altro ad ascoltare i problemi dei figli e dei nipoti oltre che a fare da paciere alla Forrester Creations. Molte cose cambieranno di qui in avanti, al punto che lo stesso attore John McCook si è detto stupito (quando tali puntate sono andate in onda in America) di un tale spessore riacquistato dal personaggio da lui interpretato. Considerato l'età non più giovanissima di Eric, il suo interprete avrebbe creduto che lo stilista avrebbe solo fatto da sfondo ad altre storie e invece d'ora in avanti non sarà così. Fra poche ore lo vedremo in qualità di pacco natalizio nel letto di Quinn e sarà questo l'inizio di una trama avvincente, a tratti persino assurda. Una donna farà battere nuovamente il cuore di Eric dopo la sua ultima relazione con Taylor e soprattutto dopo la morte di Stephanie. Ma quali conseguenze avrà questa scandalosa unione nei rapporti con gli altri membri delle famiglie Forrester e Spencer?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: BILL CONTRO TUTTI? - Ma quante ne sta combinando Bill Spencer nelle puntate italiane di Beautiful? Non c'è una persona che sostenga le sue azioni, ad eccezione del figlio Wyatt che giorno dopo giorno sembra essere sempre più simile al padre. Ieri è stato anche Ridge ad inveire contro il suo storico rivale, dicendogli che non dovrà causare problemi né a Brooke né tanto meno a Katie. Poco dopo l'editore è stato anche al centro delle discussioni tra Katie e Rick con entrambi che si sono detti certi che lui non commetterà nuovi errori, tradendo la moglie ancora una volta. Che dire poi di Brooke? Anche lei non se l'è sentita di assecondare il quasi amante, affermando tra le lacrime di non essere pronta ad andare avanti con questa storia, facendo del male alla sorella come già accaduto in passato. E mentre tutto il mondo sarà contro di lui, Bill cosa farà? Continuerà ad andare avanti con le sue idee, convinto che alla fine la sua felicità dovrà essere messa davanti a tutto. Ieri lo abbiamo visto tornare a casa da Katie, apparendo particolarmente freddo nei suoi confronti. Ma fino a quando questa storia potrà andare avanti?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: ECCO CHI INCONTRA QUINN! - La puntata di Beautiful di ieri ha sancito la curiosità di Steffy riguardo le sorti della suocera: dopo che Quinn se n'è andata, dopo avere subito i rimproveri della nuora, la Forrester ha chiesto a Wyatt se la donna sia davvero tanto sola da avere solo lui al suo fianco. Chi incontra quando torna a casa? Il suo grande punto interrogativo troverà risposta molto presto. Dovremo attendere solo qualche ora per scoprire dove va Quinn quando non è con il figlio e chi incontra: Steffy le ha chiesto di stare lontana dalla sua famiglia? La Fuller non è persona che ascolta i consigli: abbandonata la casa sulla spiaggia, dopo l'ennesimo litigio con la nuora, la gioielliera si recherà nel suo appartamento e nel suo letto ci sarà un uomo... Eric Forrester! E' proprio questo il modo con cui la Fuller dà ascolto ai consigli della suocera! Ma da quando la coppia ha iniziato questa relazione nata off-scream? La questione sicuramente riserverà molte e incredibili sorprese: cosa accadrà quando e se Steffy scoprirà fino a che punto si è spinta la donna da lei tanto odiata?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: KATIE HA LE IDEE CHIARE SUL SUO FUTURO - Nonostante Bill sia tornato a casa abbracciandola e dimostrando di tenere molto a lei, nella puntata di Beautiful di oggi Katie non potrà negare di essere ancora sospettosa riguardo un possibile tradimento della sorella e del marito. Sarà per questo che, tra le lacrime, esprimerà a Bill i suoi timori qualora il loro matrimonio dovesse naufragare: la Logan ammetterà di non essere convinta che la loro felicità possa durare per sempre, ma preciserà che in caso di tradimento questa volta non sarà disposta a lasciare correre senza lottare. Al contrario: qualora dovesse scoprire che il marito ha avviato una relazione con Brooke, Katie questa volta sarebbe impietosa con lui facendogli del male in quanto per lui sarà più importante. Gli porterebbe via sia la custodia di Will che il comando della Spencer Pubblications, a meno che non sia Bill a precederla con una clamorosa mossa. Questa precisazione sembra una vera previsione sul futuro?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 DICEMBRE: LA RELAZIONE DI ERIC E QUINN NON DURERA'... - Vi abbiamo segnalato che, dopo la discussione avvenuta ieri a Beautiful tra Quinn e Steffy, la Fuller farà ritorno a casa e troverà Eric nel suo letto. Ma quali sono i presupposti di questa relazione? Si tratta di vero amore o solo di una compagnia reciproca da parte di due persone sole? La questione troverà una veloce risposta attraverso le parole dello stesso Eric: dopo avere trascorso la notte con l'amante, il patriarca Forrester avrà le idee chiare sul suo futuro affermando di non volere più continuare a frequentarla. Quali saranno i motivi di questa dichiarazione? Eric sa bene quanto i suoi familiari, prima fra tutti Steffy, odino Quinn e non siano disposti ad accettarla nella vita del padre o del nonno. Sarà quindi bene porre fine a qualsiasi tipo di frequentazione con lei prima che la notizia diventi di dominio pubblico con innegabili e negative conseguenze. L'idea di Eric non sarà assurda, al contrario sarà molto sensata. Ma avrà il coraggio di andare avanti con questa scelta di chiudere questa incredibile relazione?

