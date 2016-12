LUCIFER / Anticipazioni del 22 dicembre 2016: il Diavolo riceve una visita del Padre

LUCIFER, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 22 dicembre 2016, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di Lucifer, in prima Tv assoluta. Andrà in onda la nona puntata, dal titolo "Un prete entra in un bar". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è il compleanno di Lucifer (Tom Ellis), o meglio vuole festeggiare la sua rinascita, avvenuta nel momento stesso in cui ha deciso di bruciare le proprie ali. Cerca anche di conquistare Chloe (Lauren German), che si è presentata alla festa, ma scopre che si è fatta accompagnare da Dan (Kevin Alejandro), il suo principale rivale in amore. I due agenti si presentano poi alla festa di bentornato di Malcolm Graham (Kevin Rankin), il poliziotto accusato di corruzione, e che è appena ritornato dall'ospedale. Visto che Chloe se n'è andata via prima dalla festa, Lucifer confessa il proprio malcontento durante una nuova seduta di Linda (Rachael Harris), che gli fa notare come sia nel pieno delle emozioni. Crede inoltre che provi una forte gelosia nei confronti di Dan, per via di ciò che prova per Chloe, ma il Diavolo non è disposto ad ammetterlo. Crede invece che sia la detective a dover guarire dall'ossessione che ha per il suo ex compagno. Per riuscire a risalire al colpevole di un omicidio, Lucifer richiede l'aiuto di Linda, ma questo cozza contro Chloe. La poliziotta crede infatti che la terapeuta non sarebbe imparziale, ma Lucifer preme perché li aiutino. Mentre sono nel pieno di una discussione, Linda li avvisa che il dottor Shaw, la vittima, potrebbe essere un certo Richard Kester (Jim Rash), che in passato ha manifestato una forte rabbia nei suoi confronti. Durante un tragitto in auto, Chloe rivela a Lucifer di aver lasciato Dan perché lei e la figlia occupavano sempre il secondo posto delle sue priorità. Arrivati a casa di Richard, Chloe scopre che l'uomo si trova sul tetto, dove viene subito raggiunto da Lucifer, ma rivela che non aveva alcun interesse per uccidere il dottor Shaw. Li mette però sulle tracce di Sandy (Joy Osmanski), la moglie della vittima. Intanto, Linda fa visita al Lux ed ha un primo incontro con Maze (Lesley-Ann Brandt), ma si rivela un piano di Lucifer per far ingelosire Chloe con la terapeuta. Quest'ultima rivela inoltre di sapere che Shaw potrebbe essere stato ucciso dalla moglie, dato che una sua paziente aveva ricevuto delle molestie da una certa S.S. Poco dopo, Malcolm si presenta a casa di Chloe e le rivela di stare indagando su Palmetto Street e che in realtà quella sera stava acquistando informazioni su un agente corrotto. Sandy rivela invece di aver scoperto il tradimento del marito, ma di aver cercato di ricucire i loro rapporti. In modo del tutto casuale, Lucifer capisce in realtà che il colpevole è un altro paziente, che ha ucciso Shaw per poter stare con la moglie Sandy. Grazie alla soluzione del caso, il Diavolo capisce in realtà di non essere geloso, dato che il suo comportamento e quello dell'assassino sono completamente diversi. Quella sera, Malcolm incontra Dan e lo minaccia di diffondere la notizia sulla sua corruzione a tutto il Distretto. Gli impone quindi di stringere i loro rapporti, in modo che possano collaborare verso un'unica direzione. Nello stesso momento, Lucifer rivela a Maze che Amenadiel (D.B. Woodside) è riuscito ad arrivare a Linda e di sapere che è stata lei a dirgli dove trovare la terapeuta. Considera il suo come un tradimento dettato dall'egoismo e decide di tagliare i ponti con lei.

LUCIFER, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 9 "UN PRETE ENTRA IN UN BAR" - Un prete di quartiere, Padre Lawrence, chiede l'aiuto di Lucifer per via di uno dei ragazzi di strada che aiuta nella sua comunità. Teme infatti che abbia intrapreso una strada sbagliata e che stia frequentando persone poco raccomandabile. Il prete afferma di essere stato inviato dal padre di Lucifer a bussare alla porta del Lux, ma il Diavolo non sembra molto felice di poterlo aiutare. Allo stesso tempo, Lucifer decide tuttavia di proseguire con le indagini, in cui coinvolge ovviamente che Chloe. Presto la pista li porterà proprio da padre Lawrence, che secondo il Diavolo è senza dubbio colpevole. Dovrà tuttavia fare i conti con un alibi di ferro, supportato dal fatto che qualcuno cercherà di uccidere il sacerdote.

