Anticipazioni Beautiful/ Puntate americane puntate del 23 e 22 dicembre: il Natale in famiglia è unico specie se sei un Forrester!

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE AMERICANE DEL 23 E 22 DICEMBRE - I telespettatori americani di Beautiful sono rimasti incredibilmente sorpresi dall'atteggiamento che Eric ha avuto con Liam. Dopo averlo rimproverato, il patriarca Forrester ha chiesto allo Spencer di farsi da parte in quanto lui rappresenta il passato di Steffy mentre solo Wyatt potrà essere il suo futuro. Tali parole verranno riportate da Liam anche a Bill che resterà stupito e arrabbiato di fronte ad un simile affronto subito dal figlio. Nessun Forrester, infatti, potrà permettersi di fare una simile dichiarazione ad uno Spencer, soprattutto se dietro a questo improvviso capovolgimento di fronte si trova Quinn Fuller. Sorprende il fatto che Bill sia così turbato per tali parole che difficilmente resteranno prive di conseguenze: dovremo attendere una vendetta da parte di Dollar Bill? E se decidesse di sfruttare le sue azioni della casa di moda per opporsi al potere di Eric e Quinn? Ciò vorrebbe dire, però, allearsi niente meno che con l'odiato sarto, colui che gli ha appena portato via Brooke...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 DICEMBRE: IL REGALO DI NATALE DI RIDGE A BROOKE, VIDEO - E' bello vedere Brooke e Ridge di nuovo insieme dopo tanto tempo anche se la chimica che esisteva tra gli attori Ronn Moss e Katherine Kelly Lang era tutta un'altra cosa. Comunque si sono sempre loro la coppia storica di Beautiful, presente fin dall'esordio della soap americana avvenuto quasi trent'anni fa. E questo storico amore potrebbe essere seguito molto presto da un nuovo matrimonio, l'ennesimo di una lunga serie. Nell'ultima puntata andata in onda negli Stati Uniti, infatti, la coppia si è seduta sotto l'albero di Natale addobbato nella loro casa (non dimentichiamo che era stato proprio Ridge a comprarla per vivere il suo sogno d'amore con la Logan) per scambiarsi i tradizionali doni. Forrester ha proposto un pacco gigante per Brooke con all'interno delle scatole più piccole fino ad arrivare al tradizionale pacchetto contenente l'anello di fidanzamento. Tra le lacrime Brooke ha accettato la proposta di matrimonio di Ridge, scambiando con lui un bacio appassionato. Clicca qui per vedere il video completo di questo romantico e imperdibile momento.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 DICEMBRE: RIDGE DA' IL SUO GIUDIZIO A QUINN? - Tutto proseguirà come desiderato da Ridge negli episodi americani d'oltreoceano? Dopo avere visto la matrigna senza veli nel giardino di villa Forrester, lei e Ridge continueranno ad essere protagonisti di frecciatine ironiche e divertenti (anche se molti fans continueranno a detestare questo strano personaggio): la Fuller chiederà infatti allo stilista di dargli un voto sul suo corpo e lui sembrerà particolarmente soddisfatto di tale richiesta, non rinunciando ad apparire particolarmente divertito dall'andamento che ha preso la vicenda. Cosa riserverà questo sorprendente incontro notturno? Le tesi sono tante e così assurde che i fans sui social network non rinunciano ad esprimersi in modi diversi e del tutto contrari l'uno dall'altro: Ridge userà Quinn per portare a termine la sua vendetta? O sarà lei a farlo? E sei invece nascesse un vero sentimento, confermando come sia piccolo il limite tra l'amore e l'odio?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 DICEMBRE: BILL DISTRUTTO PER LE NOVITA' DI BROOKE - Il fidanzamento di Brooke e Ridge non resterà un segreto ancora per molto. Nella puntata americana di Beautiful di oggi anche Bill verrà a conoscenza di questa notizia, arrivata a pochi giorni dal duro colpo causato dalla fine della loro storia. E, come sarà facile immaginare, lo Spencer non sarà affatto felice di sapere che la sua ex è andata avanti così velocemente niente meno che con il 'sarto', mettendo subito una pietra sopra al loro rapporto. Per questo faticherà a nascondere la sua delusione, anche se si dirà convinto che Ridge riuscirà a deludere Brooke ancora una volta. Come non dimenticare tutto ciò che la coppia ha dovuto attraversare in passato? E il primo passo a tal proposito (nettamente a favore di Bill) potrebbe essere la decisione di Ridge di provare a sedurre Quinn per svelare il suo vero volto. Sebbene si tratti solo di una tresca con un obiettivo ben preciso, cosa ne penserà Brooke?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 22 DICEMBRE: LIAM RIESCE A FAR CAMBIARE IDEA A STEFFY? - I festeggiamenti del Natale si avvicinano nelle puntate americane di Beautiful con una serie di problemi che dovranno essere affrontati da diversi personaggi. E' questo il caso di Steffy e Liam, il cui idillio è terminato a causa della decisione della Forrester di accettare la posizione di amministratore delegato. Tale scelta non è piaciuta allo Spencer che si è detto convinto che la sua ex carceriera in un modo o nell'altro finirà per causare problemi al loro amore. Comunque sia, anche se con qualche piccolo litigio, la loro relazione continuerà per il meglio anche se ora gli Steam dovranno fare i conti con una nuova decisione: con chi trascorrere il Natale? Anche in questo caso i pareri saranno discordanti: da una parte ci sarà Steffy, convinta di dover mettere da parte le divergenze in occasione di questo importante evento dell'anno, dall'altro invece ci sarà Liam che mai vorrebbe avere a che fare con Quinn in tale giorno. Sembra che per il momento sia Liam ad avere la meglio, chiedendo alla fidanzata a non decidere per lui anche in questo caso. Ma siamo davvero sicuri che Liam non cambierà idea? La sua bontà è un fatto noto e Steffy sa usare bene le sue armi...

