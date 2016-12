DARK SHADOWS/ Su Italia 1 il film con Johnny Depp e Eva Green

DARK SHADOWS, IL FILM IN PNDA SU ITALIA 1 OGGI, 22 DICEMBRE 2016: IL CAST - Dark shadows è il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 23.20. Una pellicola fantasy realizzata nel 2012, si ispira all'omonima soap opera andata in onda negli anni Sessanta. Dietro alla macchina da presa di questo film è possibile trovare uno dei registi più apprezzati degli ultimi tempi, si tratta di Tim Burton, indimenticabile autore di favole dark poetiche, struggenti ed ironiche come, ad esempio, "Edward mani di forbice", "Big Fish - Le storie di una vita incredibile" e "La fabbrica di cioccolato". Anche il cast che sarà possibile apprezzare è davvero di un livello straordinario, il protagonista ha il bel volto del tenebroso Johnny Depp, uno degli attori preferiti di Burton, i due hanno lavorato assieme in ben otto film. Non è l'unico grande regista ad aver apprezzato l'immenso talento di Depp, l'affascinante attore ha lavorato per alcuni dei maggiori cineasti del suo tempo come, ad esempio, Mika Kaurismaki, Roman Polanski, Terry Gilliam, Mike Newell, Robert Rodríguez e Oliver Stone. Al suo fianco troviamo due attrici dalla bellezza incredibile, la prima è Eva Green, modella parigina lanciata da Bernardo Bertolucci con "The Dreamers". La seconda, invece, è la splendida Michelle Pfeiffer, indimenticabile Catwoman in "Batman - Il ritorno", diretto proprio da Tim Burton agli inizi della sua carriera. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DARK SHADOWS, IL FILM IN PNDA SU ITALIA 1 OGGI, 22 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo nel 1760, la famiglia Collins, ricca ed aristocratica, lascia la città inglese di Liverpool e si trasferisce nel Maine. Qui si sono fatti costruire una casa lussuosa a picco sul mare nella cittadina di pescatori chiamata Collinsport. La giovane cameriera Angelique Bouchard (Eva Green) si innamora a prima vista del rampollo della famiglia, il giovane ed affascinante Barnabas (Johnny Depp). Nonostante sua madre, una strega potente, la avvisa di non immischiarsi con persone di diverso ceto sociale, la fanciulla continua a seguire il nostro protagonista con lo sguardo nella speranza di essere un giorno notata da lui. Passano sedici anni, Barnabas è diventato un uomo e si innamora della giovane e bellissima Josette du Pres (Bella Heathcote). Desidera sposarla e vivere una vita felice al suo fianco. La cosa, ovviamente, fa infuriare la crudele Angelique, la strega utilizza le sue doti magiche per uccidere i signori Collins. Come se ciò non fosse sufficiente, usa le sue arti occulte per costringere la dolce Josette a togliersi la vita lanciandosi dall'alta scogliera su cui sorge la magione di Collinswood. Il nostro Barnabas assiste alla scena ed impazzisce dal dolore, decide di seguire la sua amata e si butta a sua volta dal dirupo. Immaginate il suo sconcerto quando si risveglierà senza essersi inferto neppure un graffio. La vendetta di Angelique si rivela senza confini, la donna lo ha reso un vampiro immortale, sperando che così il suo amato possa finalmente accettare di diventare suo. Quando Barnabas la respinge per l'ennesima volta, la strega lo fa rinchiudere in una bara dalla popolazione locale, da sempre sospettosa di fronte ad ogni forma di vita soprannaturale. Passano quasi due secoli, nel 1972 la giovane Victoria Winters (Bella Heathcote) riesce a farsi assumere a Collinswood in quanto governante. La capofamiglia Elizabeth Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer) le affida il compito di prendersi cura di suo nipote David (Gulliver McGrath), traumatizzato dalla scomparsa di sua madre in seguito ad un brutto incidente, il bimbo è convinto che il fantasma della donna torni ogni notte a fargli visita. Non sa che anche Victoria è in contatto con spettri ed entità misteriose sin dalla sua prima infanzia...

