Il Segreto / Video replica e diretta streaming puntata di oggi, 22 dicembre: Nicolas perdona sua madre o continuerà la linea dura?

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA 22 DICEMBRE: NICOLAS PERDONA FUENSANTA? - La permanenza di Donna Fuensanta a Puente Viejo non si è conclusa nel migliore dei modi. Nelle recentissime puntate de Il Segreto Nicolas ha chiesto alla madre di andarsene, dopo essersi reso conto che la donna non era affatto cambiata e che continuava ad avere cattive intenzioni nei confronti di Mariana. Ma al suo ritorno a casa la madre di Nicolas si è pentita delle sue azioni: sarà lo stesso fotografo oggi a ricevere una lettera da Fuenstanta che gli chiederà scusa per il suo recentemente comportamento, chiedendo disperatamente di essere perdonata per le sue azioni. Tali parole faranno breccia nel cuore di Nicolas, convincendolo a dare un'altra possibilità alla madre? Quello odierno sarà un episodio caratterizzato dalla bontà della famiglia Castaneda: Mariana sarà protagonista anche di un chiarimento con Emilia. Le due cognate avevano discusso a causa di quanto accaduto con Alfonso, ma arriverà anche per loro il momento della pace.

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA E DIRETTA STREAMING PUNTATA 22 DICEMBRE: BOSCO SI TRASFERISCE ALLA VILLA - Continuano le indecisioni di Bosco che anche nella puntata de Il Segreto di oggi ascolterà le pressanti richieste di Berta. Decisa a seguire le imposizioni di Donna Francisca, la balia di Beltran farà credere all'amante che il trasferimento alla villa sia la soluzione migliore per loro, dato che il bambino potrebbe trascorrere più tempo in compagnia del padre. Nonostante l'esitazione iniziale, anche il figlio di Pepa mostrerà dei segni di cedimento: compirà il peggiore dei passi, facendosi manipolare per l'ennesima volta dalla nonna? Candela e Rosario saranno attonite di fronte questo sorprendente cambiamento di vedute del ragazzo, ma non sarà questo l'unico problema che la pasticcera dovrà affrontare. Per lei, infatti, ci sarà la grande preoccupazione relativa alla partenza di Lucas, convinto di dover lasciare Puente Viejo in seguito alla decisione di Sol di porre fine alla loro storia. Sarà compito di Candela e di Severo convincere il dottore a non compiere un passo tanto assurdo, soprattutto tenendo conto che la bella Sol potrebbe essere giunta a tale conclusione per un motivo ben preciso. Riusciranno a convincerlo a restare, dando un'altra possibilità a Sol? La questione potrebbe riservare grandi sorprese nell'immediato futuro.

