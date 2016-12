Non hai scelta, Il coraggio di una madre/ Anticipazioni seconda puntata 22 dicembre: dopo l'ottima prima, la serie torna in tv con "nuovi rapimenti"?

NON HAI SCELTA, IL CORAGGIO DI UNA MADRE, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 22 DICEMBRE - Secondo appuntamento su Rete 4 con la miniserie Non hai scelta - Il coraggio di una madre, di origini francesi. Alice, dopo essersi svegliata dal come e aver scoperto che suo marito è morto e che la loro piccola, di soli sei mesi, è stata rapita, riceverà una richiesta di riscatto che le donerà una nuova speranza: Tara è dunque ancora viva? Inutile sottolineare che la madre tirerà fuori denti unghie, e si metterà sulle tracce dei malviventi che l’hanno presa. La settimana scorsa abbiamo assistito al debutto sulla rete Mediaset della fiction noir, che è è riuscita a portare a casa uno share pari al 4.7% con 1 milione e 99mila spettatori al seguito. Numeri non certo altissimi, anche se bisogna considerare che la concorrenza di Rai (Purché finisca bene), della finalissima di X Factor su Sky Uno, e anche di Rai 3 (Rischiatutto) e dello stesso Canale 5 (Zelig Event) erano portentose. Come se la caverà stasera, 22 dicembre 2016, in prime time?

