LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO/ Su Rai Movie il film con Kate Hudson, Jason Biggs. Le curiosità sulla pellicola (oggi, 22 dicembre 2016)

LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIOR, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 DICEMBRE 2016: CURIOSITA' - La ragazza del mio miglior amico è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, giovedì 22 dicembre 2016. Una commedia sentimentale che è stata diretta da Howard Deutch con la sceneggiatura che è stata curata da Jordan Cahan. La produzione è stata firmata da Lions Gate Entertainment con la distribuzione in Italia gestita dalla Eagle Pictures. Il montaggio è stato realizzato da Seth Flaum con le musiche della colonna sono composte da John Debney, il compositore e direttore d'orchestra statunitense di colonne sonore cinematografiche, nel 2005 ha avuto la nomination all'Oscar alla migliore colonna sonora per il film La passione di Cristo di Mel Gibson. La scenografia infine, è stata ideata e realizzata da Jane Ann Stewart. La pellicola è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2008 e la sua durata è pari a 101 minuti.

LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 DICEMBRE 2016: IL CAST - La ragazza del mio migliore amico, il film in onda su Rai Movie oggi, 22 dicembre 2016 alle ore 21.20. Una pellicola dal genere commedia sentimentale datata 2008 interpretata da Kate Hudson, Jason Biggs, Dane Cook e Alec Baldwin, la sua regia è stata affidata a Howard Deutch. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 22 DICEMBRE 2016: LA TRAMA - La storia narra le vicissitudini sentimentali del giovane Dustin, perdutamente innamorato della bella e brillante Alexis. Il ragazzo, che riesce a conquistare quella che lui stesso considera la sua donna ideale, riesce a rovinare tutto dopo solo cinque settimane, in quanto, a causa della propria ossessività, induce Alexis a lasciarlo e ad allontanarsi da lui in maniera definitiva. Fortemente provato dall'allontanamento dell'ex ragazza, Dustin si decide a provare una via poco ortodossa per tentare di farla tornare da lui e si rivolge a Tank, il suo migliore amico. Questi è conosciuto nella cerchia dei conoscenti come un esperto nel "recupero rapporti", infatti, grazie alla grande maestria che possiede nel sedurre per poi abbandonare le rappresentanti del gentil sesso, viene appositamente chiamato in soccorso dagli uomini lasciati dalle fidanzate per indurle a tornare sui loro passi. Il suo metodo è davvero particolare, in quanto Tank le invita fuori per un appuntamento che lui stesso provvede a rendere indimenticabile, ma in senso negativo, tanto che le ragazze, matematicamente, ripensano con nostalgia ai vecchi fidanzati per poi decidere di tornarci assieme. Il copione si ripete anche con Alexis, che però, smascherandolo praticamente subito, lo spiazza al punto tale che Tank inizia a capire di essere attratto dalla ex ragazza del suo migliore amico. Da qui il dilemma, rovinare l'amicizia con Dustin a causa di una donna oppure soffocare il sentimento appena nato per non far dal male a Dustin? Tank scegli quest'ultima opzione e così prende al volo l'occasione del matrimonio della sorella di Alexis per far sì che Dustin possa avere un'altra chance con la propria ex ragazza. Il ragazzo fa del proprio meglio per gettare Alexis nelle braccia di Dustin e per farlo utilizza la solita strategia, che stavolta funziona al punto tale che la bella Alexis decide di rompere con lui in maniera irreversibile, senza contare poi il fatto che lo stesso Tank riesce a mandare a monte anche il matrimonio della sorella della fidanzata. Tre mesi dopo essersi lasciati, Tank è ormai impegnato a frequentare una nuova ragazza e un giorno incontra Alexis mentre si trova con questa: la giovane non esita a rivelare a quest'ultima la verità su Tank e per di più dice di aspettare un bambino da lui, così come sua sorella. La discussione tra i due degenera in una litigata a dir poco accesa ma si risolve dopo un po', quando i due si rendono conto di essere ancora innamorati l'uno dell'altra e, lasciando da parte il rancore, si baciano appassionatamente. Dunque, Alexis e Tank ritornano insieme e così Dustin vede tramontare in maniera definitiva ogni speranza di ritornare assieme alla ex. Ma l'amore, si sa, arriva quando meno te lo aspetti e per vie spesso non immaginabili, e per lui la speranza di un nuovo amore ha le sembianze della sorella di Alexis, di cui si invaghisce, ricambiato.

