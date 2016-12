MASTERCHEF ITALIA 6 / Ed. 2017, prima puntata: l'invito del giudice Carlo Cracco. Selezioni, eliminati e prove (oggi, 22 dicembre 2016)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, PRIMA PUNTATA: DIRETTA, L’INVITO DEL GIUDICE CARLO CRACCO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Non poteva mancare anche l’invito personale di Carlo Cracco, arrivato direttamente via social e rivolto a tutti i telespettatori di MasterChef Italia 6, che debutta proprio oggi - giovedì 22 dicembre - sul piccolo schermo di Sky Uno, a partire dalle 21.15 circa. A solo una settimana dalla conclusione e dalla finalissima di X Factor, un altro talent show è pronto a sbarcare in prima time, per non lasciare ‘orfano’ il pubblico del giovedì sera. Dopo il grande successo ottenuto con la terza stagione di Hell’s Kitchen, andata in onda proprio di recente, Cracco è pronto a scendere in campo al fianco di Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo: non mancheranno i suoi giudizi, tra i più temuti, insieme a consigli e anche, probabilmente, gelide stroncature. Nella clip condivisa sulla pagina Twitter di MasterChef Italia Cracco ricorda canale e ora, per avvicinarsi alle telecamere e confermare che l’appuntamento è solo con MasterChef Italia. Chi non se lo perderà? Clicca qui per vedere il video direttamente dalla piattaforma social del talent show.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, PRIMA PUNTATA: DIRETTA, LE PAROLE DEL GIUDICE BRUNO BARBIERI (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - “Ha cambiato il modo di fare cucina, non solo in televisione, ma anche a casa della gente. Oggi la gente è più acculturata, ne sa, è più preparata, quindi per noi è un alzare l’asticella” con queste parole Bruno Barbieri ha descritto - in un’intervista esclusiva rilasciata a TvBlog - MasterChef Italia, il cooking talent che è pronto a sbarcare oggi, giovedì 22 dicembre, su Sky Uno con la prima puntata in programma. “Le novità sono tante” ha aggiunto ancora lo chef, in riferimento alla sesta edizione “una delle novità più importanti per esempio è la grande attenzione che abbiamo voluto dare allo spreco, nel senso che comunque dietro a quello che rimane di una ricetta, di un prodotto si possono costruire tantissime altre cose, e tante volte anche più buone… quello che rimane alla fine viene trasformato in tantissime altre ricette, e questo è importante, e la gente deve capire che quando si arriva in una grande dispensa come quella di MasterChef, in un grande negozio, inuma grande distribuzione, bisogna comprare con criterio…”. Barbieri è pronto a tornare al fianco di Cracco, Bastianich e Cannavacciuolo, e sempre parlando con TvBlog ha ammesso che lo fa, ogni anno, perché i colleghi gli mancano e anche perché a MasterChef sono alla ricerca di qualcuno che ha un sogno. Pronti a ritrovarlo in scena?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, PRIMA PUNTATA: DIRETTA, LE PAROLE DEL GIUDICE JOE BASTIANICH (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Le cucine di MasterChef sono pronte ad aprirsi di nuovo per la sesta, strabiliante edizione del cooking talent show più amato del piccolo schermo. Stasera, 22 dicembre, il pubblico di Sky Uno assisterà alle già durissime selezioni alle quali gli aspiranti concorrenti sono chiamati solo per provare a guadagnarsi un posto all’interno della MasterClass. Oltre alle sfide di cucina e alla competizione, i telespettatori non vedono l’ora di ritrovare in scena anche i quattro giudici del format, Carlo Cracco, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Joe Bastianich. Quest’ultimo, interpellato in esclusiva ai microfoni di Davide Maggio, ha spiegato quali sono i suoi ingredienti segreti per ricoprire al meglio il ruolo che ha all’interno della trasmissione: “Per essere un giudice di MasterChef io cerco di avere sempre un’evoluzione e ogni anno cambio un po’. Questa volta non so… Sicuramente ci siamo divertiti, forse cono più lo psicologo della situazione”. Pronti a ritrovarlo in scena? Quali saranno le sue prima ‘sentenze’? Non resta che sintonizzarsi su Sky Uno in prima time per gustarsi la prima, imperdibile puntata di MasterChef Italia.