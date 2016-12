NO OFFENCE / Anticipazioni del 22 dicembre 2016: ad un passo dal serial killer

NO OFFENCE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, mercoledì 22 dicembre 2016, Fox Crime trasmetterà due nuovi episodi del poliziesco No Offence, in prima Tv assoluta. Andranno in onda il quinto ed il sesto, dal titolo "La trappola" e "L'altro uomo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Viv (Joanna Scanlan) e Dinah (Elaine Cassidy) intervengono in una scena del crimine, in cui la vittima è rimasta uccisa da un incendio doloso. Il marito della vittima Majid Hassan (Sacha Dhawan) rifiuta tuttavia di collaborare, dato che aveva avvisato più di una volta le autorità dei continui attacchi da parte di una gang di quartiere. Iniziano ad indagare su un naziskin, Jimmy Webb (Philip Hill-Pearson), che sembra aver preso di mira i pakistani per motivi razziali. Alcuni sospetti si dirigono poi verso Majid, quando il suo telefono viene ritrovato sul retro della casa. Viv riprende Dinah e Joey (Alexandra Roach) per via dell'interrogatorio illegale, ma le due agenti sono convinte che i moventi potrebbero essere diversi rispetto all'odio fra razze. Credono infatti che l'omicidio di Samina possa essere collegato alla sua attività fervente come femminista. Intanto, Tanner (Will Mellor) prosegue le indagini sulla morte di Lucy e grazie ad alcuni indizi di un utente del Centro, scopre che la ragazza aveva un fidanzato. Un educatore confessa infatti di averla vista salire sul furgone con un uomo e che in seguito la vittima lo aveva informato che era stata lasciata. Joey invece nota che il video che riprende l'assassino di Samina c'è qualcosa che non va e che il tic dimostri che in realtà si tratta di Majid, che in quel momento usava una maschera. Dopo averlo messo alle strette, la squadra scopre invece che il colpevole è il padre di Majid. Il conduttore di una trasmissione radio si getta sotto un auto durante la messa in onda dello show. Intanto, Viv indaga sulla scomparsa di un'altra ragazzina affetta da sindrome di down e scopre che il suo compagno Laurie (Risteard Cooper) è stato arrestato per ubriachezza molesta ed insulti a pubblico ufficiale. Non crede tuttavia che non abbia alcun problema come afferma. Grazie all'aiuto di Olivia (Joanne Finney), un'utente del Centro, la squadra scopre che Teresa Adamson aveva conosciuto qualcuno. Sulle pagine del suo diario, nascosto con un codice, Dinah scopre che si tratta di una persona conosciuta su un sito di incontri. Più tardi, i sommozzatori trovano il corpo della vittima e Dinah accetta di parlarne di persona con Cathy. Intanto, Tegan (Saira Choudhry) ed altri agenti scoprono che il loro caso prevede anche l'0micidio di una donna e trovano un sospettato alle prese con due escort. Dopo un'operazione fallita per catturare un chirurgo, che sospettano operi illegalmente nella tratta di organi, Viv decide di mettere la squadra sulle tracce del costruttore del sito di incontri. Arrivano così ad una struttura abusiva, in cui le famiglia si rivolgono perché i pazienti accedano in modo illegale al trapianto.

NO OFFENCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 5 "LA TRAPPOLA" - La Miller viene chiamata per un caso di accoltellamento, in cui la vittima è Christy Feeney, ora conosciuta con la nuova identità di Noel, che all'età di dieci anni è stata accusata di omicidio. Dopo aver ascoltato la confessione della moglie incinta, Liz si sente particolarmente vulnerabile, mentre Viv inizi a sospettare dello zio di Christy che ha messo una tagia sulla testa dell'aggressore del nipote. Le cose precipitano quando l'uomo decide di fuggire. Intanto, un'altra ragazza down di nome Olivia accetta di collaborare per la cattura del serial killer. Quest'ultimo attacca invece Cathy, che intravede il suo tatuaggio.

NO OFFENCE, ANTICIPAZIONI PUNTATE 22 DICEMBRE 2016, EPISODIO 6 "L'ALTRO UOMO" - La descrizione di Cathy sul tatuaggio dell'aggressore, porta la squadra ad ammanettare Patrick Llewellyn, che tuttavia rimane ferito durante l'inseguimento. La Polizia ha anche trovato il corpo di Kieran Riley, che lavora per il rottamatore Shane Mercy. Indagando sul suo cortile, Joy e Spike trovano un clandestino, che ha però troppa paura di fare una dichiarazione. Intanto, Cathy riferisce a Dinah di avere dei sospetti sulla presenza di un complice del rapitore e le prove portano la squadra a concludere che potrebbe trattarsi di un agente di Polizia.

