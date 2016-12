ITALO BOCCHINO / L’onorevole ospite da Fabio Fazio (Rischiatutto, oggi 22 dicembre 2016)

ITALO BOCCHINO, L’ONOREVOLE OSPITE DA FABIO FAZIO (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Italo Bocchino è stato tra i protagonisti di una stagione molto particolare della politica italiana. Oggi lo vediamo partecipare ad un programma che di politico ha ben poco. Si tratta di "Rischiatutto", il quiz che riprende la storica trasmissione degli anni settanta e condotto da Mike Bongiorno. Con al timone Fabio Fazio, "Rischiatutto" è andato in onda per la prima volta nell'aprile del 2016, riscuotendo un buon successo. Rai 3 ospita dunque anche la versione autunnale, che vedrà come ospite Italo Bocchino, per l'appunto.

ITALO BOCCHINO, L’ONOREVOLE OSPITE DA FABIO FAZIO: LA CARRIERA (RISCHIATUTTO, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016) - Italo Bocchino, classe 1967, oltre a essere un politico, è anche giornalista ed editore. E' stato infatti membro degli industriali editori del quotidiano "L'Indipendente", oltre che l'editore di "Roma", quotidiano famoso post-unitario stampato a Napoli. Su Italo Bocchino sappiamo che, come già ribadito, è stato militante in Alleanza Nazionale dal 1996 al 2008 e nel Popolo della Libertà dal 2008 al 2010. L'anno seguente ha altresì ottenuto la cittadinanza onoraria da parte della città di Reggio Calabria. La sua iniziativa circa il disegno di legge sul Federalismo Fiscale, è stato molto apprezzato, così come la qualifica di Reggio Calabria come città metropolitana. I giornali di gossip l'hanno voluto anche protagonista di un divorzio discusso. Nel 2011, infatti, si inizia a vociferare che Italo Bocchino e il ministro Mara Carfagna abbiano avuto una relazione. Chiaramente alla moglie Gabriella Buontempo questa voce non è andata per nulla giù, tanto più che è stata persino confermata dallo stesso Bocchino in più di una occasione pubblica. Una delle quali proprio su Rai 3, alla presenza di Fabio Fazio, conduttore che riprenderà la guida di "Rischiatutto", in cui l'onorevole sarà ospite.

