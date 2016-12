BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D’ORCHESTRA OSPITE DA FABIO FAZIO (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Tra gli ospiti di Rischiatutto, trasmissione che va in onda su Rai Tre, questa sera, giovedì 22 dicembre ci sarà anche il maestro Bebbe Vessicchio. Il programma è un quiz, che ha tra i suoi conduttori Fabio Fazio.

BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D’ORCHESTRA OSPITE DA FABIO FAZIO: CURIOSITA' (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Nell'ultimo periodo, si è parlato di Bebbe Vessicchio a causa di una notizia tragica che lo ha riguardato. Il famoso direttore d'orchestra era stato dato per morto. Per fortuna, questa notizia si è rivelata una vera e propria bufala. Ultimamente, il maestro ha dichiarato che, prima di dedicare la sua vita alla musica, sognava di essere un calciatore professionista. Beppe Vessicchio, in diverse interviste, ha detto che ascoltare musica fa molto bene all'umore delle persone e che incide in maniera positiva sulla salute della gente. A proposito delle sue innumerevoli partecipazioni al Festival di Sanremo, Vessicchio ha confessato che è sempre molto felice di prendere parte alla più importante manifestazione canora. Il maestro ha affermato che la parte più bella del Festival è poter sbirciare le prove dei cantanti. Su questo argomento, Beppe ha detto che ogni anno il Festival ha il potere di stupirlo. Il maestro ha anche svelato un segreto, dicendo che il suo Festival preferito è stato quello del 1996, perchè salirono sul palco di Sanremo Elio e Le Storie Tese, cantando La Terra dei Cachi. Il direttore d'orchestra ha confessato che i cantanti che lo colpiscono di più sono quelli che, quando interpretano una canzone, riescono anche a raccontarne il testo. Vessicchio ha sempre dichiarato ai giornalisti che è molto legato alla trasmissione Amici, in quanto il talent, condotto da Maria De Filippi, ha permesso a parecchi giovani talenti di diventare dei cantanti molto conosciuti. Nell'ultimo periodo, il maestro ha fatto parlare di sè, anche per essersi sempre messo in prima linea nel cercare di aiutare il prossimo. Beppe, infatti, è da molto tempo socio dell'Associazione umanitaria Trenta Ore per la vita.

BEPPE VESSICCHIO, IL DIRETTORE D’ORCHESTRA OSPITE DA FABIO FAZIO: LA CARRIERA (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Giuseppe Vessicchio nasce a Napoli, il 17 Marzo 1956. E'un direttore d'orchestra e compositore italiano. Viene spesso chiamato con il diminutivo di Beppe. Dopo aver studiato al conservatorio, Vessicchio fa il suo debutto nel mondo della musica, lavorando per alcuni artisti, come Di Capri, Bennato e Sastri. Il maestro realizza i dischi di questi musicisti. In seguito, Vessicchio inizia la sua collaborazione artistica con Gino Paoli. Per il cantante, il direttore d'orchestra scrive diverse canzoni, che si intitolano Cosa farò da grande e Coppi. Beppe ha preso parte a varie produzioni televisive, come Buona Domenica e Và Pensiero. Dal 1990 Vessicchio diventa una presenza fissa della manifestazione canora di Sanremo. Al Festival riceve per diversi anni il premio come miglior arrangiatore. Intorno agli anni Duemila, Beppe partecipa al talent Amici. In questo programma, Vessicchio ricopre il duplice ruolo di professore e direttore d'orchestra. Il maestro ha avuto l'onore di dirigere l'orchestra, che al Cremlino ha suonato in onore di John Lennon. Vessicchio è stato anche il direttore della Mario Biondi e Duke Orkestra. Beppe ha pure diretto l'orchestra del Teatro Smeraldo di Milano. Nel 2014, ha preso parte alla crociera solidale del Mediterraneo. Il maestro ha collaborato, tra i vari artisti, con Andrea Bocelli, per il quale ha scritto Sogno.

