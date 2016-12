LUCIANO LIGABUE/ Il rocker di Correggio ospite di Hunziker e De Sica su Canale 5 (Zelig Event, puntata 22 dicembre 2016)

LUCIANO LIGABUE, IL ROCKER DI CORREGGIO OSPITE SU CANALE 5 (ZELIG EVENT, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016): IL NUOVO ALBUM “MADE IN ITALY” - Luciano Ligabue sarà uno dei super ospiti in quel di Zelig Event, per chiudere così in bellezza questa serie di puntate che celebrano i vent’anni della trasmissione. Sicuramente il rocker emiliano si esibirà con alcuni brani di Made in Italy, il suo concept album uscito qualche settima fa. Non mancheranno poi sicuramente le battute coi conduttori e qualche gag, magari con complice qualcuno dei comici. Ultimamente il buon Liga è tornato sulle scene con il suo ennesimo lavoro in studio, che sancisce il ritorno sulle scene musicali dopo il Mondovisione, un album alquanto critico che aveva trascinato con sé non poche polemiche. Anche questo lavoro sta suscitando qualche dissenso da parte dei fan, che non sono ancora riusciti ad inquadrare il mix di sonorità e di stili che contraddistinguono questo album. Una maturità musicale e artistica che ha portato il rocker di Correggio ad uscire totalmente dagli schemi. Questo nuovo lavoro in studio, l'undicesimo per l'esattezza, non sta trovando i riscontri che voleva il cantautore. In made in Italy Ligabue racconta una storia di un uomo, che è arrivato al limite della sua esistenza ed ha bisogno di esprimere tutto ciò che ha dentro attraverso l'arte e la sua forma musicale. Quello che colpisce in negativo sono stili alquanto particolari che non sembrano essere inclini ai gusti dei fan, pronti ovviamente a sonorità più dure come quelle sentite in Mondovisione. In quell' album espresse un sentimento sicuramente più deciso e meno concettuale. Ovviamente il rocker non ha fatto parlare di sé solamente per il nuovo album, ma anche per i due concerti evento tenutisi a Monza, all'interno del parco della città lombarda. Liga ha accolto i suoi fan in una location suggestiva, dopo aver replicato per la terza volta Campovolo nel settembre 2015. Ma le buone notizie non sono finite qui: nel 2017 il rocker tornerà a calcare il palco con continuità, esibendosi nei palazzetti in un tour che toccherà praticamente tutta la Penisola. un modo davvero particolare per omaggiare il nome del suo ultimo lavoro. Non è la prima volta che Ligabue si esibisce su questo palco: la prima apparizione fu proprio agli esordi della trasmissione, mentre nel 2008 salì sul palco esibendosi nell'Amore conta.

LUCIANO LIGABUE, IL ROCKER DI CORREGGIO OSPITE SU CANALE 5 (ZELIG EVENT, PUNTATA 22 DICEMBRE 2016): LA CARRIERA - Carriera davvero poliedrica quella di Luciano Ligabue: la sua vera esplosione avviene con balliamo sul mondo, che sancisce l'entrata nella scena musicale italiana. Poi il capolavoro Buon Compleanno Elvis, album del 1995 che consacra Ligabue dopo un periodo di netta flessione. Nel 1998 arriva anche il suo primo film, ovvero Radiofreccia, mentre nel 1999 torna sul palco con Miss Mondo. Suggestivo anche Nome e cognome, senza dimenticare Arrivederci Mostro. Tante le esibizioni anche all'estero tra cui il Giro del Mondo o i concerti evento nella Royal Albert Hall di Londra. Un vero fenomeno culturale anche per i libri scritti: il Liga infatti ha dato prova della sua abilità di scrittore portando in libreria successi come La neve se ne frega e Fuori e dentro il borgo. Un artista a tutto tondo che, nonostante tutto, continua ad appassionare milioni di fan in tutta Italia.

© Riproduzione Riservata.