Il Segreto / Anticipazioni puntate spagnole: Camila vive all'ombra o è davvero morta? (oggi, 22 dicembre 2016)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: IL MISTERO SU CAMILA E LA SUA VITA... (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Nelle puntate spagnole de Il Segreto la famiglia Dos Casas è più che mai al centro delle trame, grazie all'entrata in scena di Hernando e Camila, oltre che della loro protetta Beatriz. Noi italiani dovremo attendere solo qualche settimana per vedere per la prima volta il misterioso Hernando che arriverà a Puente Viejo per prendersi cura di Beatriz, rimasta orfana topo l'incendio della tenuta del Jaral. Prima invece che si faccia viva anche Camila l'attesa sarà ben più lunga, soprattutto tenendo conto che nessuno in paese sarà a conoscenza del legame della donna con Hernando. E quando questo arrivo verrà ufficialmente annunciato, sarà subito l'ora di una brutta notizia: Camila, in arrivo da Cuba, viaggierà su una nave che subirà un naufragio e della quale non si conosceranno le sorti. Riuscirà a salvarsi raggiungendo il marito, sposato senza amore? Vi invitiamo a tenere sotto controllo la provenienza cubana di questo personaggio, che in futuro potrebbe riservare più di qualche sorpresa.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: MARIANA E CAMILA APRONO UN NUOVO NEGOZIO (OGGI, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Al loro arrivo i Dos Casas stringeranno subito amicizia con alcune delle famiglie già presenti a Puente Viejo. Nelle puntate spagnole de Il Segreto, infatti, Hernando e Camila avranno fin da subito i Castaneda come loro punto di riferimento, soprattutto tenendo conto che sarà Matias a salvare la vita di Beatriz in seguito al grave incendio che distruggerà il Jaral. Ne conseguirà una nuova collaborazione con Mariana, alla quale Camila chiederà di entrare in società per fondare un negozio a Puente Viejo nel quale vendere soprattutto profumi e articoli per il corpo (ma non solo). A far parte della brigata ci sarà anche Gracia, diventata ufficialmente la moglie di Hipolito, dopo l'arrivo della notizia della morte di Quintina. Oltre adessere colleghe, Mariana, Gracia e Candela diventeranno anche care amiche, quanto meno fino alla prossima tragedia che colpirà loro e tutta Puente Viejo...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 22 DICEMBRE: SEVERO PRENDE LA SUA DECISIONE - E' con grande apprensione che i telespettatori de Il Segreto seguono le anticipazioni relative alle puntate spagnole della famosa telenovela. In esse Candela si trova ancora in coma a causa di alcune complicazioni della sua gravidanza e Severo ha dovuto affrontare un terribile dilemma: salvare la vita della moglie o quella del bambino che lei porta in grembo? La situazione potrebbe giungere alla svolta proprio nell'episodio che andrà in onda oggi, quando Santacruz apprenderà di avere fatto la scelta giusta. Quale sarà? Avrà il coraggio di segnare la fine della donna che ha sposato o il recente segno di risveglio gli farà capire di non poter vivere senza di lei? Conoscendo il generoso uomo è difficile pensare che smetta di lottare davanti all'ennesima difficile prova. E se alla fine decidesse di salvare la vita ad entrambi e arrivasse il momento di conoscere il nuovo erede dell'impero Santacruz?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: LE SCOPERTE DI CONRADO NON RESTERANNO VANE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Quante vicende nelle lunghe trame de Il Segreto sono state prese in considerazione per essere poi velocemente accantonate? E' questo il caso delle acque termali che Conrado Buenaventura aveva scoperto nei pressi di Puente Viejo, elaborando con Gonzalo un progetto per creare una struttura turistica. In seguito alla morte del geologo e alla partenza per Cuba del figlio di Pepa, la questione era stata velocemente accantonata e di essa per mesi nessuno ne aveva fatto parola. Sarà l'arrivo di Hernando Dos Casas a riprendere in considerazione la questione, che questa volta potrebbe avere degli esiti positivi. L'imprenditore, infatti, avrà in mente proprio di recuperare tale progetto sfruttando le acque termali di Puente Viejo. Per farlo però avrà bisogno di un chimico: si tratterà di un nuovo cattivone ovvero Elias Mato, che molto presto diventerà l'antagonista ufficiale del generoso (anche se apparentemente incapace di amare) Hernando. Chi dei due conquisterà il cuore di Camila?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: BEATRIZ E' FIGLIA DI HERNANDO? (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Con l'avvento dei Los Manantiales nelle puntate spagnole de Il Segreto, dovremo cominciare affezionarci anche ai suoi inquilini ovvero a Hernando e Camila Dos Casas. Il primo, che in Italia farà il suo primo ingresso solo fra qualche settimana, avrà diversi segreti riconducibili al suo passato e che lo hanno reso un uomo freddo, quasi crudele. Per questo il suo rapporto con la moglie Camila non sarà affatto idilliaco: la coppia non sarà sposata per amore ma per un matrimonio combinato. Non sarà certo un caso che (almeno inizialmente) non abbiano mai vissuto dei momenti di passione. Ma i misteri relativi a Hernando non si limiteranno al rapporto con la moglie, con la quale sarà comunque molto protettivo. La presenza di Beatriz sarà portatrice di un oscuro passato che tormenterà la ragazza nei suoi incubi. E il protagonista di tali sogni sarà proprio il signor Dos Casas, o quanto meno una persona identica a lui. Sarà questa la chiave per scoprire il legame tra Hernando e Beatriz, anche se la via per arrivare a questo punto sarà lunga e tortuosa.

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: ADDIO EL JARAL, ARRIVA LOS MANANTIALES - Grandi novità caratterizzeranno le puntate spagnole de Il Segreto anche per quanto riguarda gli ambienti in cui esse verranno narrate. Il Jaral, entrato in scena in seguito all'arrivo di Donna Agueda Mesia (la madre di Pepa) andrà definitivamente in 'pensione' dopo che Aurora lo venderà alla famiglia Mella. Sarà Donna Francisca ad appiccare un terribile incendio che causerà la distruzione della tenuta oltre che la morte di tutti i suoi inquilini, ad eccezione di Beatriz. Ma se una ricca tenuta uscirà di scena, ve ne sarà un'altra che diventerà assoluta protagonista. Sarà bene fare la conoscenza con questo nuovo nome: Los Manantiales, luogo nel quale si trasferiranno Hernando e Camila Dos Casas, in compagnia della giovane Beatriz della quale si occuperanno dopo la distruzione della sua famiglia. Si tratterà di una casa molto bella e ricca, ma decisamente più moderna rispetto al Jaral o ancor più della villa di Francisca. Los Manantiales sarà, infatti, arredata in stile anni '20 offrendo una ventata d'aria fresca ai toni cupi ai quali siamo stati abituati fino a questo momento. L'entrata in scena di questo nuovo luogo, determinerà anche lo spostamento delle vicende, sempre più concentrate proprio sui Dos Casas. Ma vi assicuriamo che i Santacruz non smetteranno di appassionare con i loro problemi e i loro drammi.

© Riproduzione Riservata.