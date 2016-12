DANCE DANCE DANCE / Top e flop della prima puntata: Luca Tommassini non sbaglia un colpo (oggi, 22 dicembre 2016)

DANCE DANCE DANCE, TOP E FLOP DELLA PRIMA PUNTATA: OTTIMA LA PRESTAZIONE DI CLARA ALONSO E DIEGO DOMINGUEZ - Partenza razzo per Dance Dance Dance, il talent show vip targato Sky che ha esordito ieri sera su Fox e Fox Life. C'era un po' di preoccupazione di assistere ad un remake di Ballando con le stelle ma per fortuna la pay-tv si è riconfermata una spanna sopra rispetto alla Rai, proponendo un programma moderno, il linea con molti altri prodotti similari in onda negli Stati Uniti. E' positivo il giudizio relativo alla prima puntata a conferma di come Luca Tommassini sia garanzia di qualità in tutti i programmi da lui diretti, sia nella scelta dei pezzi che delle scenografie. Sebbene spesso un po' troppo severo, soprattutto nel caso dei migliori della serata Clara Alonso e Diego Dominguez, Tomassini può essere considerato uno dei top della serata, in compagnia dei colleghi Vanessa Incontrada e Timmor Steffens (quest'ultimo parzialmente oscurato dai colleghi). Tra i concorrenti, è impossibile non inserire nella classifica dei top i vincitori Clara e Diego, che sembravano due ballerini professionisti se messi a confronto dei propri colleghi. Non ci sono dispiaciuti anche Claudia Gerini e Tania Cagnotto e il collega Giovanni Tocci. Anche se la classifica non gli ha sorriso, è stata ottima l'esibizione di Raniero Monaco Di Lapio, anche se non si può dire lo stesso della compagna Beatrice, apparsa visibilmente in difficoltà al fianco dell'attore. Tra i flop dell'esordio di Dance Dance Dance inseriamo di diritti anche Massimiliano Vado: se non fosse stato per la Gerini, quale sarebbe stata la sua posizione in classifica? Malino anche Chiara Nasti e Riccardo Da Rosa, che sembravano essere su due palchi diversi. La seconda serata basterà per permettergli di rimediare all'ultima posizione a pari merito con Mirko Bergamasco e la moglie Ati?

