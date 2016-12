FABRIZIO CORONA / L'ex re dei paparazzi di nuovo da Don Mazzi? (oggi, 22 dicembre 2016)

FABRIZIO CORONA, NEWS: L’EX RE DEI PAPARAZZI DI NUOVO DA DON MAZZI? – Fabrizio Corona cercherà di riavvicinarsi a Don Mazzi? Il famoso sacerdote, dopo aver perso la fiducia nell’ex re dei paparazzi, si è detto disposto a concedergli una nuova possibilità. Stavolta, però, a fare un passo verso Don Mazzi dovrebbe essere proprio Fabrizio Corona che, in passato, grazie all’aiuto che gli aveva offerto il sacerdote, era riuscito a lasciare in anticipo il carcere trasferendosi nella comunità di Don Mazzi. Quello che sta arrivando sarà, dunque, un Natale particolare per l’ex re dei paparazzi che, dopo aver riassaporato la libertà, è tornato nuovamente in cella. A cercare di convincere Corona a fare un passo verso Don Mazzi potrebbe essere la sua fidanzata, Silvia Provvedi che sta facendo di tutto per aiutare il compagno pur andando avanti con la propria vita. La brunetta de Le Donatella, dunque, riuscirà a convincere Corona a chiedere nuovamente aiuto a Don Mazzi?

FABRIZIO CORONA, NEWS: L'EPILOGO SFORTUNTATO DI UNA VITA PERFETTA (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Cosa mancava a Fabrizio Corona dalla vita? Assolutamente nulla, aveva tutto. Quello che sarebbe diventato il fotografo dei Vip proviene infatti da una facoltosa famiglia milanese vicina all'ambiente frequentato dal calibro di giornalisti come Indro Montanelli, ha sempre avuto la possibilità di studiare e il suo fiato per gli affari l'ha portato in breve tempo a diventare un imprenditore di successo. Di bell'aspetto e molto arrogante, si è sempre vantato di poter avere tutte le donne che voleva: e non è che abbia mai avuto torto perché da Belen Rodriguez a Nina Moric sono tante le modelle che hanno perso la testa per lui. Soldi, un matrimonio e un figlio bellissimo, Carlos: una vita che sembrava perfetta quella di Fabrizio Corona, fino a che non ha avuto una svolta improvvisa molto brusca: le denunce, il decadimento, il carcere. La messa in prova ai servizi sociali, di nuovo il carcere e l'allontanamento delle persone a lui più care.

FABRIZIO CORONA, NEWS: COME MAI LA SUA VITA HA AVUTO QUESTA SVOLTA NEGATIVA? (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - La vita di Fabrizio Corona era perfetta: come è possibile che in così poco tempo abbia subito questo drastico cambiamento? Ma, soprattutto, in che modo ha contribuito il fotografo e fidanzato di Silvia Provvedi al suo decadimento? Una risposta l'ha già data sua madre Gabriella durante un'intervista, quando ha detto che il figlio era una persona malata che avrebbe dovuto essere curato con l'amore e non con il carcere. "Lui ha un disturbo della personalità, è borderline, canalizza la sua ansia tutta sui soldi. È un'interpretazione che do io da madre, ma me l'hanno data anche gli psichiatri che l'hanno visitato in tutti questi anni. Questo tipo di disturbo si cura con l'amore. Non ero d'accordo al fatto che facesse le serate. La vita frenetica lo rende agitato". Davvero Fabrizio Corona è malato? Ed è quest'ansia verso i soldi e il successo che l'hanno portato a rovinarsi con le sue mani? Non lo sappiamo, ma di certo sua madre che lo conosce bene, sì.

