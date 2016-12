IL SORPASSO/ Su Iris il film con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant, alla regia Dino Risi. Le curiosità sulla pellicola(oggi, 22 dicembre 2016)

IL SORPASSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - Il sorpasso, è il film che andrà in onda su Iris oggi, giovedì 22 dicembre 2016. Una pellicola dal genere commedia e drammatica che è stata diretta da Dino Risi che si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatra con Ettore Scola e Ruggero Maccari. La produzione della pellicola è stata a cura di Mario Cecchi Gori per Fair Film, INCEI Film e Sancro Film mentre la distribuzione in Italia è stata distribuita dall'azienda INCEI Film. Il montaggio è stato effettuato da Maurizio Lucidi con gli effetti speciali che sono realizzati da Aurelio Pennacchia e con le musiche della colonna sonora che sono state composte da Riz Ortolani e la scenografia che è stata ideata da Ugo Pericoli. Il film è stato prodotto in Italia nel 1962 con la durata che si estende per 108 minuti. Curiosità: L'attore Jean-Louis Trintignant ha dichiarato che Dino Risi lo ha scelto più per le sue caratteristiche fisiche che per la levatura della sua recitazione: il grande regista, infatti, voleva che il suo personaggio fosse l'esatto opposto di quello interpretato da Vittorio Gassman. Cercava quindi un attore esile, di statura contenuta e biondo di capelli.

IL SORPASSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 DICEMBRE 2016: IL CAST E LE CURIOSITA' - Il sorpasso, il film in onda su Iria oggi, giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 21.00. Questa pellicola è una tra le più amate della storia del cinema italiano, realizzat nel 1962 per la regia dell'immenso Dino Risi, indimenticabile capostipite della commedia all'italiana assieme a Mario Monicelli. Tra le sue opere più celebri possiamo citare "Poveri ma belli", "I mostri", "Operazione San Gennaro" e "Profumo di donna". Anche il cast per cui si caratterizza questa produzione è davvero eccezionale, il protagonista assoluto ha il volto del meraviglioso Vittorio Gassman in una delle migliori performance della sua carriera. I principali autori per cui ha recitato nel corso della sua sconfinata filmografia sono Mario Monicelli, Nanni Loy, King Vidor, Camillo Mastrocinque, Alberto Lattuada, Antonio Pietrangeli, Vittorio De Sica e Roberto Rossellini. Al suo fianco un attore francese al tempo molto giovane, si tratta di Jean-Louis Trintignant, recentemente tornato alla ribalta grazie alla sua struggente interpretazione nel capolavoro di Michael Haneke "Amour". Ricordiamo, infine, la presenza di una giovanissima Catherine Spaak, splendida attrice che ha avuto l'onore di affiancare autori prestigiosi quali Camillo Mastrocinque, Alberto Lattuada, Luciano Salce, Roger Vadim, Marco Ferreri, Mario Monicelli e Pasquale Festa Campanile.

IL SORPASSO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 22 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - Siamo in una calda domenica dell'estate romana, Roberto Mariani (Jean-Louis Trintignant) è un giovane studente di legge che cerca disperatamente di preparare un esame piuttosto corposo. Le sue fatiche vengono improvvisamente interrotte da Bruno Cortona (Vittorio Gassman), maleducato quarantenne che si ritrova a passare sotto alle finestre del ragazzo con la sua Lancia Aurelia decappottabile. L'uomo chiede al giovane studente di farlo entrare in casa per fare una telefonata, anche se a malincuore, il nostro protagonista acconsente dato che è un ragazzo cortese, timido e gentile. Bruno al termine della chiamata si ritrova libero da ogni impegno e riesce a convincere il suo giovane ospite a passare con lui un'ora di letizia bevendo un aperitivo. Spera così di sdebitarsi con lui per la sua gentilezza. Roberto è stanco, studia ormai da molte ore e si lascia tentare dal miraggio di qualche minuto lontano dai libri. Accetta e sale sull'auto di Bruno, dovrà scoprire che il suo nuovo conoscente è una persona davvero orribile. Maleducato, arrivista, scortese e villano, il quarantenne è uno spaccone senza nessun rispetto per la cultura e per il duro lavoro: i due non hanno niente in comune e Roberto, anche se sempre con il dovuto garbo, spesso si trova ad esprimere dissenso nei confronti del suo compagno di viaggio. La cosa che preoccupa in modo molto acceso il nostro protagonista è il modo in cui Bruno conduce l'automobile, non rispetta i limiti di velocità né, tanto meno, il codice della strada. La sua guida è pericolosa e poco attenta. L'uomo ha una vera e propria passione per sorpassare gli altri veicoli che incontra sulla sua via, soprattutto quando non vi siano le condizioni per effettuare la manovra in sicurezza. L'aperitivo, però, diventa più lungo del previsto, nonostante le rimostranze del giovane studente di legge, Bruno decide di restare fuori per la notte e porta il suo nuovo amico a casa di alcuni suoi parenti che possiedono una tenuta nella campagna toscana. Immerso nel mondo della famiglia del suo conoscente, Roberto inizierà a comprendere meglio le ragioni del suo comportamento eternamente sopra le righe...

