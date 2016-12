House Party / Laura XMas, Pagelle: la lettera di Papà Fabrizio commuove, Argentero delude (Laura Pausini e Gerry Scotti, ultima puntata)

HOUSE PARTY LAURA XMAS, I TOP DELLA PUNTATA - L'ultima puntata di House Party dedicata a Laura Pausini nella versione natalizia di Laura Xmas è stata davvero fantastica. Tantissimi sono stati i momenti "top" della serata di Canale 5, uno fra tutto quello dello "scherzo" di Teo Mammuccari con il cellulare della cantante, tra fotografie rubate nella galleria personale, messaggi privati con Gigi Marzullo e chiamate video a sorpresa insieme a Fabio Volo e Luca Argentero. Questo momento del programma ha svelato una dimensione così semplice e umana che è sembrata molto vicina a tutti. Altro top di serata le bellissime coreografie di Giuliano Peparini che accompagnano ogni singola canzone e alcuni sketch in studio. Che bello l'amore, soprattutto quello tra un padre e una figlia: ed è stato proprio questo a commuovere tutti in studio, alle parole di papà Fabrizio Pausini lette e interpretate da un grande Sergio Castellitto verso Laura. La stessa Laura che poi, tra le lacrime di commozione, ha cantato proprio con il papà sulle note di "Lo sapevi prima tu".

HOUSE PARTY LAURA XMAS, I FLOP DELLA PUNTATA - Qualche flop, però, anche House Party Laura Xmas l'ha collezionato, come ad esempio quello della presenza di Luca Argentero nella prima parte del programma: troppo breve per un personaggio come lui, che sia per bravura che bellezza riesce sempre a conquistare tutti e ad ottenere grande successo. Se fosse rimasto più a lungo avrebbe sicuramente raccolto l'apprezzamento. Altro piccolo flop della serata con Laura Pausini il momento del gioco quiz con i testi e i titoli delle canzoni: un siparietto che poteva anche riuso.lare simpatico e molto carino, ma che è stato rovinato da alcune "variazioni di regolamento" da parte di Teo Mammuccari che non è stato molto corretto nei confronti della squadra avversaria formata da Gerry Scotti e Laura Pausini andando, infatti, a suggerire le soluzioni al suo compagno Luca Argentero, riuscendo alla fine ad aggiudicarsi la sfida. Altro piccolo momento flop il quiz "Chi vuol essere Argentero" con protagonisti proprio Luca Argentero e Geppi Cucciari.

(Fabiola Granier)