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, PRIMA PUNTATA: DIRETTA, TORNANO I QUATTRO GIUDICI DELL’ANNO SCORSO (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Le cucine più famose del piccolo schermo stanno per riaprirsi, per dare spazio alla sesta, scoppiettante ed agguerrita stagione di MasterChef Italia. Oggi, giovedì 22 dicembre 2016, andrà in scena il primo appuntamento con il cooking talent show, puntuale allea 21.15 su Sky Uno. Notizia già certa da tempo, e molto gradita agli appassionati del programma, è appunto il ritorno di tutti e quattro i volti che ci hanno accompagnato la scorsa stagione. Da Carlo Cracco a Joe Bastianich, da Bruno Barbieri alla new entry che sarà quindi alla sua seconda esperienza davanti ai banconi di MasterChef, Antonino Cannavacciuolo. I ‘mappazzoni’, i consigli e tutto l’incredibile talento degli chef e dell’imprenditore americano sono pronti, dunque, a tornare in scena, a destreggiarsi tra le personalità e le abilità dei concorrenti, a regalare emozioni e regalare - certamente - molte scintille in più al format. Chi non vede l’ora di ritrovarli in scena?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017, PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, DALLE SELEZIONI ALLE PROVE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - Chiunque aspiri a diventare il vincitore della sesta edizione di MasterChef Italia sa benissimo che davanti a sé ha una strada lunga e carica di ostacoli e di imprevisti. Perfino le selezioni del cooking talent show sono spietate. In prime time, in occasione del debutto e della prima puntata prevista per oggi, si partirà - di fronte alla storica stazione Centrale di Milano - con ben 150 aspiranti concorrenti, pronti a mettersi in gioco e lottare per ottenere il tanto ambito grembiule del talent. Il ‘Super Casting’, durante il quale ognuno dovrà presentare un piatto crudo, ridurrà il numero a 100. Questi ultimi parteciperanno alla prova denominata Live Cooking: in soli 45 minuti dovranno essere in grado di realizzare un piatto, che sia all’altezza, da proporre al giudizio attento di Bastianich, Cracco, Cannavacciuolo e Barbieri. L’Hangar accoglierà solo 40 dei 100, e dopo una sfida che vedrà al centro le modalità di cottura, verrà composta la MasterClass definitiva, composta da soli 20 elementi. Nei prossimi appuntamenti con MasterChef, poi, torneranno poi le prove che il pubblico ha già imparato a conoscere da vicino, dalla Mystery Box all’Invention Test, dalle Prove in Esterna al Pressure Test. Ricordiamo che il vincitore riceverà un premio di 100mila euro e la possibilità di pubblicare un libro di ricette con Baldini & Castoldi.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 PRIMA PUNTATA: DIRETTA E CONCORRENTI, GLI OSPITI E LE LOCATION DELL’EDIZIONE (OGGI, 22 DICEMBRE 2016) - È in partenza oggi, giovedì 22 dicembre 2016, la sesta edizione di MasterChef Italia, che terrà compagnia al pubblico sotto la guida di Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Saranno diverse le personalità che faranno capolino tra i banconi del talent nei mesi duranti i quali ci terrà compagnia: non mancheranno, per esempio, la star giapponese Masaharu Marimoto, insieme anche allo chef con tre stelle Michelin Heinz Beck, ma ci saranno anche lo chef stellato vegetariano Pietro Leemann, Igles Corelli - l’espertissimo in cucina creativa - e Matias Perdomo, originario dell’Uruguay. Saranno anche diversi i luoghi che verranno raggiunti dai concorrenti durante le prove in esterna: naturalmente, al centro ci sarà l’Italia (con mete che aiuteranno a conoscere, tra gli altri, i prodotti della Malghe alpine e anche il bollito della Langhe), ma per la prima volta MasterChef Italia - proprio come ha fatto il format guidato da Alessandro Borghese, 4 Ristoranti - volerà anche oltre i confini nazioni, per la precisione in Spagna e in Grecia. Pronti per nuove sfide?

© Riproduzione Riservata.