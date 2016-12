IL SEGRETO / Candela e Sol: la giovane Santacruz pronta a disobbedire! (anticipazioni e news oggi 22 dicembre 2016)

IL SEGRETO, SOL E CANDELA: LA GIOVANE SANTACRUZ PRONTA A DISOBBEDIRE? (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Nella puntata di oggi, 22 dicembre, de Il Segreto, la situazione sembra intricarsi ancora di più del previsto. Donna Francisca continua ad approfittarsene della situazione di Berta: a quanto pare la donna vuole mettere alle strette la sua bambinaia cercando di giocare con il suo stato d'animo, palesemente labile. Ormai la permanenza nella Casona da parte della donna è davvero a forte rischio. Nel frattempo continuano le pene d'amore per Sol: Severe la redarguisce, anche perché ormai Eliseo è davvero fuori di sé. Servirà dunque tutto l'autocontrollo per interrompere le fuitine d'amore e tornare alla normalità. Ovviamente Sol farà di tutto per disobbedire. Cosa succederà a quel punto? La giovane finirà nuovamente nei guari per via delle sue decisioni sbagliate? Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap spagnola.

IL SEGRETO, SOL E CANDELA: LE SANTACRUZ RAPITE DA ELISEO (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Nelle prossime puntate de Il Segreto, Sol e Candela si troveranno a vivere un momento incredibilmente drammatico. Dopo essersi reso conto che la moglie lo ha preso in giro continuando a vedere Lucas di nascosto, Eliseo deciderà di passare dalle parole ai fatti e rapirà Sol e Candela. Le due donne verranno portate lontano da Puente Viejo e rinchiuse in un bordello dove saranno obbligate a prostituirsi (anche se venderanno cara la pelle evitando di esaudire gli ordini dell'uomo). Lucas e Severo si accorgeranno solo dopo qualche ora dell'assenza delle rispettive amate ed entreranno nel panico all'idea che possa essere accaduto qualcosa di grave. Si metteranno quindi immediatamente alla ricerca delle amate e, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, scopriranno il luogo in cui saranno tenute segregate da Eliseo. Sarà in tale circostanza che comincerà uno scontro terribile e ricco di suspense che concluderà nel peggiore dei modi questa delicata vicenda.

IL SEGRETO, SOL E CANDELA: LE DUE LEGATE DA UN DESTINO DI MORTE? (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI 22 DICEMBRE 2016) - Il Segreto ci riserva ancora tante sorprese ma anche rapporti importanti e belli da vedere. Dopo quello di Emilia e Pepa, incomparabile a tutti gli altri, abbiamo una piccola speranza con quello di Candela e Sol. Proprio la bella pasticcera è stata la prima ad accogliere la sorella di Severo quando ancora avrebbe voluto scappare da questa sua nuova vita. Proprio lei è riuscita a farla aprire e confidare e sempre lei ci ha messo lo zampino anche nella sua storia d'amore con Lucas. E adesso? A quanto pare le due potrebbero essere legate dallo stesso destino di morte. Secondo le ultime anticipazioni spagnole, sembra proprio che qualcuno avvelenerà Sol uccidendola ma anche per Candela le cose non andranno meglio. Dopo aver detto adio a Sol, Severo potrebbe preparsi a fare lo stesso con la moglie che presto riverserà in fin di vita in un letto d'ospedale proprio mentre in grembo porterà il loro bambino. Cosa ne sarà della pasticcera?

IL SEGRETO, SOL E CANDELA: LE DUE AMICHE UNITE PIU' CHE MAI (ANTICIPAZIONI E NEWS OGGI 22 DICEMBRE 2016) - L'amicizia tra Sol e Candela è nata fin dal giorno in cui la giovane Santacruz ha accettato di fare la sua conoscenza con i compaesani. Ne Il Segreto la pasticcera è apparsa fin da subito molto disponibile e gentile, al punto da avere fatto da spalla su cui piangere in varie occasioni per Sol. La notizia del fidanzamento tra l'amica e Severo non ha fatto altro che rinvigorire un rapporto già molto profondo: sicuramente ricordete che proprio Sol aveva favorito l'arrivo del fratello in pasticceria, facendo in modo che lui potesse chiarire la situazione con l'amata una volta per tutte. Anche in un periodo tanto difficile per entrambe, questo bel legame non verrà meno: nel corso delle prossime puntate la coppia sarà chiamata a nuove difficili prove, soprattutto a causa della crudeltà di Eliseo. Mentre Sol sarà costretta a restare lontana da Lucas, nonostante il grande amore provato per lui, Candela dovrà dare il meglio per convincere l'amico a non partire da Puente Viejo, convinta che l'amica non sia stata sincera nel chiedergli di chiudere la loro storia. Riuscirà a raggiungere tale risultato? Vi assicuriamo che i colpi di scena riguardanti la famiglia Santacruz non mancheranno, soprattutto quando Eliseo si renderà conto che Sol potrebbe avergli mentito dicendo di avere smesso di incontrare Lucas. Un appuntamento galeotto tra la moglie e il dottore finirà per scatenare la rabbia del Villaverde, che prenderà la più sorprendente delle decisioni.

IL SEGRETO, DOVE SIAMO RIMASTI: Per capire cosa sta succedendo bisogna però fare un passo indietro nelle vicende del paesino iberico. Nelle ultime puntate de Il Segreto, la situazione è davvero intricata e ricca di sorprese, visto che Berta continua a mostrare segni netti di instabilità. La cartella clinica della bambinaia è ormai a conoscenza pubblica e dunque rischia il posto di lavoro: in queste condizioni mentali gestire Beltran sarebbe troppo pericoloso. Inoltre parla da sola e spesso a momenti di smarrimento: non è di certo una situazione ideale per andare avanti. Ma il paesino spagnolo sta subendo tantissime trasformazioni. Ricordiamo anche che da poco è avvenuto il cambio di Sindaco e in una cittadina così piccola può essere rilevante per tutti. Hipolito, che è stato nettamente favorito durante tutta la campagna elettorale, ora è stato eletto Primo Cittadino e questo può sicuramente portare una ventata di novità a Puente Viejo, che con tutti questi avvenimenti sta attraversando un periodo di profondo cambiamento. Nel frattempo Sol e Lucas sembrano essere arrivati ormai alla rottura definitiva: la donna è stata avvertita da terzi della partenza dell'uomo, che vuole assolutamente lasciarsi alle spalle una vita tormentata e ricominciare da capo. Ma Sol non è d'accordo e vuole assolutamente provare il tutto per tutto per evitare una partenza ormai scontata. Ed ELiseo, ormai fuori controllo, cercherà di fare di tutto per impedire alla donna di vedersi di nascosto con l'uomo..



La vicenda di Carmelo potrebbe prendere una piega davvero inaspettata. L'uomo infatti era dato per spacciato dopo il grave incidente. Tutti in paese erano convinti che ormai non potesse più far uso delle proprie gambe, in quanto la loro funzione era altamente compromessa. Pian piano l'uomo ha iniziato a migliorare e a mettere tutta la forza di volontà che aveva per cercare di riprendere a camminare e con l' aiuto dei medici ci è riuscito. A quanto pare però vuole servirsi di questa incognita per incastrare Eliseo: l'uomo si fingerà disabile e completamente privo dell'utiilzzo degli altri, proprio per sfruttare a proprio vantaggio la situazione.

© Riproduzione Riservata.