BELEN RODRIGUEZ / News: Natale malinconico a causa di Stefano De Martino? (oggi, 22 dicembre 2016)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: NATALE MALINCONICO PER COLPA DI STEFANO DE MARTINO? (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Il Natale è per i bambini periodo di gioia ma a volte, nel caso delle persone adulte, è anche portatore di tristezza e malinconia. Come nel caso di Belen Rodriguez, che si accinge a passare le feste da donna separata, mentre un anno fa l'idillio con il marito Stefano De Martino si stava rompendo. "Le feste mi sono sempre piaciute, mi piace il calore della famiglia, ma hanno anche il sapore della malinconia perché ti ricordano le cose che ti sono venute a mancare", ha detto a Chi, riferendosi probabilmente alla fine del suo matrimonio. E, infatti, poco dopo aggiunge: "Santi chiede a me e a suo papà quando torneremo insieme, come tutti i bambini". Sempre a Chi la showgirl argentina ha spiegato come lei e Stefano De Martino non passeranno il Natale insieme, ma separati: sarà il piccolo Santiago a spostarsi, e a dividersi tra l'affetto della mamma e quello del papà. Che, nonostante la tristezza per la loro separazione, comunque non viene mai a mancare.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SORELLA CECILIA IN LOVE, LA SPLENDIDA DEDICA DI FRANCESCO MONTE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) – Se Belen Rodriguez sta vivendo un periodo particolare della sua vita privata, la sorella Cecilia continua ad essere felice e innamorata accanto a Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne ha conquistato i fans pubblicando una dolce foto con cui ha espresso tutto il suo amore per la piccola di casa Rodriguez. “La mia piccola paperotta. Cecilia ti amo”, scrive Francesco Monte. Parole che hanno conquistato i fans che sono sempre più innamorati della coppia. “Bellissimi”, “Ragazzi siete di una dolcezza infinita”, “Siete la tenerezza”, “Che teneri”, “il top”, scrivono i followers di Francesco Monte su Instagram. La coppia conferma così di essere una delle più unite e affiatate del mondo dello spettacolo. Un amore che ha regalato alla sorella di Belen stabilità e serenità al punto che la piccola di casa Rodriguez è sempre più amata dagli italiani, al pari della sorella. Cliccate qui per vedere il post.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: FESTA A "CASA" RODRIGUEZ! FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Si canta e si bene al Ricci di Milano, a casa Rodriguez, dove proprio ieri sera è andato in scena uno speciale natalizio proprio dedicato ai clienti del rinomato locale adesso "gestito" da Jeremias, il fratello della showgirl argentina. Gli ospiti non sono mancati ma non tutti i clienti erano lì per vedere Belen Rodriguez, sembra, tra le attrazioni della serata. Insieme a lei sul palco è salito anche Joe Bastianich, il famoso imprenditore che proprio sul suo account Instagram non solo ha confermato la sua presenza a poche ore dall'evento ma ha anche mostrato i suoi amici e colleghi pronti a fare musica dal vivo insieme a lui. Postando questa foto di gruppo come se fosse una sorta di dietro le quinte dell'evento, Joe Bastianich ha scritto: "Noi siamo qui! Pronti per festeggiare con voi! #VHP + @jbastianich #LIVE @riccimilano". La showgirl non ha ancora commentato la serata sul suo profilo Instagram ma siamo sicuri che tra qualche ora arriverà il primo selfie o la prima foto dell'evento musicale.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: CHRISTMAS PARTY PER LA SHOWGIRL ARGENTINA, FOTO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Il Natale è sempre più vicino, e mentre la curiosità dei fans di Belen Rodriguez aumenta di minuto in minuto (con chi lo passerà la showgirl? Avrà al suo fianco il nuovo amore, Andrea Iannone?), ieri sera proprio l’argentina è stata una delle ‘ospiti d’eccezione’ al Ricci di Milano, per il Christmas Party organizzato per i clienti e per lo staff. Il Ricci è il ristorante che Belen Rodriguez, insieme a Joe Bastianich, Simona Miele e Luca Guelfi hanno deciso di riportare in scena proprio nel centro di Milano: sulla pagina Instagram ufficiale è stata pubblicata una fotografia in cui si vede Belen, come sempre bellissima e sensuale in un abito scuro, cantare al fianco di un chitarrista e di un batterista. In altri scatti, si può notare anche la presenza dell’imprenditore americano Bastianich, che proprio oggi tornerà su Sky Uno di nuovo nei panni di giudici della sesta edizione di MasterChef Italia. Una festa con tutte le carte in regola per accogliere al meglio il Natale alle porte: quali altre sorprese riserverà Belen a tutti i fans? Clicca qui per vedere l’immagine direttamente dalla pagina Instagram ufficiale del Ricci.

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE PAROLE DI ANDREA IANNONE SULL’AMORE CON LA SHOWGIRL ARGENTINA - Belen Rodriguez e Andrea Iannone si preparano a festeggiare il primo Natale insieme. Per la showgirl argentina, come ha ammesso lei stessa ai microfoni del settimanale Chi, sarà un Natale diverso e particolare. Santiago, infatti, si dividerà tra mamma Belen e papà Stefano e la Rodriguez non riesce a nascondere la sua malinconia. Nonostante il matrimonio sia finito, Belen ha ammesso che Stefano farà sempre parte della sua famiglia avendole regalato la persona più importante della sua vita. Parole, tuttavia, che non escludono Andrea Iannone con il quale la showgirl è pronta a guardare avanti. Il pilota della Ducati, però, non intende fare progetti a lungo termine, almeno per il momento. “Se ne leggono tante e non ne parlo volentieri. Posso dire solo che crescendo mi rendo conto che ci sono anche altri motivi per cui vale la pena vivere oltre alla moto. Sui programmi con Belen vedremo, vedremo che ne sarà di noi in futuro“, ha dichiarato Iannone ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in occasione dell’inaugurazione del suo locale a Vasto. Nessuna crisi, dunque, tra Belen e Iannone che, per il momento, si godono la magia del presente senza fare progetti importanti per il futuro.

