LAURA PAUSINI/ Piange: la lettera di papà Fabrizio, video. Le dolci parole della cantante per lui (House Party, ultima puntata)

LAURA PAUSINI IN LACRIME, VIDEO: LA LETTERA COMMOVENTE DI PAPÀ FABRIZIO (HOUSE PARTY, ULTIMA PUNTATA) - Il momento più emozionante della terza puntata di House Party è stato senza dubbio quello nel quale Laura Pausini ha ricevuto una lettera da suo padre. Protagonista dello show di Canale 5 con Gerry Scotti, la cantante ha avuto modo di scoprire il contenuto della missiva grazie all'attore Sergio Castellitto, che l'ha letta nello studio. Il signor Fabrizio ha ripercorso le tappe della crescita di Laura, dalla nascita fino a quando è diventata una delle artiste più apprezzate della musica italiana. «Il tuo sorriso è stata la nostra fortuna» ha scritto il padre della cantante, convinto che sua figlia l'abbia stampato sul "muso" della piccola Paola. E ha voluto rivelare come ha scoperto che sarebbe diventato nonno: «Io non lo dimentico quel giorno quando sei scesa in sala da pranzo per dirci che finalmente eri in attesa di un figlio, ti tenevi la mano sulla pancia, per difendere quel segreto». Un giorno importante, perché da quel momento in poi Laura Pausini ha «cominciato a cantare il più bel capitolo» della sua vita. Clicca qui per un video estratto della lettera.

LAURA PAUSINI IN LACRIME, VIDEO: LA LETTERA COMMOVENTE DI PAPÀ FABRIZIO (HOUSE PARTY, ULTIMA PUNTATA) - La nascita della piccola Paola ha fatto fare a Laura Pausini un altro grande passo in avanti: secondo il padre Fabrizio è diventata più consapevole, ha raggiunto una completezza profonda. Diventare madre ha permesso alla cantante di superare mille paure. «Adesso che tu sei mamma forse comprendi un po' di più i tuoi genitori» ha scritto il signor Fabrizio nella lettera letta da Sergio Castellitto ad House Party. Il padre di Laura Pausini ha poi rivelato di aver sognato una figlia col dono della musica: «Appena nata, hai fatto un pianto così acuto ma così intonato che mi sono detto, ci siamo, è nata una stella». L'uomo ha anche chiesto scusa a sua figlia per tutte le volte in cui non c'è stato e per quelle in cui ha sbagliato. «Noi resteremo sempre il tuo serbatoio di amore privato» assicura il padre della stella della musica italiana dopo aver chiesto a sua figlia di fargli una promessa. «Promettimi che un giorno faremo di nuovo una passeggiata mano nella mano» chiede Fabrizio a sua figlia Laura, poi i due si lasciano andare ad un caloroso e commovente abbraccio.

